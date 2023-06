En la mañana de este 2 de junio el presidente Gustavo Petro, en medio de la ceremonia de ascensos en Escuela Militar Jose María Córdova, anunció que tanto el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, como su jefa de gabinete, Laura Sarabia, salían de sus cargos.



Lo anterior, después del escándalo en el que se vieron ambos envueltos por el robo ocurrido en la residencia de Sarabia, en el que figura su exniñera Marelbys Meza como sospechosa. La investigación está en curso, pero fue la revelación acerca de que el teléfono de Meza había sido interceptado ilegalmente por personal de la Dijín la gota que rebosó el vaso.



¿Quién es Laura Sarabia?

Laura Sarabia era la persona más cercana al Presidente. Foto: Presidencia

Laura Camila Sarabia Torres creció en una familia militar. De hecho, su padre trabajó en el Palacio de Nariño como parte del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, y eso la motivó a perseguir una carrera similar.

Benedetti estaba buscando una persona para que lo apoyara y empecé a trabajar con él directamente

Según le contó ella a EL TIEMPO en una entrevista, estudió Ciencias Políticas e hizo sus prácticas en el Ministerio de Defensa: “Mi sueño era quedarme trabajando allá, pero no se dio”. También intentó entrar a la Fuerza Aérea. Entonces pasó un año enviando hojas de vida hasta que, para aprovechar el tiempo, ingresó como voluntaria al centro de pensamiento del Partido de la U.



“A lo último llegó el senador Armando Benedetti a ser presidente del partido. Y me contrataron. Benedetti estaba buscando una persona para que lo apoyara y empecé a trabajar con él directamente”, afirmó.

Después de graduarse como politóloga, Sarabia empezó a trabajar con Benedetti. Foto: Presidencia / Twitter: @AABenedetti

Fue ese cargo el que la llevó a acercarse a Petro cuando estaba en campaña y luego, por la misma fecha en que estaba dando a luz a su hijo Alejandro -el 27 de junio-, el Presidente electo quien le pidió que fuera su mano derecha.



En el programa ‘Colombia Hoy’ narró que sus días empezaban muy temprano, a eso de las cuatro de la mañana, hacía ejercicio, pasaba tiempo con su bebé y a las 5:30 a.m. ya está recibiendo los primeros mensajes de algunos ministros. Luego, sobre las 6 o 6:30 a.m. coordinaba con el Presidente su agenda del día.



Esa era solo una de sus funciones: “Yo creo que es uno de los cargos que más problemas tiene. Es poder articular muchas de las decisiones del Presidente, hacerle seguimiento a algunas cosas, manejar su agenda... Soy como un puente”, señalaba en el mismo programa.

Su salida del Gobierno

Como se explicó antes, fue este 2 de junio que se anunció que ya no continuaría en la Casa de Nariño, pero el escándalo reventó el 27 de mayo.



“Sobre el hurto del que fue víctima mi familia y denuncié oportunamente a las autoridades, informo que fue por una suma en dólares no superior a los USD 7000, correspondientes a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera”, dijo en su momento.



Los días siguientes salieron más datos a la luz, pero el más trascendental lo dio Cambio al afirmar que durante 10 días se habría interceptado el teléfono de Marelbys Meza, al incluir su número dentro de una investigación del clan del Golfo, para posteriormente practicarle una prueba de polígrafo en la Casa de Nariño.



Inmediatamente la Fiscalía citó a una rueda de prensa en la que dio detalles de lo ocurrido, añadiendo que habría sido un agente de la Dijín del Chocó quien incluyó el número de Meza en la lista de las indagaciones sobre operaciones del grupo armado, por lo que un fiscal solicitó la autorización para realizar la interceptación a un juez de garantías, quien finalmente dio el aval.



La Policía también emitió un comunicado afirmando que la noche del 31 de mayo el Director de la Dijín le informó al Director General que ese mismo día, pero en horas de la mañana, un analista judicial acudió a la Fiscalía General de la Nación para rendir una declaración juramentada. En esta "les informó a sus superiores que el requerimiento obedecía a su actuación dentro de una investigación que un fiscal había autorizado, el 26 de enero de 2023, mediante la cual se ordenó ingresar dos líneas telefónicas al proceso investigativo contra una organización criminal, con base en solicitud realizada por un investigador de la Dijín".



Sin embargo, contradicen a la Fiscalía al apuntar que dicha actividad se habría implementado desde el 30 de enero y duró 72 horas, pues el mismo hombre solicitó "cancelar la línea del proceso investigativo argumentando que no correspondía a la motivación fundada".



Vale aclarar que Benedetti ya había insinuado lo ocurrido con la frase “¿Ella chuza?”, mediante su cuenta de Twitter.



Al final, Sarabia escribió en la misma red social que tiene “plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con integridad y sin ningún interés particular”, añadiendo que colaborará para que se esclarezcan los hechos.

Margarita Contreras

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS