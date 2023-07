El presidente Gustavo Petro viajó este lunes al municipio de Quetame, en Cundinamarca, una semana después de que ocurrió la trágica avalancha que arrasó con la vereda Naranjal. La emergencia causó la muerte de 26 personas, y tres continúan desaparecidas.



Con la presencia del mandatario en la zona y también del gobernador del departamento, Nicolás García, se realizó un puesto de mando unificado (PMU). Allí, con miembros del gabinete y de la comunidad, se analizaron soluciones tras la tragedia ocasionada por las fuertes lluvias que causaron los desbordamientos.



En total, el Gobierno anunció un paquete de cinco medidas que serán implementadas a corto y mediano plazo.

La primera de ellas –y que implicará un reto para las autoridades nacionales y locales– es la reubicación de familias que viven en las veredas del municipio, pero también algunas que puedan estar en riesgo y vivan en el casco urbano.



De acuerdo con el jefe del Estado, Quetame tiene “un punto de inestabilidad de la cordillera en donde está ubicado el casco urbano”. Señaló, además, que allí se ha presentado un movimiento en masa que ha obligado a la reubicación de tres viviendas.

“Es uno de los puntos de más alto riesgo en este momento que nos concita la atención mayor de las entidades del Estado”, agregó Petro.



El Presidente enfatizó en que estas labores de reubicación deben tener como prioridad el respeto por las bases productivas de cada familia. Es decir, que en el sitio a donde las muevan se pueda garantizar la continuidad de su actividad económica con ayuda de paquetes agrarios.

Gustavo Petro en Quetame. Foto: Presidencia

“Si son campesinos y tienen cultivos, lograr que en el lugar nuevo de reasentamiento puedan mantener sus actividades productivas para garantizar el mejor desarrollo de la familia”, indicó el mandatario.



En segundo lugar, Petro señaló que el Gobierno va a comprar y comercializar las cosechas para evitar que la población que está a punto de sacar sus productos no quiebre por el cierre de la carretera que comunica a Bogotá con el Llano.



Sobre este punto gira la tercera medida, que está enfocada en reactivar el paso entre la capital y Villavicencio, el cual tuvo que ser cerrado después de la tragedia.



El plan para solucionar el paso es construir dos puentes militares. El Batallón de Ingenieros está al frente de dicha labor.



Según el cronograma de Presidencia, el primer puente quedaría habilitado antes de que finalice este mes. Se prevé que este funcione solo en una de las direcciones de la vía. La idea es habilitar en agosto el otro, que sí funcionará en ambos sentidos.



También dijo que habrá un “puente de helicópteros”, los cuales tendrán como tarea transportar comida para alimentar a las aves que “rápidamente podrían morir”, ya que “una de las principales actividades de la región es la producción de aves”.



La cuarta solución está en manos del Instituto Nacional de Vías (Invias), pues, según Petro, esta entidad se encargará de recuperar una serie de vías de carácter terciario y secundario “que se han dañado en este hecho y han incomunicado a varias regiones”.

Y finalmente, el primer mandatario anunció que las autoridades ambientales tendrán la labor de mirar en conjunto toda la zona, para que “a través de políticas de reforestación mucho más sustanciales que las que existen”, se le pueda dar “más estabilidad” al sitio.



El Presidente, por otro lado, informó que miembros de la Unidad Nacional del Riesgo permanecerán en el municipio y se mantendrá también el puesto de mando unificado.

Por último, el jefe del Estado advirtió que la inestabilidad geográfica no es solo donde sucedió la tragedia, sino que podría afectar a otros municipios de Cundinamarca como Calvario, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Puerto Quetame y El Calvario, en el Meta.



Afirmó que lo anterior sucede porque la cordillera es de las más jóvenes del sistema orográfico de América Latina y, por ello, dijo el Presidente, “aún no se ha consolidado, se sigue moviendo y eso hace que recurrentemente se produzcan este tipo de hechos, lamentablemente, con pérdida de vidas humanas”.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

auralv@eltiempo.com