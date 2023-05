Un trino del presidente Gustavo Petro causó conmoción este miércoles. El primer mandatario anunció en la comunicación que “después de arduas labores de búsqueda de nuestras fuerzas militares, hemos encontrado con vida a los 4 niños que habían desaparecido por el accidente aéreo en Guaviare. Una alegría para el país”.



El presidente Petro anunció la tarde del miércoles que los menores habían aparecido, pero horas después borró el trino. Foto: Captura de pantalla

Pasaron las horas y no hubo confirmación de la comunicación por parte de las autoridades y este jueves fue borrada por el propio mandatario, que llegó a decir que lo hacía ante la imposibilidad de comprobar que los menores estaban sanos y salvos.



Hasta este jueves, no se sabe del estado de los menores de edad que habrían sobrevivido a un accidente aéreo realmente. Por otro lado, queda la duda de la razón de que el presidente Petro se aventurara a confirmar una versión que al final no se pudo verificar.



En un primer momento, se dijo desde la presidencia que los menores estaban con personal de la Armada. Sin embargo, uniformados en el área negaron esto.



Luego, se expresó que la información venía directamente desde el Instituto Colombiano Bienestar Familiar (ICBF). Desde Casa de Nariño se explicó que la entidad había reportado contacto con los menores, pero que ninguna entidad militar había confirmado dicha acción.

Los niños tienen 13, 9, 4 años, y un bebé de 11 meses. Foto: Aeronáutica Civil

Ante la responsabilidad por el positivo anunciado por el primer mandatario, el ICBF informó a través de un comunicado que “se recibió información proveniente de territorio que asegura que el contacto con los cuatro niños y niñas que hacían parte de las personas que se transportaban en la aeronave. Dicho reporte manifestó que habían sido hallados con vida y que también gozan de buena salud”.



Fue esta información la que habría transmitido al presidente Petro y esto fue lo que hizo que este presentara el trino celebrando el supuesto hallazgo. No obstante, han señalado que hasta el momento no se ha tenido contacto con ellos para confirmar lo dicho inicialmente.



REDACCIÓN POLÍTICA

