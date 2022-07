En el marco del encuentro que sostuvieron en Medellín los miembros de la bancada del Pacto Histórico, que terminó este martes, quedó en claro que en la reforma tributaria que será sometida a consideración del Congreso en los próximos días se va a incluir el impuesto a las denominadas bebidas azucaradas.



Así lo dio a conocer la ministra designada de Salud, Carolina Corcho, quien dijo que el sector de la salud requiere de más ingresos.



En ese sentido señaló que se está evaluando el impuesto a las bebidas azucaradas, con lo cual no sólo se busca mejorar las condiciones de salud de muchos colombianos sino que sea una fuente de recaudos.



Ricardo Bonilla, quien es uno de los asesores del presidente electo Gustavo Petro en los temas tributarios, señaló que la idea es que ese tributo haga parte de lo que se denominan los impuestos territoriales.



Explicó que dicho tributo tiene una destinación específica, que es para los departamentos, pero a renglón seguido aclaró que se trata de un impuesto disuasivo porque el objetivo es que si bien al inicio se recaude más dinero, al final se desincentiva el consumo de las bebidas azucaradas.



Sin embargo, dijo que también se están mirando otros impuestos como el que tiene que ver con los denominados alimentos ultraprocesados, que son los que tienen exceso de sodio y grasa y que generan problemas a la salud.



Bonilla reveló que por ahora están revisando con precisión todas las cifras para avanzar en lo que tiene que ver con la reforma tributaria y no descartó que en el articulado se incluyan sanciones ejemplarizantes para quienes evaden impuestos.



La jornada de ayer comenzó con la expectativa que se había generado por la intervención de manera virtual del presidente electo Gustavo Petro, quien se encuentra descanso en Europa. Finalmente la conexión con el mandatario electo no se pudo llevar a cabo.

Cumbre del Pacto Histórico Foto: El Tiempo

De todas maneras los congresistas que asistieron al encuentro pudieron escuchar al ministro de Hacienda electo, José Antonio Ocampo, quien entre otros temas señaló que el foco de la reforma tributaria será el impuesto de renta.



El economista reiteró que se van a eliminar los tres días sin IVA en la medida que no están favoreciendo a los más necesitados del país y que están es incentivando la venta de productos importados. Fue contundente en señalar que se reforzará el control contra la evasión.



En su intervención igualmente dijo que una de las posibilidades que le suenan para mejorar las vías rurales es restablecer los desaparecidos Caminos Vecinales y en la necesidad de repensar a fondo si es bueno que Planeación Nacional siga siendo ejecutor de recursos de regalías .

Durante la reunión también quedó en claro qué se comenzará en el Congreso con el trámite de la reforma tributaria y la agraria y que algunas otras, como son la laboral, la de salud y la de justicia quedarán para el año entrante.



El senador Roy Barreras reiteró que se está trabajando en una gran agenda legislativa a fin de someterla esta misma semana consideración de otros sectores políticos que pueden llegar acompañar las iniciativas de el gobierno. “Ojalá Cambio Radical se declare como partido de gobierno”, dijo el congresista.



Igualmente Barreras hablo de que durante las primeras semanas de agosto se está planeando un encuentro entre el Legislativo colombiano y el venezolano. Sobre esto la senadora electa por el Pacto Histórico Gloria Flórez dijo que se está preparando una invitación formal a la Asamblea de Venezuela para dialogar con el Congreso de Colombia y hablar de los temas que aquejan a ambos países. El encuentro se empezaría a gestionar a partir del próximo 20 de julio, cuando se posesionan los nuevos integrantes del Legislativo.



“Ha sido un intercambio muy productivo. Por primera vez nuestra bancada de una manera más formal se reúne a discutir los temas de su agenda legislativa. Se había venido trabajando ya por parte de cada uno de los congresistas las propuestas pero ya hemos escuchado a las ministras y al ministro de Hacienda hacer un planteamiento y lo que es seguro es que el 20 de julio estaremos listos para presentar nuestros primeros proyectos y comenzar a desarrollar nuestro trabajo”, dijo el senador Iván Cepeda al término del encuentro.



Mientras tanto, el senador Gustavo Bolívar, quien no asistió en la reunión y es muy cercano a Petro, presentó una carta para el presidente del Senado en la que le pide que convoque a la comisión accidental encargada de elegir el contralor para que de los 20 pre seleccionados se elabore una nueva lista para que se garantice y se respete la ley de cuotas.

JORGE ENRIQUE MELÉNDEZ

SUBEDITOR DE POLÍTICA