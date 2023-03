Gustavo Petro Urrego, presidente de Colombia, tiene muchos escuderos. El exsenador Gustavo Bolívar, el presidente de la Cámara, David Racero, la jefe de Despacho, Laura Sarabia, solo por nombrar algunos. Todos visibles, todos activos en redes sociales y con miles de seguidores.



Pero hace más de 20 años ha estado a su lado quien podría ser su más leal escudero, un escudero que lo ha acompañado, en la sombra, en sus más duras batallas, como en los debates del paramilitarismo que lideró en hoy jefe de Estado en el Congreso. Se trata de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quien este martes en la noche fue víctima de un atentado en Bogotá.



Eso explica en parte la dura reacción del mandatario tras conocer la noticia del ataque en el que murió uno de los sicarios, pues se trata de uno de los hombres más cercano a él, más allá del petrismo. Ha sido su mano derecha durante más de 20 años, pero sin reflectores. Y se comenta, incluso, que son grandes amigos.



"Han atentado contra Augusto Rodríguez, director de la UNP y mi compañero desde el M19. Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos", trinó el mandatario a las 11:19 de la noche, minutos después del ataque perpetrado en el barrio Ciudad Montes, en la localidad de Puente Aranda,

Augusto Rodríguez y Gustavo Petro en campaña. Foto: Archivo particular

La relación del hoy jefe de Estado y el actual director de la UNP comenzó hace más de 30 años, cuando ambos militaban en la guerrilla del M19, pero esta se fortaleció años después de la desmovilización. "Inteligente y consecuente", dice Rodríguez sobre Petro.



Rodríguez, ingeniero Químico de la Universidad Nacional, ha trabajado con Petro desde 1997 en la campaña para llegar a la Alcaldía de Bogotá y desde entonces no se han separado.



Esa elección la perdieron, pero se unieron para que Petro llegara a la Cámara de Representantes en 1998 y desde el Congreso fue uno de sus asesores claves en los debates sobre el paramilitarismo.



"Cuando libré la batalla en el Congreso para separar al legislador de la mafia del paramilitarismo, Augusto Rodríguez me acompañó en todas las investigaciones y debates que hicimos. Hoy libramos esa batalla en el ejecutivo y atentan contra su vida", comentó este miércoles el mandatario.

Augusto Rodriguez, director de la Unidad Nacional de Protección Foto: UNP

De igual forma, trabajó con él en la campaña a la Alcaldía de Bogotá de 2011, que ganaron, y fue su asesor durante esos cuatro años de gobierno.



Siempre ha estado en la sombra pero cuando ganaron la Alcaldía de Bogotá, Rodríguez llamó la atención de los medios de comunicación porque el entonces mandatario local le ofreció al exalcalde Paul Bromberg el cargo de veedor distrital, pero una condición era que el asesor fuera su segundo, algo a lo que se negó porque, según le dijo a EL TIEMPO en su momento, la ficha de Petro "no tenía el perfil para el cargo".



Además, hizo parte de la campaña de 2018, que perdieron, pero también en la de 2022, que llevó a Petro a la Casa de Nariño. Asimismo, ha asesorado a el representante Alirio Uribe y al senador Iván Cepeda.



Luego de la campaña, el presidente Petro decidió nombrarlo en la UNP, donde si bien no es uno de sus principales asesores, como lo ha sido en el pasado, le sigue hablando al oído al mandatario y sus ojos son los del jefe de Estado en una de las entidades donde, según el mandatario, se ha gestado en los últimos años "uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA