Quiénes serán los primeros en tener estatuto de protección a migrantes

Son muchas las dudas que tienen los migrantes venezolanos en el país, quienes están a la expectativa de tener el permiso temporal de permanencia, que permitirá que se regularicen en el país, tras el decreto que expidió el Gobierno el 1.º de marzo.



En entrevista con EL TIEMPO, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, anunció que en septiembre entregarán los primeros permisos, que regirán por 10 años.



(Le recomendamos: Vea el especial 'Migrantes: resistir en medio de la pandemia')

¿Qué sigue ahora?

​

En el decreto contemplamos un lapso de entrada en vigencia en 90 días porque tenemos que lograr la socialización del estatuto y poner a punto la tecnología que contratamos el año pasado en todo el territorio nacional. Además, nos permite organizar el personal en territorio que va a orientar y apoyar la implementación del Estatuto.



¿Cuándo empezará el Registro Único de Migrantes?

​

El registro arranca en mayo, cuando vamos a iniciar con la fase 1, que es totalmente virtual. Allí, los migrantes van a hacer tres cosas: entregar unos datos básicos, cargar una fotografía y responder una encuesta que corresponde a la caracterización socioeconómica del migrante.



¿Eso qué significa?

​

Ese es uno de los mayores triunfos que va a tener la migración y el país: es la caracterización socioeconómica, porque la población migrante no cuenta con eso. Eso es saber su ocupación, oficio, comorbilidades, estado de salud, grado de vulnerabilidad, y esto nos va a permitir entre otras cosas incluir a la población migrante en el proceso de vacunación.



(Además: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)

Durante el dramático regreso de algunos migrantes, personas duermen el el piso del cansancio acumulado. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué pasa si una persona no tiene la cédula?

​

La persona no puede ingresar al Registro Único. En ese registro van a ingresar tres grupos poblacionales: los migrantes regulares, los migrantes irregulares que estuviesen a 31 de enero de 2021 en el país y los migrantes que ingresen dentro de los dos años de la entrada en vigor del estatuto por un punto de control migratorio. Para el grupo de los migrantes irregulares, los debemos identificar con algún documento, como pasaporte, cédula venezolana o registro.



¿Cómo pueden probar los migrantes que estaban antes del 31 de enero 2021 en el país?

​

Esto es solo para población irregular. Estamos trabajando en el proyecto de regulación, donde se van a incluir los detalles de esas alternativas.



(Además: La odisea de los venezolanos que decidieron devolverse)



¿Cuándo saldrá?

​

Eso será antes del 15 de marzo.



¿Quiénes tendrán prioridad para obtener el permiso temporal?

​

En Colombia hay más de 400.000 venezolanos que están estudiando, pero, como muchos no tienen identificación válida en Colombia, no pueden graduarse. Entonces, los primeros con los que vamos a trabajar son ellos, para que ya se puedan graduar. Eso será en la fase dos, que es presencial y requiere que se presenten en Migración Colombia, a un sitio que les vamos a indicar por regiones, para confirmar unos datos básicos y que hagan el proceso de biometría, para que quede registro fotográfico, decadactilar e iris. Con ese resultado analizamos la solicitud y se confiere la identidad y se entrega el documento plástico.



(Le puede interesar: Regresar a su país, el nuevo drama de los venezolanos)

Los primeros con los que vamos a trabajar son los estudiantes, para que ya se puedan graduar FACEBOOK

TWITTER

(Le sugerimos: La carta de una madre que narra lo bueno y amargo de migrar a Colombia)



¿Qué podrán hacer con el documento?

​

Pueden abrirse camino y tener posibilidades laborales en su nivel de competencia, abrir una cuenta en un banco, comprar un celular, tener una licencia de conducción, entre otras cosas.



¿Y podrán trabajar en sus profesiones?

​

Ellos van a poder trabajar y aportar al sistema de seguridad social y serán incluidos en el régimen de salud, pero esto no es una convalidación automática, toca hacer el trámite normal.



Si un venezolano reside en otro país y tiene dos nacionalidades, ¿puede beneficiarse del estatuto?

​

Sí, siempre y cuando esté en alguno de los tres grupos.



¿Cuándo se entregarán los permisos?

​

En septiembre se empezarán a entregar los primeros permisos, y en octubre se empezarán a entregar los primeros plásticos.



(No se quede sin leer: Esposa de Andrés Felipe Arias crea serie web sobre caso del exministro)

Migrantes venezolanos instalados en el separador de la autopista Norte. Foto: EFE

¿Cuánto les costará a los migrantes sacar este permiso?

​

No tendrá ningún costo la primera vez. Si después botan el plástico, les tocará pagarlo.



¿Qué beneficios tendrán los menores?

​

Los menores que ya están incorporados al sistema educativo para tener protección asociada para ocuparnos de unos casos complicados que en el país. con esto además se va a combatir la mendicidad infantil porque ya los niños estarán totalmente identificados. En cuanto a los niños no acompañados. es decir que no tienen sus padres acá, Se les van a mejorar sus condiciones. Y respecto al menor infractor también harán parte de este proceso.



¿Pueden negarle un permiso a un migrante venezolano?

​

Sí se lo podemos negar. Por ejemplo, a una persona que tenga orden de captura o que represente un peligro para el país.



(Le recomendamos leer: ‘Acusan de delitos a venezolanos para sacarlos por no pagar arriendo’)



¿Qué pasa si un migrante ingresa al país de forma irregular?

​

Que queda por fuera del estatuto, y quedan sujetos a los regímenes de investigación y sanción administrativa que las puede llevar a una deportación o una expulsión.



¿Y si una persona con permiso temporal comete una infracción?

​

Depende de la infracción puede perder el permiso temporal.



Según la encuesta Invamer, más del 60% de colombianos rechaza permisos de protección a venezolanos indocumentados, ¿qué decir ante eso?



El gran superhéroe de esta historia es el colombiano, porque es el que le ha dado la mano al venezolano. La respuesta de la encuesta evidencia el desafío que tenemos de explicar qué es el estatuto, qué implica, cuáles son las consecuencias y qué gana el país. Hacer una sensibilización.



(En otras noticias: Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia)



¿Por qué el Gobierno insiste en pedir más recursos a la comunidad internacional?

​

Colombia no es responsable de las causas de la migración venezolana. Colombia es el vecino que ha recibido más del 34% del impacto de la migración venezolana. Es el país que ha asumido con mayor valentía la atención de la población migrante y el más generoso de todos es el colombiano de a pie. Pero este fenómeno es un problema del mundo, donde hay una dictadura donde persisten las causas de la expulsión venezolana y nosotros estamos haciendo una labor humanitaria. Pero eso no quiere decir que Colombia tenga que asumir la consecuencia económica total de un problema que no ocasionó. Por ejemplo la cooperación para la atención de la migración Siria está arriba de los 3000 dólares por persona y para el migrante venezolano ni siquiera alcanza al 10% de ese valor.



¿Cómo será el flujo de los migrantes una vez abran la frontera?

​

En este momento están entrando por trocha, pero donde vamos a tener un movimiento considerable es cuando se abra la frontera. Ni siquiera por el estatuto, las personas se van a seguir yendo de Venezuela por sus condiciones. Pero los estudios señalan que por cada migrante vendrán uno o dos adicionales.



(Puede leer: Así está la favorabilidad de los presidenciables para 2022)

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Instagram: @luisamercado1

Twitter: @LuisaMercadoD



Escríbanos sus dudas o comentarios a luimer@eltiempo.com