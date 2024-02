¿Qué va a pasar con Carlos Ramón González tras su salida del Dapre?

Con la publicación de la hoja de vida de aspirantes, se acaba de confirmar que Laura Sarabia pasa a un cargo de mayor cercanía al presidente Gustavo Petro. Actualmente, está en el Departamento de Prosperidad Social y pasará a la dirección del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Esto también implica la salida de Carlos Ramón González del cargo, un funcionario que en los últimos meses se había convertido en poco menos que la sombra del primer mandatario.



Distintas fuentes cercanas a González le confirmaron a EL TIEMPO que es un hecho que este sale del Dapre. El cambio se haría la próxima semana, cuando se cumpla los cinco días mínimos de publicada la hoja de vida y salga oficialmente el decreto, pero el empalme entre Sarabia y González comenzará desde mañana mismo, martes 20 de febrero.



Por el momento no hay claridad de cuál será el destino de González. Lo que se sabe, como confirmaron los cercanos al todavía director del Dapre, es que seguiría en el gobierno, así lo quiere el presidente Gustavo Petro. Incluso ya le habría ofrecido otras dependencias, pero este no habría aún tomado una decisión.

En la reunión también estuvieron el vicepresidente del alto tribunal, Octavio Augusto Tejeiro, y el director del Dapre, Carlos Ramón González. Foto: Cortesía Presidencia.



González, uno de los históricos de la Alianza Verde y que militó en el M-19, seguiría en un cargo cercano al primer mandatario, expresaron cercanos al funcionario. No obstante, no está muy claro cuál sería. A esto hay que sumarle que en la actualidad, González estaba desempeñando una doble función: director del Dapre y jefe de gabinete.



Con la llegada de Sarabia aún no hay claridad si esta asumirá las dos labores que estaba ejerciendo González, una de estas ya la había ejercido -jefa de despacho-, o si se volverá a la estructura de comienzo de gobierno, cuando uno era jefe del Dapre, Mauricio Lizcano, y otro era jefe de gabinete, Laura Sarabia. Cercanos a la todavía directora del DPS aseguran que esta llega para asumir la doble labor y de esta forma retomaría una jefatura de gabinete que ejerció desde el comienzo del gobierno Petro hasta junio pasado, cuando presentó su renuncia luego del choque que tuvo con el entonces embajador Armando Benedetti y que desencadenó la polémica de la niñera Marelbys Meza.

Carlos Ramón González, director del Dapre (izq.), y Gerson Chaverra, magistrado de la Corte Suprema (der.). Foto: Archivo particular

Sobre este nuevo enroque en Gobierno, fuentes confirmaron que se venía gestando desde hace una semana y fue en el viaje a Múnich, Alemania, que se concretó. Habría sido el propio presidente Gustavo Petro el que habría solicitado que regresara al cargo en el que convirtió en su mano derecha.



Precisamente, fue Sarabia y no González el que acompañó al primer mandatario en su participación en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Aunque esta ha acompañado a otros viajes al primer mandatario, fue llamativo que no estuviera González.