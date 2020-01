¿Qué tan cierta es salida de Pacho Santos de la embajada en EE. UU.?

Aunque varios sectores han especulado en las últimas horas sobre la posibles salida de Pacho Santos de la embajada de Colombia en Estados Unidos, lo cierto es que hasta el momento no hay ninguna información oficial ni certezas sobre el tema.



Lo único cierto sobre este tema han sido las palabras del presidente Iván Duque sobre el tema: "El doctor Francisco Santos es una persona que puede seguir colaborándonos a nosotros en otros frentes, en ese lugar o en donde quiera yo lo determine", le dijo Duque a la Emisora Radio Auténtica.

Las palabras de Duque estuvieron acompañadas de un reconocimiento por parte del Gobierno Nacional a la gestión del embajador en Washington, pero tampoco confirmaron si seguirá en el cargo o será revelado.



Quienes han intentado contactar al diplomático tampoco han tenido suerte. EL TIEMPO supo que se encuentra con su familia en el extranjero y, al parecer, desconectados de todo vínculo con Colombia.

Un hecho que ha llamado la atención en las últimas horas fue la ausencia del Pacho Santos en la visita que realizaron Duque y el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg, a Tumaco, este jueves.



Lo que algunos se preguntan es por qué el embajador de Colombia no estuvo presente en una visita que evaluó la política antidrogas, en la cual Estados Unidos ha sido un socio clave. Usualmente, los embajadores acompañan este tipo de actos, pero Santos no estuvo presente.



La embajada de Colombia en Estados Unidos es tal vez la dependencia más importante de la diplomacia colombiana, pues se trata de la relación con uno de los gobiernos claves, especialmente en los temas de seguridad y lucha contra los cultivos ilícitos.



Igualmente, el país del norte ha sido clave en la cruzada del gobierno de Iván Duque de fortalecer el cerco diplomático contra el régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela.



La relación del embajador Santos con Estados Unidos tuvo un incidente en noviembre pasado, luego de que se filtrara un audio en el que él conversaba -de manera reservada- con la canciller Claudia Blum y se refirió en duros términos al Departamento de Estado de Estados Unidos. En la grabación, el embajador dijo que esta dependencia antes "era importantísima", pero "hoy está destruido, no existe".

“Hace 10 años que yo venía acá, yo llegaba, yo venía mucho a Estados Unidos (…), yo llegaba al Departamento de Estado, uno sabía cómo funcionaba eso (…) Hoy en día eso se acabó”, comentó el exvicepresidente en ese diálogo reservado.Tras el escándalo generado por estas palabras, Santos se reunió con el presidente Duque y el episodio se dio por superado.

Visita de Pompeo

Las especulaciones sobre la salida de Pacho Santos de la embajada en EE. UU. se dan a pocos días de que el secretario de Estado de ese país, Mike Pompeo, visite Colombia y se reúna con el presidente Duque.



El propio mandatario confirmó en la mañana de este viernes en la entrevista radical que uno de los temas clave de su encuentro con Pompeo será la lucha contra el terrorismo, una de las prioridades de Estados Unidos en diferentes partes del mundo.



Lo que todos se preguntan es si Santos estará en ese encuentro del próximo lunes o si realmente habrá un revelo en la embajada colombiana en Washington que lleve a que el diplomático salga de su cargo.



