Jaime Dussán Calderón acaba de ser nombrado como nuevo presidente de Colpensiones, la administradora estatal de pensiones de Colombia, luego de renunciar a la secretaría general del Polo Democrático, un partido de izquierda del que fue cofundador y en el que estuvo Gustavo Petro, quién lo posesionó la tarde de este viernes. Pero, ¿quién es él y qué trayectoria ha tenido?



(En contexto: Presidente Petro posesiona a Jaime Dussán como presidente de Colpensiones).

Jaime Dussán, de 77 años, nació en La Plata, Huila. Se formó como docente en la Universidad Surcolombiana en 1970, y dedicó gran parte de su vida a ser profesor. Es, también, abogado y magister en Relaciones Públicas y Gabinetes de la Universidad de Barcelona.



En el ejercicio de su profesión integró la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), una de las organizaciones sindicales más grandes del país.



En 1978 fue Secretario General de esta institución y en 1990 fue elegido presidente de de FECODE, cargo que tuvo por cuatro años. En ese periodo estuvo liderando la aprobación de la Ley General de Educación -Ley 115 de 1994- y la transferencia de los recursos destinados a educación y salud a las entidades territoriales, lo que fue la Ley 60 de 1993.

Uno de los hechos más representativos es el ser uno de los cofundadores del partido Polo Democrático Alternativo, junto a Antonio Navarro Wolf, Francisco Rojas Birry y Javier Cáceres. Además, fue el presidente de este movimiento de izquierda -en el que Gustavo Petro estuvo una gran parte de su periodo de crecimiento en la política-.



(Vea: Diálogos Eln: mujeres integrantes de la mesa convocan a la participación activa).



Siendo parte del Polo estuvo varios años en el Congreso: desde 1998 hasta 2010, año en el que dejó de ser presidente de este partido. Lideró proyectos de ley sobre educación, igualdad y mejorar las condiciones de las personas en Huila, de donde es oriundo.



Tuvo una investigación por supuestos nexos con grupos armados ilegales y fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia, que señaló no encontrar ningún "méritos para investigar al congresista, por sus presuntos nexos con las Farc".

Estaba ejerciendo como secretario general del Polo Democrático, pero renunció para asumir Colpensiones, la encargada de administrar los recursos de los aportes pensionales del régimen de prima media de cerca de 6,7 millones de colombianos.



"Asumiré con humildad y compromiso tan loable tarea", dijo Dussán al tomar posesión de su cargo. Uno de los más importantes en el gobierno de Gustavo Petro por su apuesta en la reforma pensional.



"Es un sistema de ahorro forzoso, no le llamen pensional, por medio del cuál instituciones financieras ganan comisiones por administrar recursos que no son de ellos”, mencionó Gustavo Petro en la posesión.



Se espera que esta reforma se discuta en el primer semestre electoral del próximo año y se sabe que está enfocado en tres bases: una renta básica de medio salario mínimo legal vigente ($500.000 a precios de 2022) para las personas que no alcanzan a obtener una pensión; la modificación de los que hacen aportes a Colpensiones y, por último, las personas que deben hacer aportes al Régimen de Ahorro Individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (AFP).





POLÍTICA

Más noticias de Política:

-Petro: 'La Ley 100 no mejoró, desde el punto pensional, nada'.

-Petro: 'Del movimiento Carta del Pueblo a Convención Nacional Campesina'.

-Hijo de Roy Barreras estrena cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo.