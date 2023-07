Irene Vélez salió este miércoles del Ministerio de Minas y Energía. Los escándalos por cuenta de los contratos de su esposo y la salida irregular de su hijo hicieron insostenible su permanencia en el gabinete. Desde antes de oficializarse su salida, ya hay rumores de candidatos para reemplazarla.

Uno de los que más suena con fuerza es Fernando Vargas, exalcalde de Bucaramanga. Supuestamente, de acuerdo con cercanos al político santandereano, fue el propio Carlos Ramón González, cabeza del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), el que hizo el ofrecimiento.



Hace unas semanas, el director del Dapre se habría reunido con el político liberal para hablar de su posible llegada al gabinete. No obstante, los cercanos a Vargas aseguran que no es del todo seguro el nombramiento, puesto que es el presidente Gustavo Petro el que tiene la última palabra y este aún no se habría manifestado. Este viernes sería crucial para la definición.



A principio de año, Fernando Vargas sonaba como uno de los férreos contendientes para la gobernación de Santander. Figuraba como el contendor más fuerte en contra de Rodolfo Hernández, también exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial. Incluso, este buscó el apoyo del liberalismo santandereano y del Pacto Histórico en la región. Sin embargo, su candidatura no se habría consolidado y ahora saltaría al gabinete de Gustavo Petro.



Aunque sin tanta presencia a nivel nacional en los últimos años, Vargas tiene un amplio recorrido en la política de Santander. Este ha compaginado el ejercicio con su rol empresarial. Parte de su reconocimiento en el departamento se debe a que es uno de los fundadores de la Universidad de Santander (Udes), en 1982.



En 2001 llegó al Senado para el último año de dicho Congreso e hizo parte de la campaña presidencial de Álvaro Uribe, del que ha sido históricamente cercano. También fue gerente de campaña del Partido de la U en Santander.



En 2007 tuvo interés en llegar a la gobernación de Santander por el Partido Liberal. Sin embargo, con la aspiración de Horacio Serpa, este se bajó y buscó la alcaldía de Bucaramanga. La ganó para el periodo 2008-2011 con un 49 por ciento de los votos. Sin embargo, no pudo culminar su periodo por cuenta de una destitución de la Procuraduría.



De acuerdo con el Ministerio Público, en su administración hubo irregularidades en la firma de un convenio con el Instituto Universitario de la Paz. Fue destituido e inhabilitado por 10 años en 2011. Sin embargo, en 2019 le fueron revocadas las sanciones disciplinarias en su contra.



Mientras estuvo vigente su sanción, Fernando Vargas dedicó sus esfuerzos al sector privado. En este tiempo asumió la presidencia de Energys Group, transnacional que distribuye a nivel mundial el petróleo de varias refinerías rusas. Esta empresa tiene presencia en América, Europa, Asia y África.



Tras la revocatoria de su sanción, Vargas volvió al ruedo político con la intención de llegar a la gobernación. Incluso, a principio de año se mencionó supuestos encuentros con Carlos Ramón González, que para ese momento era copresidente de la Alianza Verde, con la intención de buscar su apoyo.



Por otro lado, González también fue mencionado en supuestos apoyos a Rodolfo Hernández para la gobernación. Tanto así que desde Santander se ha leído la posible llegada de Vargas al Ministerio de Minas como una forma de aparejar el camino al excandidato presidencial de 2022 para que llegue al máximo cargo de Santander.