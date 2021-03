¿Quién reemplazaría a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?

Uno de los temas que más ha generado expectativa en los sectores políticos es si la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez definitivamente va a aspirar o no a la Presidencia en 2022, pues esto provocaría un fuerte movimiento en el ajedrez político.

Sin embargo, hasta el momento ella no ha manifestado formalmente nada al respecto y cuando se lo preguntan insiste en que, por el momento, su “prioridad es hacer bien” lo que está haciendo “y acompañar al Presidente en este desafío enorme de la reactivación económica, generar más empleos, reducir la informalidad y lograr una Colombia en paz, justa, incluyente y emprendedora”.



Si Ramírez decide a ser candidata presidencial, debería renunciar al cargo un año antes de la elección presidencial, la cual está prevista para mayo de 2022. En caso de participar en una consulta, esa fecha se adelantaría a marzo, por lo que su dimisión, en caso de darse, debería producirse en los próximos 10 o 15 días.



(Vea también: Gobierno deja en firme decreto que regulariza a migrantes venezolanos)



A pesar de que aún no está clara esta posibilidad, ya se empiezan a hacer cuentas sobre quién podría llegar a la Vicepresidencia, ante una eventual salida de Ramírez.



El propio presidente Iván Duque dio luces al respecto.



“Si la vicepresidenta opta por participar en el proceso electoral, yo buscaré una mujer vicepresidenta que me acompañe durante el resto de mi periodo”, dijo el jefe de Estado en Noticias RCN.



Desde un principio el mandatario le ha apostado a tener representación femenina en este cargo. Hay que recordar que Marta Lucía Ramírez es la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia en Colombia.



Si bien Duque no se ha atrevido a dar nombres, pues no está claro si Ramírez va a renunciar o no, el Partido Conservador, colectividad a la que pertenece la actual vicepresidenta, ya dejó claro que aspiran a que se les mantenga este cargo.



“Ella es conservadora y está allí a nombre del Partido Conservador, entonces debería ser un conservador. Yo no sé, desde el punto de vista legal, qué puede pasar, porque parece que al momento de la inscripción, tanto del doctor Iván Duque como de la vicepresidenta, se inscribieron por el Centro Democrático”, señaló Omar Yepes, presidente del Partido Conservador.



De esta manera, todo parece indicar que, en caso de que Ramírez salga del cargo, a este puesto llegaría una mujer y con tendencia hacia el conservatismo.



POLÍTICA