El presidente Gustavo Petro posesionó este viernes a tres nuevos embajadores. Se trata de Diana Carolina Olarte, en el Reino de los Países Bajos; Juan Manuel Corzo, para Paraguay, y Jorge Rojas, ante el Gobierno de Bélgica, la Unión Europea y la OTAN.

Ninguno de los tres está en la carrera diplomática.



Le puede interesar: Según Agmeth Escaf, hay 'bodegas' que se activan cuando Gustavo Bolívar les dice



Corzo es un excongresista conservador que tiene una maestría en derecho y una especialización en derecho público. Sin embargo, tiene experiencia en el tema diplomático. Entre el 2019 y el 2022 fue el embajador en Cuba.

El dirigente político de Norte de Santander fue presidente del Congreso, rama del poder en la cual estuvo desde 1997 hasta el 2018. Es recordado porque durante su gestión como presidente del Senado en algún momento aseguró que con el sueldo que recibía no podía pagar la gasolina para dos carros.



Mientras tanto como embajadora ante los Países Bajos asumió la catedrática Diana Carolina Olarte, quien es la actual coagente de Colombia en la Corte internacional de Justicia de La Haya en una demanda que nos tiene Nicaragua.



Ella es una abogada y tiene doctorado en derecho internacional, con más de 20 años de experiencia docente. Ha sido investigadora, consultora y asesora en derecho internacional, arbitraje de inversiones y empresas, así como de derechos humanos. Era la decana de la facultad de derecho de la Universidad Javeriana.



Su designación puede considerarse como clave en la medida en que estará en los Países Bajos, justo cuando tendrá que atender los casos ante la Corte de la Haya.

Sin lugar a dudas que una embajada clave para Colombia es la que ocupará Rojas. Él no solo es muy cercano al presidente Petro sino que ha trabajado con el mandatario. Fue uno de sus secretarios cuando el hoy presidente fue alcalde de Bogotá.



El nuevo embajador es un defensor de derechos humanos, periodista, escritor y político. Estudió ciencias sociales en la Universidad de Córdoba, trabajó en el Congreso y fue reportero tanto de radio, televisión y de prensa escrita.



Es autor de varias publicaciones y en 1992 fundó la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES.



Desde hace varias semanas Rojas se ha reunido con sectores del Gobierno y con embajadores para avanzar en diversos asuntos.



Una de las dudas que se tiene es qué postura asumirá Colombia ante la OTAN, organización de la cual es aliado estratégico no miembro. Pero Rojas también tendrá una gestión clave pues Europa es uno de los grandes aportantes para la paz del país.



Le puede interesar: Petro se reunirá el lunes en Chile con Boric y presidentes del Legislativo