Si Duque le acepta la renuncia a Carrasquilla, ¿quién lo reemplazaría?

Al mediodía de este lunes podría quedar definida la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tras la decisión del presidente Iván Duque de retirar del Congreso el proyecto de reforma tributaria.



De acuerdo con lo que ha conocido EL TIEMPO, Carrasquilla no estaba en Bogotá, pero arribó a la ciudad en las primeras horas de este lunes, por lo que se espera que antes del mediodía se defina la suerte del ministro.



El Ministro llegaría con su carta de renuncia, no solo por el desgaste que le ha generado al Gobierno toda la puja política por el proyecto, sino que EL TIEMPO conoció que quedó bastante molesto por el retiro de la iniciativa, lo cual le quita maniobra política frente al Congreso.



También considera que a los partidos políticos que lo han criticado les ha faltado firmeza para condenar los actos de vandalismo en las protestas contra la reforma tributaria.



Aunque trascendió que Duque no está del todo resuelto a la salida de Carrasquilla, quien también fue ministro de Hacienda de Uribe, ya empiezan a mencionarse nombres para ocupar el cargo.



Pero en lo que sí hay coincidencias es el sentido de que el mandatario nombrará en ese cargo a alguien que esté en el Gobierno. No buscará a alguien de afuera para que entre en la recta final de su mandato y menos a tramitar una reforma tributaria.



Es así como comienza a mencionarse el nombre de Juan Pablo Zárate, actual viceministro Técnico de Hacienda.



No es la primera vez que Zárate suena para ser el titular de Hacienda, pues cuando Carrasquilla estuvo aspirando a un puesto en la Junta Directiva del Banco de la República, ya se daba como un hecho de que su 'vice' lo reemplazaría.



Otros nombres

Pero igualmente se menciona el nombre de Luis Alberto Rodríguez, actual jefe de Planeación, quien tiene dos ventajas: que viene de ser viceministro de Hacienda y que tiene buenas relaciones con el Congreso.



Otro nombre que también se ha escuchado es el de Jonathan Malagón, actual ministro de Vivienda del presidente Duque.



Lo cierto del asunto es que Duque, si le acepta la renuncia a Carrasquilla, deberá nombrar a un persona no solo que conozca del tema, sino que tenga buenas relaciones con el Gobierno y que además tenga una credibilidad a nivel internacional como alguien que sí puede manejar las finanzas nacionales dándoles estabilidad.