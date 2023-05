Tal como Roy Barreras, Armando Benedetti es reconocido por su paso por tres sectores muy distintos: el uribismo, el santismo y el petrismo. Incluso su camino coincide en que, ahora último, son embajadores. Benedetti es la representación colombiana en Venezuela y ha sido parte de la estrategia de recuperación de las relaciones con dicho país.



Petro y Benedetti no han sido históricamente aliados políticos, pero la cercanía que fue creando el segundo con el ahora presidente desde 2020 lo llevaron a este importante cargo, eje para este Gobierno, que desde campaña anunció que una de sus primeras tareas era restablecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro.



Antes de asumir la representación en Caracas, Benedetti ha tenido una larga trayectoria. Es uno de los hijos de Armando Benedetti Jimeno, ministro de Comunicaciones durante la administración de Ernesto Samper.



Antes de llegar al mundo político, su camino pasó por el periodismo. Uno de sus primeros trabajos fue en Telecaribe, como coordinador desde Bogotá. Luego pasó por las salas de redacción de este diario y del Noticiero QAP.



Su paso por el periodismo fue fugaz, porque de inmediato hizo un salto al sector público. Fue uno del largo grupo de asesores que participó de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego fue secretario del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte y llegó a ser vicepresidente de la Empresa Colombiana de Recursos para la Salud.



Tampoco estuvo mucho tiempo como funcionario. A finales de siglo XX incursionó en la política electoral al llegar al Concejo de Bogotá de la mano del Partido Liberal. Sus primeros pasos en la política los hizo de la mano del sector de Germán Vargas Lleras, que para ese momento era senador. No obstante, las cosas no fueron muy bien entre ellos y desde entonces son reconocidos los continuos choques y reconciliaciones entre los dos líderes políticos.



En su paso por el cabildo capitalino, Benedetti hizo oposición al entonces alcalde Enrique Peñalosa. Al igual que con Lleras, la relación con el exalcalde ha sido de ires y venires. Pasó de los insultos a liderar para que fuera el candidato del Partido de la U en Bogotá para las elecciones de 2011. Luego, volvieron las duras declaraciones.



Laura Sarabia, jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro, y Marelbys Meza, exniñera de la funcionaria. Foto: Presidencia y archivo particular

Solo fue concejal un periodo, luego dio el salto al Congreso por el Partido Liberal en 2002, el mismo año que fue elegido Álvaro Uribe como presidente. Aunque nacido en Barranquilla, Atlántico, aspiró para la Cámara por Bogotá y sacó 31.855 votos.



En los primeros años fue crítico de Uribe, pues el liberalismo había intentado llegar a la presidencia con Horacio Serpa. Aunque los liberales fueron de los pocos que le hicieron oposición a Uribe, Benedetti comulgó con el entonces presidente y en 2003 confirmó su filiación con el uribismo.



Tanto que fue uno de los primeros miembros del naciente Partido de la U, que para ese momento dicha letra hacía referencia expresa al primer mandatario. Aprovechó la ventana de transfuguismo que abrió la reforma política del 2003 para salir del liberalismo.



En las elecciones de 2006 hizo expresa su cercanía con el presidente Uribe. Su campaña para llegar al Senado fue ”100% con Uribe”. Su filiación con el Ejecutivo y el amplio éxito de ‘la U’, que sacó 20 curules en el Senado, le garantizaron otros cuatro años en el Congreso. En dicho certamen sacó más 50.000 votos.



De la cercanía con Álvaro Uribe quedaron varias fotos por las que el ahora embajador ha sido cuestionado. A esto se ha limitado a responder: “Esta foto la conservo entre mis mejores recuerdos. Tengo buenas relaciones con Uribe. Para esa época él no se molestó porque apoyara la dosis mínima, hundiera su penalización o votara la moción de censura contra Andrés Felipe Arias”.



Precisamente, Armando Benedetti fue reconocido en sus primeros 8 años en el Congreso por tener una agenda liberal a pesar de ser cercano al uribismo, tradicionalmente conservador. Fue de los primeros en llevar proyectos para reglamentar la eutanasia, despenalizada por un fallo de Carlos Gaviria, y legalizar la dosis personal.



Del uribismo pasó al santismo. En este caso, fue uno de los que apoyó a Juan Manuel Santos en su candidatura de 2010. Aunque en este punto hay que aclarar que el presidente entre 2010-2018 llegó al poder con las banderas de la Seguridad Democrática -programa eje del uribismo- y luego en la presidencia dio un paso en la dirección de abrir la puerta a negociaciones de paz.



