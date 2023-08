Desde hace varias semanas, la ejecución de recursos ha sido uno de los temas centrales en el gobierno de Gustavo Petro. La actual administración ha sido cuestionada debido a que, comparada con otros gobiernos, estaría atrasado este rubro, que en 8 meses de 2023 alcanza el 43,5 por ciento.



(Puede ver: Presidente Petro da un mes a sus ministros para mejorar ejecución o se van del gabinete)

Desde finales de julio y comienzos de agosto, cuando se iba a cumplir el primer año de mandato, el mandatario venía insistiendo en la necesidad de apretar el acelerador en la ejecución. Este tenía planeado hacer unos cambios en el gabinete por cuenta del bajo desempeño en este campo, pero el caso de Nicolás Petro frenó el remezón. Sin embargo, nuevamente el mandatario volvió a poner en “matrícula condicional” a sus ministros.



A todos ellos les dio un mes para mejorar en ejecución o “saldrán del gabinete”. Ante este panorama, son varios los que suenan con fuerza para salir del Ejecutivo, sea por el poco uso de los recursos o por supuestos llamados de atención del mandatario.



En cuanto a ejecución, las carteras que menos han hecho uso del presupuesto entregado son las enfocadas en Transporte, Planeación, y Deporte. En estas no se llega ni siquiera a 20 por ciento de ejecución.



(Además: Tensión en el Gobierno: se agita fantasma de nuevo remezón en el gabinete)





En el caso del Ministerio de Transporte, ya el presidente en julio había cuestionado a esta cartera. Tras el consejo de este lunes, William Camargo fue uno de los primeros que pidió renuncias de todos los directores de su ministerio como una forma de presionar la ejecución



Las entidades relacionadas con el Ministerio del Trabajo también están en la parte baja de la tabla con una ejecución de 23,7 por ciento. Sin embargo, por el momento, la ministra Gloria Inés Ramírez figura como una de las cercanas al presidente y afines al proyecto político, por lo que su cargo no correría riesgo. Sin embargo, en los pasados meses fue blanco de críticas debido a que estaba en España justo el mismo día en que se definía el futuro de la reforma laboral, que se hundió por falta de trámite. Estos hechos pueden terminar jugándole en contra.

Facebook Twitter Linkedin

Gabinete del presidente Gustavo Petro Foto: Captura de pantalla

Tampoco hay un buen uso de recursos en el sector agricultura, con 24,7 por ciento de ejecución. Jhenifer Mojica también habría recibido el regaño del presidente este lunes. Sin embargo, cercanos a la ministra señalaron que el reclamo presidencial realmente fue a Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, por las cifras de entrega de tierras, que estarían infladas. Más allá de estas polémicas, esta fue otra de las carteras en las que se pidió la renuncia protocolaria de todos sus directores como forma de presionar la ejecución.



(También: Renacen los fantasmas de sacudón ministerial dentro del gabinete del presidente Petro)



El Ministerio del Interior también tiene números bajos en el uso del dinero, con menos del 30 por ciento de ejecución. Velasco fue otro de los que pidió la renuncia de todos sus directores, aunque cercanos a este han dicho que lo hizo desde el 7 de agosto, antes de que el presidente diera la orden de presionar.



En el caso del político de origen liberal, no solo sería la ejecución, sino que este ha sido cuestionado por algunos sectores debido a los reveses que ha sufrido el gobierno en el Congreso. No obstante, en este caso, varios señalan que Velasco ha ganado tiempo con el primer mandatario a pesar de la aparente falta de resultados.



El Ministerio de Hacienda también figura con problema de ejecución, apenas llegando al 30,1 por ciento. Precisamente el ministro Ricardo Bonilla habría sido uno de los que recibió el regaño del primer mandatario en el más reciente consejo de ministros, aunque en dicha cartera niegan que esto haya ocurrido.



El siguiente en el ranking de ejecución fue el Ministerio de Ambiente, liderado por Susana Muhamad. Aunque es otra de las funcionarias cercanas al mandatario, esta también habría sido blanco del regaño del primer mandatari de este lunes. No es claro si su cargo esté amenazado, pues ha sido una de las escudera del mandatario desde hace varios años y lo ha apoyado en el intento presidencial de posicionarse a nivel mundial con una agenda verde.



Las entidades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación también figuran con poca ejecución, con 31,2 por ciento. Esta cartera está liderada por Yesenia Olaya. Hay entidades como la de Cultura que también tiene una ejecución que no supera el 40 por ciento, aunque esta estuvo en la interinidad hasta hace pocos días, cuando el presidente designó a Juan David Correa.



Aunque el Ministerio de las TIC tiene una ejecución por encima del promedio, en esta cartera hay una situación particular y es que su responsable ha sonado en pasadas ocasiones para salir del Ejecutivo. Sin embargo, Mauricio Lizcano apenas llegó en abril a dicho cargo, por lo que lleva apenas cuatro meses al frente.





(Vea: ¿Qué va a pasar con el remezón ministerial del gobierno Petro? - En secreto)



Por otro lado, a esto habría que sumarse la molestia que tuvo el presidente Petro a finales de julio con Lizcano debido a que el ministro no habría logrado los apoyos del Partido de la U para la elección del presidente de Senado. No obstante, también debe mencionarse que el exdierector del Dapre fue uno de los que acompañó al mandatario este martes en su reunión con dicha colectividad para iniciar la construcción del gran acuerdo nacional.



Hay otras carteras con números altos en la ejecución, pero en los que también habría rumores constantes de cambios. Por ejemplo, la Cancillería supera el 50 por ciento de uso del presupuesto, pero desde finales de julio se ha venido hablando de la posible salida de Álvaro Leyva del cargo y de movimientos con miras a este relevo.



También es el caso del sector defensa con 52,8 por ciento de ejecución. El ministro Iván Velásquez ha sido resistido por varios sectores y ha sido criticado por la gestión en medio del complejo orden público en el país. Incluso, en un momento sonó su salida para ser nominado como fiscal. También se decía que era uno de los que salía en el segundo remezón ministerial, justo cuando enfrentaba una moción de censura. Sin embargo, el mandatario lo ha mantenido al frente de su cartera.

Facebook Twitter Linkedin

La Guajira - Gustavo Petro Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO - Presidencia

El Ministerio de Educación es otro con números altos de ejecución, pero que al mismo tiempo varios han señalado por una posible salida del gabinete. A los pocos meses de asumir, sonó con fuerza la molestia del presidente con la ministra Aurora Vergara, se llegó a hablar de un supuesto pedido de renuncia a esta. Aunque siguió, varios consultados han dicho que la responsable de la cartera de educación ha sido una de las que ha recibido constantes regaños del mandatario. Incluso, este lunes habría sido nuevamente una de las cuestionadas en el consejo de ministros.



Por el momento, cada una de las carteras tendrá un mes para mejorar en ejecución. Será a mediados de septiembre que vuelvan a sonar con fuerzas los rumores de remezón ministerial. En este caso, también habrá la particularidad de que se estará justo en medio de la época electoral regional y los movimientos en el gabinete pueden verse condicionados a dicha coyuntura.