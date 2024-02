¿Quién se quedará con la dirección del DNP? Fuerte disputa en el petrismo / En Secreto

El encargado de Planeación Nacional, Daniel Rojas, ha hecho saber que, a pesar de que su permanencia en el cargo está calculada para un mes, piensa hacer todo lo posible para quedarse con la titularidad y sacar del camino a otro peso pesado del petrismo que aspira a esa misma posición: el senador Alexánder López, quien está a la espera de que se oficialice su salida del Congreso por nulidad de elección decretada por el Consejo de Estado por doble militancia. Y desde ya, Rojas está haciendo esfuerzos para que López vaya a la SAE y le deje el camino despejado.



¿Otra disputa?



El 2023 terminó con una disputa entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Antioquia por nombrar al gerente del Metro de Medellín. La puja aún no ha terminado y se espera que la próxima junta, en la que el Ejecutivo tiene las mayorías, escoja a otro director de la empresa que sea más afín a la Casa de Nariño si no se llega a consenso. Pero ahora en la capital paisa se habla de otro round de poderes, entre el Palacio Presidencial y la Gobernación, pero esta vez por la rectoría de la Universidad de Antioquia. Desde el departamento, no obstante, hacen un llamado para que prime lo académico sobre lo político, sin importar quién llegue al cargo.

Decisión clave



En el Congreso están a la expectativa de una decisión que comunicaría la Corte Constitucional sobre la elección del contralor, luego de que el Consejo de Estado tumbó a Carlos Hernán Rodríguez por vicios de trámite. Ya la Corte le solicitó al Legislativo que suspenda el nuevo proceso, que está adelantando desde cero, como lo pidió el fallo inicial.



En el Capitolio creen que el fallo podría ser en el sentido de adelantar el trámite desde que se cometió el vicio y no desde el principio, que incluye la designación de una universidad para hacer el examen. Pero, más allá de las decisiones judiciales, la pregunta es: ¿hay ambiente para una nueva votación en medio de la discusión de las reformas sociales?

Congreso de la República. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Visitas en la Corte

En la última semana, después del asedio al Palacio de Justicia, por los pasillos de la Corte Suprema ha vuelto a verse a Amelia Pérez, Ángela María Buitrago y Luz Adriana Camargo, las juristas ternadas para ser fiscal general, quienes incluso se han topado con cordialidad. La razón es que los magistrados han estado escuchándolas en su idea de seguir examinando sus hojas de vida. La próxima votación será este jueves y no existe pronóstico sobre si alguna obtendrá los 16 votos para ser elegida. Lo que sí está claro es el llamado a que se le brinde a la Corte todas las garantías de seguridad en el proceso.

Ángela María Buitrago, Amelia Pérez Parra y Luz Adriana Camargo. Foto: Cortesía

Otra silla vacía



En el Senado ya están preparados para, una vez la Corte Suprema de Justicia notifique sobre el proceso que se adelanta contra el capturado senador Ciro Ramírez, del Centro Democrático, decretar la silla vacía. Con esto, la corporación, que debería tener 108 senadores, quedará con 105. Primero fue el fallecido Mario Castaño, capturado por corrupción, y luego Rodolfo Hernández. Aunque aparentemente es solo un voto, algunos están haciendo cuentas sobre lo que esto podría significar para las reformas sociales.

La rectoría de la Nacional



Se conocieron los candidatos a la rectoría de la Universidad Nacional y, sorpresivamente, no hay ninguna mujer en el panorama. La más opcionada, para muchos, era la exsecretaria de Educación de Bogotá y profesora de esa universidad, Edna Bonilla, quien decidió declinar su aspiración porque, según fuentes cercanas, tras pensarlo detenidamente, consideró inoportuno que justo en ese momento su esposo aún ejercía como director de Planeación Nacional, lo que podría derivar en un debate político y no académico.

REDACCIÓN POLÍTICA

