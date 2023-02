Tras la publicación de un documento de cuatro hojas escritas por el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, en el que plantea varias críticas a la reforma de la salud de su compañera Carolina Corcho, se conoció que el presidente Gustavo Petro convocó a un consejo extraordinario de ministros.



La sucesión de hechos hizo saltar las alarmas al punto que en varios medios se habló de una crisis al interior del gabinete. Otros fueron más allá e incluso dejaron abierta la posibilidad de que Gaviria abandonara el Gobierno.



(En contexto: Reforma a la salud: se filtran duros reparos del ministro Alejandro Gaviria)

En la Casa de Nariño, sin embargo, dicen que se trata de una mera coincidencia. Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), niega que un tema tenga que ver con el otro.



Por su parte, Laura Sarabia, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, explica la situación: "El Consejo de Ministros fue citado desde el día lunes con temáticas ya discutidas en el gabinete. Se trata de la reunión semanal que se tiene en el alto gobierno. Los temas a discutir son: Plan Nacional de Desarrollo y Adición Presupuestal".



(Le puede interesar: La cruzada del jefe del liberalismo, César Gaviria, para defender el sistema)



En la Presidencia explican que es posible que el hecho tomara un alcance mayor por el calificativo dado a la cita de "extraordinario". Empero, dicen, que se llama así porque estos encuentros habitualmente se realizan los lunes y como al iniciar la semana no se hizo al pasarlo a este jueves se le llama así. Nada más.

El Consejo de Ministros fue citado desde el día lunes con temáticas ya discutidas en el gabinete. Se trata de la reunión semanal que se tiene en el alto gobierno.



Los temas a discutir son:



- Plan Nacional de Desarrollo.

- Adición Presupuestal. https://t.co/JZFeXpiSKz — Laura Sarabia (@laurisarabia) February 2, 2023

Así mismo, la reforma de la salud fue uno de los ejes centrales del consejo de ministros que se llevó a cabo el fin de semana en Villa de Leyva, Boyacá, en donde se esperaba llegar a consensos. Pero lo único que al parecer quedó claro fue que será radicada en las sesiones extras del Congreso.



En las discusiones, la ministra ha dicho: “No es que queramos eliminar las EPS, es que ellas mismas se han eliminado”. A lo que Gaviria ripostó: “La evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, ‘No más EPS’ ”.



(También: Reforma a la salud: controversia por facultades que tendría el Gobierno)



Las fisuras afloraron en un momento crucial. El parte de tranquilidad que envían desde Palacio, sin embargo, no oculta que al interior del gabinete sí hay varias corrientes con pensamientos muy distintos sobre las políticas públicas a aplicar durante esta administración.

Facebook Twitter Linkedin

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: @MinSaludCol

Esto ha quedado en evidencia en el proyecto de la reforma a la salud. Y el Florero de Llorente es precisamente el documento de Gaviria. “El sistema actual es producto de treinta años de innovación y trabajo colectivo. Destruirlo sería un suicidio”, dijo.



“La reforma propuesta plantea una estrategia extraña: destruir lo que funciona en las ciudades para supuestamente arreglar lo que no funciona en las zonas rurales. En lugar de adaptar una estrategia de atención primaria al sistema, la reforma trata de adaptar todo el sistema a una estrategia de atención primaria. Una lógica extraña”, agregó.



El documento titulado 'Sobre la reforma a la salud' dice, además, por si fuera poco, que “todo esfuerzo reformista debe empezar por un diagnóstico (...). Eso no ha ocurrido con la reforma de salud que ahora se propone. El diagnóstico no es claro. Pareciera insinuar que todos, o la mayoría de los problemas, se originan en la administración (privada o no pública) del sistema. Como si eliminar las EPS fuera una solución a los problemas de insostenibilidad financiera, corrupción y desigualdades territoriales. No es así”.



(Siga leyendo: Dilian Francisca Toro: 'La salud de los colombianos está en juego')



De esta manera Gaviria ha sido coherente con sus anuncios, de hace un par de semanas, en las que advirtió que no se iba a callar.



Gaviria es un conocedor profundo del sector, pues estuvo al mando de la cartera durante ocho años en la administración Santos. Por eso, había dicho que tan pronto se conociera el texto hablaría. Y eso fue lo que hizo.

La evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, ‘No más EPS’ FACEBOOK

TWITTER

Como lo había dicho EL TIEMPO en un análisis reciente, esta discusión puso sobre la mesa cómo se toman las decisiones en el alto Gobierno.



El gabinete, se informó, aunque está arropado bajo el paraguas de Pacto Histórico, muestra varias líneas de acción. Esto ocurre por su ideario político y sus propias vivencias. Así, por ejemplo, hay un grupo que se podría denominar los ‘senior’ y que está conformado por Alfonso Prada (Interior), Álvaro Leyva Durán (Relaciones Exteriores), José Antonio Ocampo (Hacienda), Iván Velásquez (Defensa), Cecilia López (Agricultura) y Gloria Inés Ramírez (Trabajo).



Todos ellos son más veteranos y han visto correr mucha agua bajo el río. Por eso, en general, suelen enviar partes de tranquilidad de la marcha del Gobierno y del país.



Así, las declaraciones de Ocampo o López son más reposadas. Mientras que alrededor del presidente gravita otro círculo más joven entre quienes están Corcho, Irene Vélez (Minas) y Susana Muhamad (Ambiente). Son tres mujeres que pertenecen a una generación más activista para la que las redes sociales son una herramienta fundamental para comunicar.



(Vea: Vargas Lleras al gobierno Petro sobre la reforma a la salud: 'Dejen de engañar')



Ellas quieren implantar ya la bandera del cambio con la que Petro ganó las elecciones. Así lo demostró en Davos, Suiza, la ministra Vélez sobre lo que va a hacer de manera inmediata con el petróleo, el carbón y el gas.



Eso ha hecho que en los anuncios que salen desde el Gobierno sobre la toma de decisiones de políticas públicas existan ciertas posturas diametralmente opuestas.



En el caso de la reforma a la salud Gaviria y Corcho han mostrado sus cartas.

Facebook Twitter Linkedin

Alejandro Gaviria dijo que la reforma a la salud "plantea una estrategia extraña". Foto: Nestor Gómez. EL TIEMPO

Cuando el presidente dijo en Aracataca, Magdalena, que el sistema de salud era “uno de los peores del mundo” y añadió, además, que Colombia fue “uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del covid. ¿Por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien?”, la ministra Corcho respaldó al presidente y argumentó: “El sistema de salud actual tiene unos indicadores muy graves. El indicador de mortalidad infantil es muy grave, los indicadores de mortalidad por desnutrición son muy graves. Estuvimos entre los 20 países con más cifras de letalidad en el mundo. El sistema se dedicó a las UCI, pero abandonó los indicadores sociales de la salud”.



Gaviria entró en abierta contradicción con ambos: “Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia bajo ningún indicador es uno de los peores del mundo”, afirmó.



Y luego siguió con el tema de las EPS. En las discusiones, la ministra ha dicho: “No es que queramos eliminar las EPS, es que ellas mismas se han eliminado”. A lo que Gaviria ripostó “la evidencia es clara, contundente: los problemas financieros de la salud tienen causas complejas y su solución va mucho más allá del eslogan conveniente, ‘No más EPS’”.



Las fisuras afloraron en un momento crucial. Carolina Jiménez, profesora y analista del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, dice que "la reforma a la Salud se constituye en una transformación fundamental que reclama el modelo de Salud en Colombia" pero anota que para llevarlo a cabo debe empezarse con una "negociación política del ejecutivo" para que "la comprensión social de la sociedad y el respaldo a la reforma sea fundamental para generar un estado que sea favorable al cambio".



Una analista que mide la temperatura de la realidad política nacional dice que el ambiente de crispación al interior del Gabinete está tan caldeado que es posible que el presidente Petro cambie el orden de sus prioridades en las reformas prouestas. "Quizá, se va a demorar más la presentación de la reforma de salud", dice.



"Está muy cruda y el ruido que le está haciendo es demasiado", agrega. "No descartaría que se la juegue primero por la laboral y luego pensiones. Y después si -en junio, en la segunda legislatura- presente la de salud", concluye.



POLÍTICA