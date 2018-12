El último descendiente de Simón Bolívar 

A pesar de que no lleva en su nombre ninguno de los apellidos de Simón Bolívar, por su sangre corre la herencia genética de los Bolívar. Michel Capelo Portillo es reconocido como el descendiente más joven del libertador.

Tiene 23 años, es cantante de ópera, actor de teatro y abogado.“Soy descendiente por parte de Juana Nepomucena Bolívar, hermana del libertador”, relata Capelo, quien es colombo-venezolano.

Los papeles de la abuela, que Michel atesora en una gruesa carpeta, son la reconstrucción del árbol genealógico de su familia, que por parte de su madre, Laura Portillo Pérez, va a dar a los descendientes del Libertador.

"Tenía que saber por qué era descendiente de este prócer cuyos logros siempre merodiaron en mi cabeza", contó Michel.

Juana Nepomucena Bolívar fue la segunda de los hermanos de Simón Bolívar. El 11 de diciembre de 1792, unos meses después de la muerte de su madre, Juana Nepomucena Bolívar contrajo matrimonio con su tío materno Dionisio Palacios y Blanco. De la pareja surgieron tres hijos Jorge Palacios Bolívar, Fernando Palacios Bolívar y Benigna Palacios Bolívar.



El lazo de sangre ha recorrido siete generaciones y fue su abuela quien le informó que era descendiente de Simón Bolívar. Es sobrino en séptimo grado del libertador.

“Mi abuela Clemencia Pérez me contó, cuando yo tenía 12 años, que somos descendientes de la familia del libertador. No dejé de estar fascinado porque siempre me encantó la historia”, relata el joven descendiente de Simón Bolívar.



En 2012, este hecho fue reconfirmado por la Sociedad Bolivariana en Colombia, que inicialmente había expresado dudas sobre la certeza de esta afirmación, pero con la genealogía que el propio Capelo y sus allegados suministraron dictaminaron que “sí lo identifica como miembro de la familia” (Ver genealogía).



“Soy el último descendiente del libertador, por ahora el más joven”, expresó Capelo, quien a pesar de su corta edad siempre viste con traje formal y frecuenta eventos sociales relacionados con la independencia a la que asisten especialmente historiadores y académicos.

Genealogía

Fundación

Como parte del trabajo que ha emprendido para preservar el legado familiar de la descendencia de Bolívar, Capelo anunció que en febrero lanzará la fundación Familia Bolívar Palacios.



“La fundación va a ayudar a ciudadanos venezolanos y colombianos, especialmente infantes. Estamos terminando los últimos detalles para lanzarla, va a estar inaugurándose en febrero, con motivo del bicentenario”, contó este joven.



Asegura que, como la organización hasta ahora se va a lanzar, por ahora la va a apoyar con su capital y la ayuda de cercanos y familiares.



“Cuando ya esté marchando la idea es que se pueda ser administrada por otras personas, queremos dejarla como un legado del libertador”, expresó.



