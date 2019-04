Alex Char, el político que podría incomodar a Vargas Lleras

Alejandro Char Chualjub tiene 52 años de edad, dos alcaldías de Barranquilla encima, es multimillonario, su familia es la dueña del Junior (el equipo de fútbol insignia de la Costa Caribe) y a la luz de los resultados de su gestión pública hay que concluir que es un buen administrador.

Alex, como lo llama la gente de a pie que lo descubre en cualquier calle de Barranquilla, es un tipo discreto. Siempre de cachucha, jeans y camisa ligera. Absolutamente descomplicado. Muy caribe.



Su hábitat es la tierra caliente, el barrio, la gente. Ahí se desenvuelve como pez en el agua.



Odia las conferencias, los debates. Todo lo que le suene a protocolo.



No le gusta la tierra fría. Cuando el presidente Juan Manuel Santos lo nombró consejero para las Regiones, en 2012, no se sentía cómodo en la Casa de Nariño y aprovechaba cualquier excusa para viajar a su Barranquilla.



Como van las cosas, Alex puede llegar a ser el más reconocido sucesor de su padre, el octogenario Fuad Char, creador del emporio político y económico de la familia.



Como a su padre, a Alex lo mueven la política, los negocios y el fútbol. Esos tres mundos son su pasión.



Fuad fue gobernador de Atlántico, senador por varios periodos y embajador en Portugal. Pero, ante todo, es quien cuida día y noche la suerte del Junior, la empresa que más lo trasnocha.



Alex es el segundo de los tres hijos de Fuad.



Su hermano mayor, Antonio, está al frente del Junior y de varios negocios de la familia.



Y Arturo, el menor, es senador, pero realmente su pasión es la música. Al punto que ha grabado varios discos y produce personalmente sus videos sobre las canciones.



Algún periodista de Barranquilla que los conoce asegura que una de las virtudes de los Char es que “saben guardar su inteligencia”.



Y lo dicen porque Fuad y sus tres hijos no son muy dados a hablar. Y menos en público.



Por ejemplo, hay que hacer mucho esfuerzo para conseguir en los anales del Congreso una sola intervención de los muchos años que Fuad estuvo como senador. Eso mismo ocurre son su hijo Arturo, el actual senador.

Dicen que cuando Alex habla, como lo hace su padre, es para confirmar decisiones. Y eso al final parece su gran virtud, porque son hombres de decisiones.



El actual alcalde de Barranquilla es ingeniero, de la universidad del Norte, hizo una especialización en proyectos mineros en la universidad de los Andes y luego una maestría en gerencia de proyectos en Georgia Institute of Technology.



Con Alex no es fácil afirmar si primero hizo negocios, o política o estuvo su vocación por el futbol. A propósito, una anécdota suya, en octubre de 2017 cuando tuvo una cita con el Papa, le regaló una camiseta de su Junior del alma.



En 1997 fue concejal por Barranquilla. Luego, en 2003 fue candidato a la gobernación de Atlántico, perdió en las urnas, pero la autoridad electoral le reconoció su triunfo cuando apenas faltaban 7 meses para culminar el periodo.



Antes de iniciar su viaje exitoso hacia la Alcaldía de Barranquilla, Alex hizo un ejercicio como constructor de vivienda, con resultados no muy buenos.



En Barranquilla todavía se habla de los problemas que tuvo con la urbanización Ciudad del Sol II, y de su participación en negocios con los Nule, con quienes tiene una relación casi familiar, pues su esposa Katia Nule, está emparentada con ellos.



Pero su mayor éxito y reconocimiento lo ha tenido como alcalde de Barranquilla. El más popular de todos los tiempos.



Primero entre 2008 y 2011 y ahora desde 2015, Alex Char ha tenido uno de los mejores desempeños como funcionario público.



De manera sistemática las encuestas lo ubican como el más popular de todos los alcaldes del país y hasta sus contradictores le reconocen que su gestión le ha cambiado la cara a Barranquilla.



Con un beneficio adicional: entre las dos alcaldías suyas estuvo Elsa Noguera, de su grupo político, lo que les permite a los Char mostrar una continuidad en los asuntos públicos de la ciudad por 12 años.



Barranquilla es una antes de los Char y otra después de los Char.



Hoy la capital del Atlántico tiene las mejores condiciones para la generación de empresa, un clima extraordinario para los negocios y ha mejorado en infraestructura y en seguridad.



En política como en los negocios los Char presumen de sus escasos errores.



En política, por ejemplo, los Char terminaron imponiéndose a todas las casas políticas del Caribe que reinaron los últimos 40 años.



Atrás quedan las sombras de los Name, los Gerlein, los Martín Leyes, en Barranquilla, con quienes compitieron por décadas.



Fuad, el padre, fue ministro de Desarrollo del liberal Virgilio Barc0 (1986-1990) y gobernador del conservador Belisario Betancur (1982-1986).



Para mantener su poder se han aliado inclusive con sus propios adversarios, a quienes han dejado en el camino.



Los Char comenzaron con la divisa liberal, fueron aliados incondicionales de Álvaro Uribe (2002-2010), de Juan Manuel Santos (2010-2018) y hoy se han alineado al lado del presidente Iván Duque.



Su sagacidad política llevó a los Char a convertirse en los ‘dueños’ de un enorme poder político en la Costa Caribe, por cuenta de que, como aliados de Germán Vargas los últimos años, agenciaron los avales de candidatos a cargos de elección popular en todos los departamentos de ese litoral.



Alex, el hoy alcalde de Barranquilla, fue quien “gerenció” la operación de los avales para las últimas elecciones regionales, en nombre de Cambio Radical, lo que le valió consolidar su poder en la región.



Con la sangre siria que corre por sus venas y su corazón caribe, los Char están a punto de quedarse con la mayor parte del capital político que se creía le pertenecía a Germán Vargas.



De la bancada de 16 senadores de Cambio Radical, los Char controlan 7.



El creciente éxito político y económico de los Char, pero sobre todo del hoy alcalde de Barranquilla, ha llevado a muchos analistas a creer que detrás tal estrategia se esconden las ganas de Alex de ser Presidente de la República.



La posibilidad de que esta familia barranquillera se quede con buena parte del poder de Cambio Radical y de que Alex surja como candidato presidencial, tiene hoy los Char al borde de una ruptura definitiva con Germán Vargas.



En su columna de este domingo en EL TIEMPO, Vargas arremetió contra las jugadas de los Char y los acusó, sobre todo a sus aliados, de venderse al gobierno de Iván Duque, a cambio de apoyar sus proyectos.



Los términos utilizados por Vargas en su columna, contra los aliados de los Char, fueron tan duros, que pocos creen que se pueda dar una pronta restauración de la confianza.



Vargas cuestionó que los Char se hubieran apoderado de las cuotas de poder en el gobierno de Duque, por cuenta del poder construido a su lado.



Precisamente este domingo el diario El Heraldo, de Barranquilla, en un extenso artículo ilustrado con una inmensa foto a color del alcalde, se preguntó: Char: ¿Presidenciable?



En la misma entrevista el tímido alcalde se apuró a desvirtuar esa posibilidad y se limitó a decir que a todo lo que aspira es a “terminar a cabalidad una alcaldía ejemplar”.



