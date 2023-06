A pesar de la orden dada por el presidente Gustavo Petro a sus ministros de “obedecer el mandato popular” y “comenzar los trámites para organizar asambleas populares” con el agravante de que “el que no haga caso se va”, en la práctica no arrancan.



“El Presidente dio la orden y estamos esperando instrucciones más precisas para dar ese paso”, dice una fuente de la Casa de Nariño que acepta que no hay un cronograma para tal fin.



“Es el cumplimiento del programa de gobierno, ustedes lo vigilarán. Cada asamblea popular, reunida periódicamente en todos los municipios, debe tomar decisiones sobre su región, su territorio, la paz y la capacidad para movilizarse. Ahora lo que sigue es el gobierno popular y vamos a demostrar cómo se hace”, afirmó Petro en su discurso callejero del miércoles 7 de junio.



Gustavo Petro en la Asamblea Popular en Bogotá. Foto: Presidencia

De allá a acá, el jefe del Estado ha puesto un par de trinos reiterando su solicitud, que no es un modelo nuevo para él o sus más fieles seguidores. La primera vez que se les escuchó fue el 7 de agosto de 2018. Ese día, mientras el presidente Iván Duque tomaba posesión de su cargo, sus entonces opositores convocaron encuentros en 33 ciudades del país que llamaron “marchas por la vida” y “asambleas populares en contra del nuevo gobierno”.



Con la pandemia, el país estuvo encerrado. Luego, durante el paro nacional, en 2019, en varios lugares se volvieron a ver concentraciones cuyos participantes bautizaron así: “asambleas populares”. Consistían en encuentros en los que los ciudadanos compartían desde alimentos preparados en ollas comunitarias hasta un variado menú de los puntos que reivindicaban en sus protestas.

Con el paso de los días, sin embargo, se crearon vertientes distintas. “Así como no nos representa el comité del paro, tampoco nos representa el Gobierno, por eso es necesario crear otros mecanismos de toma de decisiones y de organización que sean más legítimos que los existentes”, decían en Ciudad Bolívar (sur de Bogotá), en 2021, como se lee en un análisis sobre los movimientos sociales.



Armando Borrero, sociólogo y especialista en Derecho Constitucional, dice que este mecanismo, aunque es muy llamativo, es “nada efectivo para trazar políticas públicas”. No solo aquí, dice él, sino en cualquier lugar del planeta porque los gobiernos directos del pueblo en la historia posiblemente solo funcionaron durante las tribus. En lo que sí dan resultados, dice este estudioso, es “en la desinstitucionalización, por eso son de un enorme riesgo”.



Pedro Medellín, quien en uno de sus análisis en EL TIEMPO habló del “peligroso camino de las asambleas populares”, dice que son un riesgo porque buscan crearles un ruido innecesario a los órganos elegidos democráticamente y, además, en caso de realizarse, los actores armados podrían imponer su voluntad sobre las comunidades.



“En 24 de 32 departamentos de Colombia se está dejando el dominio de las discusiones a quienes tienen el control de las armas (¿o hay alguien que pueda deliberar libremente cuando le apunta un arma?). La institucionalidad que sostiene la función legislativa en el país (Congreso, asambleas departamentales y concejos municipales) va a volar en pedazos”, escribió.



EL TIEMPO consultó con varios mandatarios regionales para conocer cuál es su opinión sobre esta propuesta, pero aseguraron que por el momento no se pronunciarán. Prefieren esperar a que sea una propuesta más concreta. Y es que es poco lo que se conoce: “Los colombianos queremos que nos expliquen qué es eso de las ‘asambleas populares’. Qué significan, quién las convoca, cómo se integran, cómo funcionan...”, escribió la exfiscal Viviane Morales en su columna de esta semana en este diario.



