Liberan a militar que provocó la suspensión de los diálogos en Cauca

La retención de un militar -que el Gobierno califica de secuestro- por miembros de la Minga Indígena del Cauca, que desde hace varias semanas realiza un paro en el departamento, llevó a la representación del Ejecutivo a suspender el diálogo con los promotores de la protesta.

"Nos hemos enterado, que hay un posible secuestro de un soldado del ejército colombiano, razón por la cual nos vemos obligados a suspender nuevamente este diálogo hasta que aparezca el soldado", anunció la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez.



Sin embargo la ministra reiteró que el Gobierno "sigue dispuesto a mantener el diálogo y a aclarar lo sucedido con el soldado".

Lamentablemente nos vemos obligados a suspender el diálogo en Mandivá, mientras se aclara posible secuestro de un miembro de @COL_EJERCITO. La voluntad de diálogo por parte del Gobierno se mantiene. pic.twitter.com/BTOBligk3f — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) 27 de marzo de 2019

La mesa de diálogo había sido instalada el pasado viernes tras días de reuniones constantes entre delegados del Gobierno Nacional y autoridades de la Minga Indígena.



El militar es el mayor Jhon Mondol Duque, orgánico de la BR23 de Pasto. Según las autoridades, el comandante de la Brigada le había autorizado un permiso por calamidad familiar, pero solo si viajaba en avión. El mayor incumplió la orden y hoy fue retenido por la guardia indígena en el sector de La Agustina.

El mayor de @COL_EJERCITO que fue retenido ilegalmente, se desplazaba de civil, entre Pasto y Cali, con permiso para ver a su hija de 4 años que está grave con meningitis. #NoHayDerecho a impedir el tránsito de las personas pic.twitter.com/7I5QApnKwz — Nancy Patricia G (@NancyPatricia_G) 27 de marzo de 2019

El líder indígena Jhoe Sauca explicó que los hechos ocurrieron en la noche del martes, cuando la guardia indígena le informó que a una persona vestida de civil le fue encontrado en el vehículo en cual se movilizaba armas de fuego y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, lo cual fue informado inmediatamente a las autoridades.



“Se llamó a los organismos garantes -a la OEA, a la ONU, a la Defensoría- y

dijeron que por restricción no pueden movilizarse por las situaciones que

acontecieron ayer (martes) en el norte del Cauca”, explicó Sauca, consejero de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

Según la dirigencia indígena, el uniformado pasó la noche con las comunidades, siempre respetando sus derechos y dándole la alimentación como es debido. “Hoy estábamos esperando en la mañana a que llegara un organismo y entregarlo. Está sano y salvo", explicó Sauca.



El consejero dijo que esto "no es un secuestro como lo ha indicado el Gobierno" y que

esos son términos que no ayudan en nada al diálogo y la negociación.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, confirmó en redes que el militar fue liberado. "Se encuentra en perfecto estado de salud. Volverá a su unidad prontamente. Vías de hecho no son ni serán aceptadas", dijo en su mensaje.



También, la ministra Gutiérrez trinó una foto en la aparece con el militar liberado. Sin embargo, aún no se ha definido el momento de reanudación de los diálogos



En días pasados hubo un episodio similar que llevó a una suspensión muy breve de los diálogos mientras se verificaba que dos uniformados habían sido dejados libres por los guardias indígenas



