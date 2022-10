En la Corte Internacional de La Haya, Colombia se apresta para enfrentar la última demanda interpuesta por Nicaragua. Los centroamericanos quieren una delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su territorio económico reconocido.



Se trata de una de las dos denuncias que Nicaragua presentó en contra del país en el año 2013. La primera reclamación se solucionó en fallo proferido en abril de este año, cuando la Corte aceptó que tuviéramos una zona contigua integral que uniera a todas las islas en el archipiélago. En este caso a Colombia le fue bien.



(Lea: Listo el equipo para litigio de Colombia en La Haya con Nicaragua)

Además, ese tribunal rechazó la petición que obligaba a Colombia a reconocer los nuevos límites sin un tratado conjunto, pero le enfatizó a la nación que no podía seguir emitiendo permisos de pesca en áreas adjudicadas a Nicaragua.



Ahora, el próximo 5 de diciembre, se realizarán las audiencias orales por el tema de la plataforma. Los nicaragüenses alegarán que les asiste el derecho a más suelo marítimo del que ya poseen, lo que no significa cederles áreas de mar.



La petición resulta clave porque las nuevas técnicas de exploración petrolera y minera están siendo probadas en placas continentales, en el fondo del océano, lo que abre la posibilidad de obtener riquezas si se explotan debidamente.



(También: Los líos de Colombia para enfrentar la última demanda de Nicaragua)

¿Cuáles son los riesgos?

Expertos consultados por EL TIEMPO expresaron que si la demanda de Nicaragua es aceptada por el tribunal, Colombia se quedaría sin el suelo de dicho territorio marítimo: tendríamos el agua, la pesca, la navegabilidad, pero el fondo del mar –hablando de la plataforma continental– sería de los nicaragüenses.



Rafael Piñeros, coordinador del pregrado de relaciones internacionales de la Universidad Externado, enfatizó que este proceso jurídico aún se encuentra en fase de escucha, donde las partes exponen sus argumentos. “Lo que debería preocuparnos en este momento es que el fallo de 2012 todavía no se haya cumplido. Colombia deberá seguir enfrentando la inconformidad de Nicaragua hasta que no se llegue a un tratado que establezca los límites territoriales con base a lo que instó la Corte”, aseveró Piñeros.

Lo que debería preocuparnos en este momento es que el fallo de 2012 todavía no se haya cumplido FACEBOOK

TWITTER

Afirmó también que no cree que la solicitud de Nicaragua se haga realidad.



“Veo difícil que este país argumente su caso y alcance lo que se propone. Todo está en la Corte: tendrá que explicar cuál es el alcance de esta plataforma extendida y deberá tomar la decisión más acertada para la relación entre los dos países”, dijo este experto en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.



(Para leer: El presidente Petro declarará este lunes emergencia nacional por el invierno)

La estrategia

Con la llegada de Gustavo Petro al poder, fueron seleccionados nuevos agentes que representarán a Colombia en este litigio iniciado por Nicaragua ante La Haya.

El nuevo agente es el abogado Eduardo Valencia Ospina, doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard.



Tiene 16 años de experiencia como secretario de la Corte Internacional de Justicia y 21 como asesor de Colombia en litigios. Y como coagente fue designada Carolina Olarte Bácares, quien es la embajadora de Colombia ante Países Bajos. Es doctora en Derecho de la Universidad de París y cuenta con una maestría en Derecho Internacional.

Facebook Twitter Linkedin

Eduardo Valencia-Ospina es doctor en Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad Javeriana y con maestría en Derecho de la Universidad de Harvard. Foto: Cancillería

Adicionalmente, en el equipo estará una integrante de la comunidad raizal. Se trata de la exembajadora Elizabeth Taylor Jay, quien también es bióloga y física con maestría en Protección del Medio Ambiente de la Universidad de Bangor, en Reino Unido.



La reciente decisión generó expectativas sobre el cambio que pueda tener la defensa de Colombia ante La Haya. Cabe señalar que la nueva disposición de funcionarios responde a declaraciones que el presidente Petro hizo sobre este tema.



“La defensa jurídica instaurada ante La Haya fue diseñada sobre un punto de vista centralista, desde Bogotá, y no tuvo en cuenta el punto de vista raizal de los pueblos que habitan en San Andrés y Providencia, quienes fueron los principales afectados por el fallo”, manifestó el mandatario en alusión a la anterior representación jurídica que, según sus palabras, “terminó en fracaso”. Una historia que el jefe de Estado quiere cambiar con el nuevo equipo jurídico.

La primera prueba

Ahora bien, ¿fue riesgoso para la defensa del país el cambio de estos agentes a un mes y medio de la primera audiencia oral? Es la pregunta que muchos se hacen.



Sin embargo, EL TIEMPO estableció que Eduardo Valencia, el nuevo agente ante La Haya, no es ajeno a estos asuntos internacionales, pues aunque ahora figura como líder, lo cierto es que siempre ha hecho parte del equipo jurídico en el caso.

Ya tienen escrita casi toda la ponencia, no es mucho lo que falta por hacer FACEBOOK

TWITTER

Este diario estableció que Valencia se prepara desde hace dos años para las audiencias. “Ya tienen escrita casi toda la ponencia, no es mucho lo que falta por hacer (…). Solo unos ajustes finales”, le dijo a este medio una fuente cercana a los representantes designados.



Sin embargo, el verdadero reto estará en adaptarse y saber responder a los recientes cambios que hizo la Corte en la exposición de argumentos. Antes los intervinientes podían presentar todos los razonamientos que consideraban necesarios, ahora solo se permite comparecer alrededor de los puntos jurídicos que determine este órgano judicial internacional.



Así las cosas, Colombia y Nicaragua responderán a dos temas claves que preparó La Haya para la sesión inicial de este caso.



El primer eje tiene que ver con los criterios definidos por el derecho internacional para determinar la delimitación del mar territorial más allá de las 200 millas náuticas de un país. Un punto en el que Colombia defiende la unión incuestionable con la plataforma continental que tiene la costa caribe.



Este tribunal también solicitó los alegatos para determinar cuáles son las líneas base a partir de las que se mide el mar territorial, más allá de las 200 millas que obsesivamente reclama Nicaragua.

¿Qué ocurrió con las excepciones preliminares?

El 17 de marzo de 2016 se conoció el fallo sobre excepciones preliminares. Allí la Corte Internacional de La Haya le dio la razón a Colombia sobre la exclusión de algunas pretensiones de Nicaragua, pero asumió competencia para conocer el fondo de la demanda sobre las pretensiones restantes. Este proceso se encuentra en fase de fondo sobre una parte de las demandas de los centroamericanos.



En cuanto a la pretensión de Nicaragua de que se fijara un régimen provisional de derechos y deberes para la explotación de recursos naturales en el área en cuestión mientras se efectuaba la delimitación pretendida, la Corte aceptó el argumento de Colombia de que no era competente para hacerlo y por ello no accedió a estudiar esta solicitud.



Sobre la petición del subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense, la mitad de los jueces de la Corte (8 de 16) le dio la razón a Colombia de que esta solicitud ya se había presentado y rechazado, así que no se podía discutir nuevamente por el principio de cosa juzgada. Pero, finalmente, el empate hizo que el tribunal decidiera que sí tenía competencia para estudiarla.

MAYRA TENORIO

ESCUELA MULTIMEDIA DE PERIODISMO EL TIEMPO

En Twitter: @mayratenorior