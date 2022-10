Gustavo García Figueroa, viceministro del Interior, tiene 38 años de edad y es un abogado, animalista, defensor del medioambiente, entusiasta convencido de la salida negociada al conflicto armado y un severo crítico del expresidente Liberal César Gaviria Trujillo, a quien ha calificado de "cesarín".

Es además muy cercano políticamente a Juan Fernando Cristo, exministro del Interior durante las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la entonces guerrilla de las Farc.



De hecho, García viajó a La Habana en varias ocasiones como integrante del grupo de asesores del equipo negociador que logró la firma del Acuerdo de Paz.



Es hijo de Guillermo García Realpe, uno de los más visibles dirigentes políticos del departamento de Nariño y uno de los primeros excongresistas disidentes de la casa roja que se lanzó a respaldar el nombre de Gustavo Petro en la carrera por la Casa de Nariño.

García aspiró al Senado en la Coalición Centro Esperanza, pero no le alcanzaron los votos. Sin embargo, fue nombrado por el presidente Gustavo Petro para trabajar de la mano del ministro del Interior, Alfonso Prada.



Hoy García es el protagonista de una discusión nacional por su intervención este domingo durante las violentas protestas en el portal Américas por parte de miembros de la Primera Línea.



En efecto, el país inició la semana con una intensa polémica en torno a la participación del viceministro del Interior en el marco de los fuertes disturbios protagonizados por miembros de la Primera línea en Bogotá: ¿actuó legalmente el funcionario para lograr la liberación de dos jóvenes capturados o se extralimitó en sus funciones? Mientras que él insiste en que procedió en el marco de la Constitución, la oposición exige que la Procuraduría lo investigue.

Polémica porque Policía dejó en libertad a manifestantes de la primera línea. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"El viceministro Gustavo García debe ser investigado por la Procuraduría", dijo la senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático, CD. "No tiene la facultad para intervenir en un procedimiento policial. Viola el artículo 35 del Código de Policía y aquí no pasa nada", argumentó la legisladora.



"Entonces sacan los artículos, pero van a intervenir para que no haya capturas", dijo, por su parte Paloma Valencia, también del CD, en referencia al anuncio del ministro del Interior, Alfonso Prada, en EL TIEMPO en el sentido de que el Gobierno Nacional iba a retirar los polémicos artículos para indultar a los miembros de la Primera Línea actualmente en las cárceles y que estaban en la Ley de Orden Pública, que se discute en el Congreso.



Entre tanto, el también senador de este partido opositor, Miguel Uribe, afirmó: "Absurdo que el viceministro del Interior interceda por los criminales de la primera línea que destruyen la ciudad y atentan contra la vida. ¿En este gobierno quién intercede por la gente que no comete crímenes?".

¿Qué dice el viceministro García?

Por su parte, el Gobierno Nacional tiene otra lectura de lo ocurrido. “Estuvimos escuchando sus peticiones, sus preocupaciones, por supuesto hay muchas cosas por solucionar, estamos haciendo el esfuerzo desde el Gobierno Nacional para que esto pueda llegar a buen término y los jóvenes tengan las garantías para poder vivir una vida en paz”, expresó García.



Respecto al video en el que se le vio a García con los uniformados de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en la liberación de dos jóvenes manifestantes, el viceministro aseguró que esta acción fue legal.

Comunicado de @PoliciaColombia frente a los hechos presentados hoy en la zona aledaña al portal las Américas.

- La policía aplicó captura administrativa a 2 personas pero son dejadas en libertad al carecer de los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal. pic.twitter.com/ZhW9TWguIG — Gustavo García (@ggarciaf90) October 24, 2022

“Frente al video que salgo en la tanqueta, quiero aclarar que en ningún momento se hizo una intermediación ilegal para la liberación de los jóvenes. Por el contrario, fue la Policía quien encontró que ellos no habían sido sorprendidos en flagrancia, tampoco fueron, como dicen algunos medios, quienes agredieron la camioneta del general Sanabria”, expresó García.



Y reiteró: “Se pudo hacer un diálogo que permitiera la liberación de ellos para poder continuar las conversaciones, en ese marco se logró llegar a varios acuerdos que por supuesto estaremos contándoles”.



La construcción de un nuevo esquema de diálogo y derechos tiene sus retos. Siempre dando la cara y trabajando día a día para que con la institucionalidad alcancemos la justicia social y la paz total. ⁦⁦@petrogustavo⁩ @alfonsoprada⁩ ⁦⁦@laurisarabia⁩ pic.twitter.com/uzgI1Qs5Mi — Gustavo García (@ggarciaf90) October 24, 2022

En línea con su argumento, la Policía Nacional informó que, aunque al comienzo fueron capturados los jóvenes, a continuación, fueron dejados en libertad porque no se encontraron las suficientes pruebas para continuar con la retención.



“Verificados los motivos fundados, fueron dejadas en libertad por la Policía, al carecer de los suficientes elementos que permitieran apoyar una causa penal como lo exige el sistema penal acusatorio”, expresó la Policía.



La institución informó que ninguno de los uniformados resultó herido en las protestas y de daños únicamente se reportaron los dos vidrios de la camioneta del general Sanabria.



“La Policía Nacional reitera el llamado al desarrollo de la manifestación pública sin violencia, privilegiando el diálogo como mecanismo de resolución de diferencias, sin perjuicio a la actuación policial y penal correspondiente cuando se afecten derechos y libertades públicas”, informó la institución.



