Dentro de las personalidades que no estarán en la posesión del nuevo presidente, Gustavo Petro, el próximo domingo, estará el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien manifestó que habló por teléfono con Petro y se excusó por no asistir.



“Desde hace 2 años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica que anhelo superar”, manifestó Uribe mediante un mensaje en su cuenta de Twitter.



La ausencia del exjefe de Estado en la ceremonia de transmisión de mando presidencial se suma a la del expresidente Andrés Pastrana, quien le envió una carta a Petro en la que le manifestó que no irá por las “insalvables diferencias éticas y políticas” entre ellos dos.



En el caso de Uribe, el exmandatario dejó abierto un canal de comunicación directa con Petro y dijo que sus congresistas estarán en el acto. Cabe recordar que la posición presidencial se realiza dentro de una sesión del Congreso en pleno a la que deben asistir todos los legisladores.

Este viernes siguen los preparativos para la posesión presidencial del próximo domingo. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

La manifestación de Uribe de mantener el diálogo con Petro coincide con su propósito de comunicación con el gobierno entrante y que se vio reflejado, por ejemplo, en la reunión personal que sostuvieron ellos dos el pasado 29 de junio.



Acorde con esto, el exmandatario y jefe del Centro Democrático habló telefónicamente con el nuevo mandatario y expresó su intención de seguir haciéndolo. “Reiteré el propósito de mantener un diálogo constructivo con franqueza en los argumentos y respeto a la persona del Jefe de Estado”, manifestó en su mensaje.



Este “diálogo constructivo” del que habló Uribe parece ser uno de los puntos relevantes de la nueva dinámica política del país, en la cual varios sectores han insistido en la necesidad de un “acuerdo nacional” que supere la polarización que se ha vivido en los últimos años.

De hecho, Petro fue uno de los primeros promotores de ese “acuerdo nacional” antes de derrotar al ingeniero Rodolfo Hernández en la segunda vuelta presidencial y varias fuerzas políticas han mostrado su disposición a avanzar en este diálogo.



Mantener un canal de comunicación entre Uribe y Petro puede ser uno de los factores que ayude a que estas dos fuerzas políticas, bastante alejadas ideológicamente, puedan tramitar sus diferencias y llegar a acuerdos para el bien del país.



La posición de Uribe también se explica en que Petro todavía no se ha posesionado ni ha tomado decisiones oficiales, luego de lo cual, seguramente, se verá si este “diálogo constructivo” se mantiene o sufre algunas modificaciones. No se puede pasar por alto que el Centro Democrático ha sido uno de los partidos que ha manifestado su intención de ser opositor al nuevo gobierno.



