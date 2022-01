María Paula Correa Fernández es la actual Jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, uno de los cargos más importantes luego de la Presidencia y la Vicepresidencia.



(Puede leer: El papel que enreda a la esposa del exasesor de María Paula Correa)



Correa es abogada de la Universidad de los Andes en donde también realizó una especialización Gestión Pública e Instituciones Administrativas.



(En contexto: María Paula Correa habla del nombramiento de Mauricio Mayorquín)

La actual Jefe de Gabinete de Duque ha apoyado las campañas presidenciales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, ya que desde su juventud ha estado involucrada en la política.



María Paula Correa también ha trabajado de la mano de Alicia Arango, Secretaria Privada durante el gobierno de Álvaro Uribe. De esta manera, Correa se convirtió en una de las personas más cercanas a Arango y al mismo Uribe.



En el 2009 se fue como cónsul a Nueva York, tiempo durante el cual hizo su maestría en Administración Pública y Relaciones Internacionales en la Universidad de Columbia. Luego, trabajó en la organización internacional Concordia, en donde estableció importantes alianzas en el sector empresarial.



(Lea también: Por qué la esposa del despedido asesor de Presidencia no registró contratos)



Correa se convirtió en una pieza clave del uribismo y fue así como Iván Duque, con quien construyó una cercana relación, la llamó para que hiciera parte de su equipo durante la campaña presidencial y posteriormente en la Casa de Nariño.



La actual Jefe de Gabinete del presidente Duque ha estado en el ojo del huracán por quien hasta el martes fue uno de sus asesores, Andrés Mauricio Mayorquín. Una investigación que inició en noviembre la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República señala que la esposa de Mayorquín, Karen Liseth Vaquiro Cuéllar, dio un enorme salto hasta convertirse en megacontratista del Estado.



(Puede leer: Las claves del escándalo que tumbó a asesor de la presidencia)



Correa ha explicado cómo y por qué llegó Mauricio Mayorquín a su despacho. Destacó la amplia experiencia de Mayorquín en el Congreso. Según ella, él trabajó allí desde 2014 y era conocido por varios parlamentarios, “incluso por el presidente Duque” cuando este se desempeñó como senador de la República.



Aclaró que "yo, como Jefe directa del señor Mayorquín, no conocía a la señora Karen, nunca en mi vida hablé con ella, nunca la vi” y que cuando salieron los nuevos contratos se sintió "asaltada en mi buena fe”, pues asegura no haber tenido conocimientos sobre estos.

