Colombia, junto a otros 37 países, le solicitó al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) que abra una investigación en Ucrania, según informó Human Rights Watch.



“La solicitud de una investigación de la CPI refleja la creciente alarma entre los países sobre la escalada de atrocidades y la crisis de derechos humanos que está haciendo estragos en Ucrania. Estos gobiernos están dejando claro que no tolerarán los delitos graves y que el tribunal tiene un papel esencial que desempeñar para garantizar la justicia”, dijo Balkees Jarrah, directora interina de justicia internacional de Human Rights Watch.



En su intervención en el marco de la sesión 49 del Consejo de Derechos Humanos, la embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Suiza, Alicia Arango, fue enfática en señalar que los delitos que se han venido presentando en Ucrania en medio de la crudeza de la guerra de tropas de Vladimir Putin no puede quedar en la impunidad y debe tener un castigo.

El problema en este caso es que Rusia nunca ratificó el Estatuto de Roma y por lo tanto no es miembro de la CPI, sus autoridades no están obligadas a cooperar con dicho tribunal.



"Es una decisión en la que Colombia quiere sentar postura, quiere mostrar alineamiento con Estados Unidos y con occidente", asegura el analista internacional, Mauricio Jaramillo.



Sin embargo, el proceso igualmente puede seguir y la CPI igualmente puede juzgar. "El asunto está en que Rusia no va a reconocer esa jurisdicción", afirma.



Los países que han solicitado la investigación son: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Chipre, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa y Rumanía.



