¿Qué tan preparada estaba Colombia para enfrentar los incendios forestales?

El presidente Gustavo Petro anunció este jueves en Tumaco, Nariño, que el Gobierno Nacional activará un protocolo para pedirle ayuda a Naciones Unidas y así enfrentar con más músculo el enorme desafío que atraviesa el país por cuenta de los incendios forestales.



Para el jefe de Estado hay que contar con todas las herramientas disponibles a fin de enfrentar un fenómeno que no da señales de ceder. El último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo advierte que la situación de emergencia en Colombia alcanza niveles críticos, con 21 incendios forestales activos en diversas regiones. Desde Cumaribo (Vichada) hasta Guarne (Antioquia).



Además, desde la declaratoria oficial de el fenómeno de El Niño en el país el pasado 3 de noviembre, se han registrado en Colombia 906 incendios forestales de acuerdo con la Dirección Nacional de Bomberos. Una cifra mucho mayor a la que registra la UNGRD, que tiene en sus cuentas solo 360 incendios forestales que han afectado a 189 municipios y han consumido 7.401 hectáreas.



La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien acompaña al Presidente en la llamada toma del Pacífico, detalló que hay 977 municipios en alerta, lo que representa un 86 por ciento del territorio nacional. De esos, 681 están en alerta roja.

El presidente Petro anunció medidas desde el Cauca. Foto: Alexa Rochi. Presidencia

Dichas alertas, en todo caso, no se traducen en que hay llamas en 977 entidades territoriales, sino que se han cumplido unas condiciones específicas (cinco días sin lluvias y altas temperaturas que generan puntos de calor), que producen el escenario idóneo para que surjan o se propaguen fácilmente las llamas en la cobertura vegetal. Esas alertas ya se han visto reflejadas en los departamentos más afectos por las conflagraciones actualmente, como Cundinamarca (con 112 municipios en alerta roja), Boyacá (100) y Tolima (45).



Y es que en la situación actual, según explica la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, el país podría estarse enfrentando al enero más caluroso desde que se llevan registros, es decir poco más de 30 años.



En la climatología nacional han confluido varios factores como la temporada seca (propia de la época), un fenómeno de El Niño fuerte y la crisis climática que impacta en el clima del planeta. “Lo que está sucediendo es que el fenómeno de El Niño está intensificando la temporada seca. Además, estamos en el marco de una crisis climática. Acabamos de cerrar en 2023 como el año más cálido desde que hay registros. Todos esos fenómenos están convergiendo en el país”, señala Echeverry.



Lo más alarmante es que actualmente El Niño está en una etapa de madurez y los peores efectos podríamos sentirlos hasta febrero, cuando los expertos esperan que se sigan batiendo récords en altas temperaturas. Sumado a ello este enero ha sido históricamente seco y para febrero se espera lo mismo, solo hasta marzo podrían regresar las precipitaciones con normalidad, lo que, sin embargo, de acuerdo con Echeverry, no se traduce automáticamente en una disminución de las temperaturas.



Así amaneció Bogotá este 25 de enero por cuenta de los incendios. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Ante ese panorama, el Gobierno ha decidido solicitar toda la ayuda posible para atender las emergencias que actualmente están activas y que, según expertos, se seguirán presentando a medida que siga aumentando la temperatura y no se registren lluvias, como se prevé sucederá, de acuerdo con el Ideam.



“Activamos todos los protocolos para buscar ayuda internacional. En la medida en que sabemos que se van a incrementar los hechos de crisis, queremos estar seguros de que tenemos la capacidad física para atenderlos y mitigarlos”, dijo el presidente Petro.



La respuesta se produjo con rapidez. “Naciones Unidas está preocupada por la situación ocasionada por los incendios que afectan a Bogotá y a diversas zonas de Colombia y ha expresado su disposición de apoyar al país. Se han dado los primeros pasos para movilizar ayuda internacional y se mantiene un diálogo con autoridades locales y nacionales, en espera de la formalización de la solicitud de ayuda correspondiente”, le dijeron a EL TIEMPO desde el Centro de Información de la ONU en Colombia.



Como el fuego, el debate sobre las responsabilidades políticas de la emergencia ha ido extendiendo, al punto de que voceros del Centro Democrático anunciaron una citación de control político en el Congreso al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, para que responda.



La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, escribió en su cuenta de ‘X’: “Petro, experto en discursos disparatados, pero inútil en la acción efectiva para ayudar a Colombia. Hace un año enviaba avión a Chile para apagar incendios, mientras que hoy en Colombia no hay cómo ponerlo a funcionar para apagar los incendios”.



Por eso, Cabal asegura que citaría al Congreso a Velasco para que “con otros funcionarios le expliquen al país por qué para el 2024 se redujo en un 25 por ciento el presupuesto para los Bomberos. Este gobierno desprecia a los ciudadanos”.



Mientras que el subdirector para el conocimiento del riesgo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Luis Carlos Barreto, reconoce que faltaron más recursos para afrontar estas emergencias. “Previendo toda esta situación, se pudo haber hecho una mayor inversión”, aceptó públicamente el funcionario.

El reporte satelital de la Nasa sobre los puntos de calor. Foto: Nasa.

La oposición cuestiona no solo la reducción del presupuesto para los bomberos, sino también el hecho de que no se contó con una flota aérea actualizada técnicamente para responder con prontitud. La congresista Katherine Miranda, de la Alianza Verde, también cuestionó las razones que han impedido el uso del avión Hércules C-130, equipado con tecnología para combatir incendios, que descarga más de 3.000 galones de agua.



Ante ello, el segundo comandante de la Fuerza Aeroespacial, el general Carlos Silva, admitió que no se ha podido emplear por falta de mantenimiento, un trabajo que debe hacerse con recursos girados por la UNGRD, pero que en todo caso el sistema no se puede usar en ciudades capitales debido a la fuerza de la descarga, aunque sí podría usarse en incendios en páramos.



En todo caso, la emergencia actual y lo que se viene para Colombia es un reto inmenso, pues los incendios forestales, en un escenario de crisis climática han puesto ha prueba y le han ganado la batalla a países como EE. UU., Canadá o Australia, donde las llamas han consumido con facilidad territorios aún más extensos que la toda el Caribe colombiano.

REDACCIONES POLÍTICA Y MEDIOAMBIENTE

