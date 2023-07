La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene programado para el próximo jueves 13 de julio, a las 8 de la mañana, leer desde el Palacio de la Paz, en La Haya (Países Bajos), el fallo de la demanda contra Colombia que interpuso Nicaragua en el año 2013. Ambos países son ‘viejos conocidos’ en esta disputa por el mar.



(Puede ver: El 13 de julio se conocerá el fallo de la demanda de Nicaragua a Colombia en La Haya)

El país centroamericano alega que supuestamente tiene una plataforma continental extendida más allá de las 200 millas marinas contadas desde la costa nicaragüense y por lo anterior, le pidió al alto tribunal hacer una delimitación entre esa plataforma que alega tener (y que se prolongaría en el mar de Colombia) y la plataforma continental de nuestro país.

¿Qué está en juego?

La plataforma que pretende Nicaragua se refiere al lecho y al subsuelo marino de las áreas submarinas que resultan de la supuesta prolongación natural de su territorio continental.



En esta zona se encuentran recursos muy importantes, como reservorios de petróleo y de gas.



Ahora bien, EL TIEMPO estuvo presente en un encuentro con algunos agentes y asesores del equipo que está defendiendo a Colombia en este litigio, y allí aclararon que en este caso no está en riesgo la zona económica exclusiva de Colombia, que es el espacio donde el Estado tiene derecho de soberanía y jurisdicción para pescar, administrar los recursos naturales, realizar investigaciones científicas y preservar el medio marino, entre otros.

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Ortega, presidentes de Nicaragua. Foto: EFE/Cesar Pérez/Presidencia de Nicaragua

Sin embargo, lo que alega Nicaragua implica un riesgo porque en caso de que la CIJ le dé la razón habría un solapamiento con el mar colombiano, debajo de la zona donde se desarrollan las mencionadas actividades económicas.



(Además: OEA pide a gobierno de Nicaragua cesar toda violación a los derechos humanos)



“Esto puede llegar a afectar la ejecución de los derechos marítimos que tienen Nicaragua y Colombia, porque habría derechos de los dos países que coinciden. Por eso este fallo es tan importante, porque realmente se va a decir si Nicaragua tiene derecho a una plataforma continental extendida y cuáles son las consecuencias de eso”, expone Carlos Arévalo, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.



Desde el equipo jurídico de Colombia, sin embargo, advierten que por ahora es difícil anticipar la decisión de la Corte, la cual, en esta oportunidad, está centrada en resolver solo un aspecto jurídico de este proceso.



El fallo se conocerá siete meses después de que se llevaron a cabo las audiencias orales de este litigio, en las cuales ambos países respondieron dos preguntas relacionadas puntualmente con aspectos del derecho.



Por un lado, debían señalar si, según el derecho internacional consuetudinario (costumbres legales que no están escritas pero que los países adoptan como obligatorias), el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de su costa puede extenderse dentro de las 200 millas náuticas de otro Estado.



Por otro, aclarar si existen criterios en el derecho internacional consuetudinario para determinar el límite de la plataforma continental más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.



La Corte también indagó si los párrafos 2 a 6 del artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) reflejan el derecho internacional consuetudinario. Sobre este último punto es importante mencionar que Colombia, a diferencia de Nicaragua, no hace parte de la Convemar, por lo que sus argumentos también se han basado en que las normas de dicha convención no son aplicables para el caso.



(Además: 'En Centroamérica asistimos a un resurgir del autoritarismo y ojalá no se extienda')



Colombia también ha insistido en que los “derechos del país a una zona económica exclusiva con su correspondiente plataforma continental de 200 millas marinas prevalecen sobre las pretensiones de plataforma continental extendida de Nicaragua”.

En diciembre del año pasado, en las audiencias orales, el agente colombiano ante la CIJ, Eduardo Valencia-Ospina –exsecretario del alto tribunal y uno de los expertos más reputados en derecho internacional en el país–, enfatizó en que Colombia es “el primer país, y ojalá el último, que tendrá que defenderse en un caso en el que la totalidad del área supuestamente relevante se ubica más cerca de su costa que la del solicitante”.



Por otro lado, en ese momento, afirmó: “Nicaragua pertenece al club minúsculo y exclusivo de países que creen que las plataformas continentales extendidas pueden invadir los derechos de 200 millas náuticas de otros Estados”.

Nicaragua, por su parte, ha basado su defensa en que no hay ninguna norma que le prohíba extender su plataforma sobre las 200 millas en las que Colombia tiene jurisdicción.

Facebook Twitter Linkedin

El caso se remonta a noviembre del 2012 cuando la CIJ redefinió la frontera marítima entre ambos países, por lo cual Nicaragua ganó territorio en el Caribe. Foto: Cortesía Fontur

Teniendo en cuenta esto, tras escuchar los argumentos y deliberar, la Corte, con este fallo, busca aclarar si hay una norma en el derecho que aplique para este caso.



El equipo de defensa de Colombia advierte que, como esta decisión está enfocada en el aspecto jurídico, el fallo podría no cerrar definitivamente el caso, pues no se ha discutido en etapa oral ningún argumento científico o institucional. Por ende, el alto tribunal podría citar de nuevo a audiencias. Si esto sucede, los agentes aseguran que el país está preparado, pues los argumentos en esos dos aspectos se expusieron en la etapa escrita del proceso.

Los escenarios

Arévalo explica que si bien hay una discusión jurídica en curso y es difícil anticipar qué dirá la Corte, hay varios escenarios que se pueden prever.

Asegura que el que luce mejor para Colombia es ganar las dos preguntas y que la Corte determine que no hay derecho para extender la plataforma de Nicaragua y se cierre el caso.



“El peor escenario es que diga que sí ve que Nicaragua tiene un derecho y que eso puede llegar a afectar también los derechos de Colombia, por lo que tendría que entrar a revisar cómo se afectarían los derechos de Colombia para que se pueda materializar ese derecho que tiene Nicaragua”, explica.



Aclara que puede haber escenarios intermedios, es decir que en el fallo se le dé la razón a alguno de los dos países, pero que el caso continúe para evaluar otros aspectos que no se han discutido, como lo advirtió la defensa colombiana. El decano agrega que este último panorama es viable porque fue un aspecto en el que se insistió en las audiencias: “Se habló de los temas alternos planteados por Nicaragua que no iba a conocer la Corte y sobre los cuales Colombia tendría cosas por decir. Esa estrategia puede generar que la CIJ abra espacios para discutirlos porque las audiencias del año pasado estuvieron centradas en los dos puntos principales”.



(También: Corte no investigará a embajador en Nicaragua por denuncia de Karen Abudinen



El equipo de defensa de Colombia está confiado en que los argumentos han sido sólidos para que la decisión sea favorable para el país. El fallo, que la tiene Corte en sus manos, no es apelable.

Los fallos anteriores de la Corte

Nicaragua ha demandado a Colombia tres veces. La primera fue en 2001 y culminó con el fallo del 19 de noviembre de 2012. Ahí Colombia perdió espacio marítimo (al menos 70.000 kilómetros cuadrados de mar que se le dieron a Nicaragua), pero se ratificó la soberanía del país sobre las islas y cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia. En ese momento, no acogió la pretensión del país centroamericano de extender su plataforma continental. Después de dicho fallo, Nicaragua presentó dos demandas más en 2013. Una de ellas tuvo un fallo el año pasado, en ese momento la CIJ determinó que Colombia violó los derechos soberanos y la jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva. La última demanda es la que está en curso y tendrá una decisión el jueves.



AURA MARÍA SAAVEDRA ÁLVAREZ

Redacción Política

En Twitter: @AuraSaavedra_