'Quiero que me cojan vivo a Iván Mordisco, no me lo maten': presidente Petro

Visiblemente molesto, el presidente Gustavo Petro ordenó en la noche de este jueves, en Sucre, la captura del jefe del Estado Mayor Central, alias Iván Mordisco. Durante un discurso en San Onofre, el mandatario pidió que el cabecilla vaya a la cárcel y diga la verdad sobre presuntos apoyos a su campaña presidencial.

"Yo quiero que cojan vivo a Iván Mordisco. No me lo maten. Porque un Twitter dijo que el Twitter dice que, y me tienen en un escándalo. Cuando yo ni de chiquito me quise meter a las Farc porque no comulgo con ese tipo de pensamientos. Entonces, no quiero que lo maten por ahí, quiero esté vivo porque va a la cárcel a hablar", manifestó el jefe de Estado.

'Iván Mordisco' y Gustavo Petro Foto:EFE / Presidencia Compartir

La semana de una nueva edición del programa 'Gobierno con el Pueblo', ha estado marcada por duros mensajes del mandatario, que ha abierto distintos frentes de combate, en especial con 'Iván Mordisco'.

Y es que luego de catalogarlo de "traqueto vestido de revolucionario", el jefe disidente respondió en redes sociales asegurando que no hubo referencias de ese estilo cuando "lo apoyamos en campaña".

La declaración de 'Mordisco' no pasó desapercibida y desde distintos sectores piden una explicación al presidente y por ejemplo la senadora María Fernanda Cabal solicitó a la Fiscalía investigar esta situación.

Juan Pablo Penagos

REDACCIÓN POLÍTICA