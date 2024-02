La lluvia de señalamientos tras la pérdida de los Juegos Panamericanos

Panam Sports confirmó este jueves que Lima (Perú) y Asunción (Paraguay) son las aspirantes para ser la sede de los Panamericanos 2027. De esta forma, se alejan del todo las posibilidades de que Colombia recupere los juegos.



El anuncio desató una seguidilla de señalamientos. La oposición apuntó al actual gobierno, mientras que la administración Petro sacó el retrovisor para decir que fue responsabilidad de su antecesor, Iván Duque, y de una supuesta negociación de Panam Sports con Paraguay.



En un trino, el mandatario reveló que era un hecho la pérdida de la sede de los juegos y lo acompañó con una carta de Neven Ilic, presidente de Panam Sports, en la que se resume cada uno de los incumplimientos de Colombia ante los acuerdos para pagar los 8 millones de dólares que costaban los derechos del evento.



La ministra Astrid Rodríguez y el alcalde Jaime Pumarejo recibieron la bandera panamericana. Foto: Prensa Alcaldía Barranquilla

“En ella pueden ver todos los incumplimientos que comienzan desde el mismo año 2021, cuando se designó a Barranquilla como sede”, dijo el mandatario sobre el contenido de la misiva, y en otro mensaje fue más directo: “El gobierno de Duque incumplió con los organizadores de los juegos”.



Sin embargo, este no tuvo en cuenta que en el documento que compartió se evidencia que tres de las cuatro advertencias de incumplimiento hechas por la organización de los juegos vinieron después del 13 de septiembre del 2022, fecha en la que Gustavo Petro ya era presidente.



La carta que Panam Sports le envió al presidente con el recuento de incumplimientos por parte de Colombia. Foto: X: @petrogustavo

Asimismo, Petro dijo en el trino que había un acuerdo para hacer el pago total a finales de enero y que, “de manera unilateral”, Panam Sports se había adelantado un mes al plazo máximo, aunque no tuvo en cuenta que en la carta que publicó está consignado el acuerdo de que el pago se debía hacer el 30 de diciembre y el 30 de enero y, de no hacerse, “significaría el inmediato retiro de la sede”.



Ayer, Petro mostró un poco más de autocrítica, sin dejar de lanzar pullas a su antecesor y a Panam Sports por lo sucedido con las justas.

Neven Ilic, presidente de Panam Sports Foto: Prensa Panam Sports

“Nos cae a los dos gobiernos responsabilidad en relación a los Juegos Panamericanos. Pero principal hecho es que, sin vencerse el plazo fijado por mi gobierno y el presidente de Panam Sports, este unilateralmente rompió el compromiso con Barranquilla después de recibir millones de dólares del erario barranquillero”, escribió en X.



El representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf no compartió la posición asumida por el Ejecutivo y lo llamó a asumir responsabilidades.



“¿Incumplió Duque? Sí, lo hizo. Es la absoluta verdad. El primer incumplimiento se dio en ese gobierno”, declaró el congresista, pero al mismo tiempo recordó que había un acuerdo de pagos para finales de diciembre de 2023 y de enero de 2024 y el gobierno Petro no los hizo.



“Lo pactado a final de año en este gobierno se incumplió y con eso demostramos que no tenemos seriedad, que somos negligentes, poco confiables”, explicó Escaf, que al final cuestionó que Astrid Rodríguez siga como ministra.



Este viernes, el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, dio su versión sobre la pérdida. Este apuntó a que el retiro de la sede fue “por todos los incumplimientos que tuvimos”, pero sentenció que “los Juegos se perdieron el 2 de enero”.



Solano hizo mención de las omisiones de ambas administraciones. Sobre la de Duque dijo que se “habló de un Conpes, pero no se pudo dar (...). En junio del 2022 era la primera cuota, pero no se pudo”, en parte por versiones de que Petro no quería los Juegos.



En cuanto al actual gobierno apuntó a que en un primer momento hubo una contradicción porque María Isabel Urrutia, primera ministra del Deporte, “desconoció todo” y dijo que el Gobierno no quería los juegos, pero luego comenzó a moverse para que las competencias fueran en siete ciudades.



JUAN SEBASTIÁN LOMBO

REDACCIÓN POLÍTICA