En el gobierno Santos, Benedetti fue uno de sus escuderos para apoyar sus distintos proyectos y logró impulsar varios de ellos como presidente del Senado en la primera legislatura del periodo 2010-2014.

Armando Benedetti, senador por el Partido de la U. Foto: Archivo particular

“Ha sido un año de un presidente excepcional, de un estadista, de un estratega como pocos se han visto. Pareciera que no se ha equivocado en nada”, dijo el entonces senador en 2011, que destacó los pasos que dio el mandatario en el reconocimiento del conflicto y sus primeros acercamientos de paz con las guerrillas.



En 2014 revalidó su curul en el Senado; como su partido fue el de mejor resultado, intentó llegar a la presidencia del Congreso en el primer año de sesiones. Aunque en un primer momento contó con el guiño de Juan Manuel Santos, se impuso Mauricio Lizcano. Desde entonces hay una tensa relación entre ambos, que incluso casi los lleva a los golpes en una reunión de su colectividad.



Con Roy Barreras y otros, Benedetti fue uno de los que apoyó la agenda de paz de Juan Manuel Santos. Sin embargo, hacia el final de este mandato comenzó a expresar opiniones contrarias al entonces presidente y comenzó a coquetear con Germán Vargas Lleras, que era aspirante presidencial en 2018.



La estruendosa derrota del líder de Cambio Radical llevó a Armando Benedetti a la oposición en 2018. Nuevamente fue elegido como senador por ‘la U’ en dicho año. No obstante, esta vez se alejó a la posición mayoritaria de apoyar la administración de Iván Duque.



La divergencia de posturas hizo que en 2020 fuera expulsado de la colectividad en la que estuvo desde que fue fundada en 2003. Su oposición a Duque y al uribismo vino acompañada de un paulatino acercamiento con Gustavo Petro. Esto fue notorio en la discusión del Código Electoral en 2020.



Benedetti como coordinador ponente le dio una amplia participación al entonces senador Petro en la construcción del articulado. Luego, a finales de año dejó clara su afinidad por el ahora presidente, donde primero dijo “que estaba dando pasos” hacia las toldas petristas y al final confirmó su sintonía completa.



Desde 2021, Armando Benedetti fue esencial para la realización de la campaña de Gustavo Petro en la presidencia, sobre todo en el norte del país. Este fue el enlace con la política tradicional, tales como el Clan Torres de Puerto Colombia.



El evento en la Plaza de la Paz en Barranquilla, uno de los primeros discursos de campaña de Gustavo Petro, y otros similares en la Costa Atlántica habrían sido de la hechura del senador atlanticense. Incluso, varios de sus cercanos pasaron a fortalecer el equipo de campaña del ahora mandatario, incluyendo Laura Sarabia.



Tras la elección de Gustavo Petro, Armando Benedetti fue designado como embajador en Venezuela. Allí fue uno de los que lideró el restablecimiento de relaciones con el presidente Nicolás Maduro. Desde este cargo es que asume el escándalo por el caso de Laura Sarabia y su niñera, Marellbys Meza.

El acto se posesión de Benedetti como embajador en Venezuela se realizó este miércoles. Foto: Presidencia

Hay distintas versiones sobre el caso. Unas apuntan a que Benedetti fue el que impulsó a Meza a denunciar en un medio periodístico a Sarabia y que incluso este habría intentado chantajear a la funcionaria para que la publicación no saliera. En cambio, el embajador asegura que fue la propia jefa de gabinete la que los buscó para tratar de frenar las denuncias de la niñera.



(Vea: El críptico mensaje que Armando Benedetti puso en sus redes: ¿a qué se refería?)



Este no es el primer escándalo de Benedetti. En los últimos años, la vida política de este ha venido acompañada de varios escándalos en el campo judicial. Fue varias veces mencionado en el escándalo de Odebrecht y fue señalado como uno de los ‘bulldozer’ del gobierno Santos, pero fue archivado. También fue mencionado en un caso de chuzadas ilegales y afrontó procesos en la Corte Suprema por cuenta de un posible enriquecimiento ilícito e irregularidades en el Fonade,. Aunque son varios los frentes judiciales, ninguno ha llegado a prosperar hasta el momento.

Caso de Laura Sanabria: Inspección de la Fiscalía en la Casa de Nariño La Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial en la Casa de Nariño en el marco de las pesquisas que se adelantan por el robo a la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y la denuncia que realizó su exniñera, Marelbys Meza, quien fue sometida a una prueba de polígrafo. Foto:

