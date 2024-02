Olmedo López: el recorrido político del cuestionado director de la UNGRD

Olmedo López pasó de ser un perfil medianamente reconocido en la seccional del Polo Democrático en Antioquia a ser cuestionado en los últimos días por su gestión en algunos temas de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD). La mayor polémica ha sido por el tema de la compra de cuarenta carrotanques en La Guajira. Se habla de sobrecostos y hasta de una compra lejos de cualquier criterio técnico, como lo señaló el senador Alfredo Deluque en diálogo con EL TIEMPO.



(Puede ver: Olmedo López: ¿Qué ingresos y patrimonio ha reportado el director de la UNGRD?)

Más allá de los señalamientos de las irregularidades en el tema de los carrotanques, varios consultados por este diario aseguran que le pasó factura a López la falta de experiencia en el nivel administrativo. Y es que antes de asumir el cargo en la UNGRD, su labor había sido meramente política y nunca tuvo las dimensiones de asumir la gestión del riesgo de todo un país.



López apareció de lleno en la política de la mano de Clara López y de su esposo, el fallecido exconcejal Carlos Romero. Personas que hablaron con este diario afirman que incluso esta cercanía se prolongó hasta la actualidad y que ‘Olmedo’ llamaba en varias ocasiones a la senadora para pedirle consejo en este último tiempo. Clara López no negó el vínculo, pero aseguró que hace muchos meses no hablan.

Sneyder Pinilla, jefe de Manejo de Desastres; Víctor Meza, exsubdirector, y Olmedo López, jefe de la entidad. Foto: UNGRD

Más allá de si siguen o no hablando, lo que concuerdan los distintos consultados, incluyendo la senadora López, es que gran parte de la carrera política de Olmedo López fue gracias a su ‘madrina’. Siempre hizo parte de su grupo político y fue una de las caras más visibles en Antioquia. Incluso, versiones iniciales aseguraron que este fue el gerente de la campaña de Clara López en 2014, aunque ella aseguró que no fue así.



“En el Polo, en el cuarto congreso, Olmedo fue uno de los integrantes de nuestra tendencia, el Polo Social”, dijo López, que aseguró que para el momento que ella lideró la colectividad, incluso este llegó a ser uno de los delegados del Polo. Dicha colectividad funciona a través de delegados, que son escogidos por la militancia para que los represente ante las instancias nacionales del partido.



(Además: Deluque denuncia que carrotanques UNGRD se quedaron atascados en Alta Guajira)



Otros que conocieron del paso de Olmedo López por el Polo también lo relacionan con el polémico Jaime Dussán, actual presidente de Colpensiones y uno de los líderes históricos del partido de izquierdas. Dussán ha sido cuestionado por distintos sectores, incluso el ahora presidente pidió su pérdida de investidura en 1998, cuando este era senador. Aunque ahora lo puso a administrar el sistema público de pensiones.



A pesar del buen relacionamiento que tuvo López en su vida política, pocas veces esto se tradujo en votos. Su único éxito electoral, además de haber sido elegido delegado del Polo Democrático, fue una curul en el concejo de Caramanta (Antioquia), población de la que es originario López. El resto de ocasiones que buscó un cargo en las urnas, no tuvo suerte.

Olmedo López, director de la UNGRD. Foto: UNGRD

“Fue un dirigente muy destacado, tanto que fue nuestro candidato”, de esta forma recuerda Clara López la designación de Olmedo López para que aspirara a la gobernación de Antioquia por el Polo en 2015, pero fue derrotado.



(También: Los contratos de los otros 60 carrotanques de la UNGRD que el país aún no conoce)



Olmedo López salió del Polo Democrático casi que al mismo tiempo que Clara López y la acompañó en otros movimientos, como fue la lista de los Decentes. Sin embargo, esta niega que el actual director de la UNGRD sea cuota suya en el gobierno y varios consultados le dan la razón.



Aunque Olmedo caminó una senda similar a la de la actual senadora, en 2018 habría entrado de lleno a las fuerzas de Gustavo Petro. Tras su derrota al Congreso, López habría hecho un extenso trabajo en la campaña presidencial de 2018. Incluso se habló de un préstamo que le habría hecho al segundo esfuerzo presidencial del ahora mandatario.



No obstante, estos dineros, cerca de 800 millones de pesos, lo tienen enfrentando un proceso en la Fiscalía. La denuncia viene de Carlos Mario Zapata, secretario ejecutivo del Polo Democrático en Medellín. Zapata aseguró ante el ente acusador y en distintos espacios que López pidió un préstamo bancario a nombre de la empresa practimax S.A -de la que ambos eran socios- para tecnificación de procesos, pero que realmente estos dineros los usó para apoyar distintas campañas, incluida la de Gustavo Petro. El dinero nunca fue pagado, por lo que esto habría causado, según Zapata, la liquidación de la empresa y la pérdida de 90 empleos.



Sin embargo, en diálogos anteriores con EL TIEMPO, López dijo que ese dinero ya fue cancelado en 2020 con intereses y aseguró que tenía los documentos que soportaban el pago. Aunque Zapata se mantuvo en que no ha sido así y cuestionó que este fuera designado en el gobierno de Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro y Olmedo López, director de la UNGRD Foto: Archivo particular



Varios de los consultados, incluyendo miembros del actual gobierno, aseguran que la llegada Olmedo López al Ejecutivo tuvo mucho que ver con el arduo trabajo que hizo tanto en 2018 como en 2022 en la campaña presidencial. En estas, López se habría hecho cercano del actual director de la UIAF, Luis Eduardo Llinás Chica, y de uno de los hijos del primer mandatario, Nicolás Petro. Precisamente señalan que este habría sido el camino por el que López llegó a asumir un cargo tan importante como la UNGRD.



Otros consultados también expresan que habría tenido que ver la cercanía que tiene con el senador conservador Carlos Andrés Trujillo. Olmedo López fue secretario de Ambiente en la alcaldía de este en Itagüí. Para varios que hablaron con EL TIEMPO, López habría hecho parte de los acercamientos que llevaron al senador antioqueño a acercarse al presidente Gustavo Petro y que el Partido Conservador fuera inicialmente de la coalición de gobierno.



(Además: 'Olmedo López firmó orden de proveeduría de carrotanques': exsubdirector de la UNGRD)



Más allá de la forma en que llegó Olmedo López a gobierno, los cuestionamientos están en la forma en que se está desempeñando. Al consultar a funcionarios del Ejecutivo, estos dicen que prefieren guardar silencio y “no meterse en ese desastre”.



En el Pacto Histórico también son críticos de este y le explicaron a este diario que incluso le ofrecieron a López ser escuchado y este nunca les respondió. A esto le añaden que en el escándalo de los carrotanques se habría omitido la posibilidad de compra de los vehículos a través de los acuerdos marco de Colombia Compra Eficiente y se habría evitado del todo cualquier sobre costo como el que actualmente se está evidenciando en los contratos.



Además, no es únicamente el tema de los camiones en La Guajira, también se está cuestionando algunos contratos de ollas comunitarias en el norte del país. Tanto así que ya se habla en el Congreso de citaciones a control político y hasta a debates de moción de censura.