¿Quiénes pueden salir y quiénes no a partir del 1º de septiembre?

A partir del 1º de septiembre el país terminará la cuarentena y entrará a una nueva fase, llamada aislamiento selectivo, que será, inicialmente, hasta el 30 de septiembre.

El anuncio lo dio este lunes el presidente Iván Duque, quien señaló que los contagios en el país ya llegaron a una "meseta" y hay "tendencia a la baja", por lo cual se implementarán nuevos pasos para la reactivación económica gradual, a la que se le va a meter el acelerador.



En este sentido, el ministro Fernando Ruiz señaló ​quiénes pueden salir y quiénes no.

¿Quiénes pueden salir?

El jefe de la cartera de salud aseveró que ya no se aislará a las personas por sus condiciones de riesgo. Es decir, pueden trabajar las personas con comorbilidades, sin embargo, señaló que en los próximos días dirán recomendaciones para estas personas en los lugares de alta afectación



En algunos municipios, según el grado de afectación, se tomarán medidas para proteger la vida de los grupos poblaciones de mayor riesgo, indicó Ruiz.



De este modo, ya no habrá sectores con restricción, a excepción de los que implican aglomeraciones.



Sin embargo, el Presidente señaló que los mandatarios locales de los municipios de alta afectación serán los encargados de controlar aforos (para reducir el número de personas en el espacio público), y plantear otras medidas que vean pertinentes para mitigar la pandemia en sus regiones.



Adicionalmente, todas las personas deben cumplir con el distanciamiento social y los sectores de la economía, cumplir con los protocolos de bioseguridad.

¿Quiénes no pueden salir?

Ruiz señaló que no podrán salir las personas que tienen sospechas de tener coronavirus, como por ejemplo que tengan problemas respiratorios, o quienes tienen el virus.



En este sentido, el ministro de Salud puntualizó que prima la responsabilidad de las personas de mantenerse en casa si tienen algunos de los síntomas de covid-19.



Por otra parte, hay restricciones para "todos los eventos públicos o privados que impliquen aglomeraciones (conciertos, discotecas, ferias y eventos deportivos)". Asimismo, señaló que no está permitido el consumo de licor en establecimientos de comercio y espacios públicos.



Por ejemplo, en Bogotá la alcaldesa ya anunció que no se podrán reactivar estas actividades que se hagan en espacios cerrados: casinos, teatros, cines, parques temáticos, conciertos, bares, piscinas e iglesias.



El jefe de la cartera de salud fue enfático en que si hay casos de rebrote se tomarán medidas más estrictas "para mantener y contener la propagación de la pandemia".



