La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un mecanismo de concertación e integración regional creado el 3 de diciembre de 2011, será presidido por Colombia a partir del 2025.



Así lo decidieron de manera unánime los cancilleres de los 32 países que integran esta comunidad.



“Es un hecho importante que se da gracias al liderazgo del Gobierno del cambio en materia internacional. El que, por consenso, nos hayan elegido en la Presidencia y sede, además, de la Celac en el año 2025 es un gran espaldarazo”, aseguró Elizabeth Taylor Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales.

¿Qué implica para Colombia tener la Presidencia de la Celac?

Tener la Presidencia de este mecanismo, por primera vez en la historia, implica varias responsabilidades. Por un lado, Colombia será sede de la IV Cumbre CELAC – Unión Europea, "un escenario de gran importancia de concertación entre las dos regiones que permitirá estructurar e implementar una agenda común de intereses y de acciones en materia de cooperación e inversión", explica la Cancillería.



“El presidente Gustavo Petro va a tener la oportunidad de recibir a más de 60 Jefes de Estado y, con ellos, vamos a poner las agendas prioritarias en la integración que venimos impulsado a nivel internacional. Es un gran reto para la organización y un hito histórico para Colombia esa reunión”, agregó la viceministra en este sentido.

Presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente argentino, en la pasada cumbre de la Celac. Foto: EFE

Por el otro, el gobierno colombiano puede impulsar algunos de sus proyectos de interés a nivel regional y esto puede ser un aspecto positivo para los objetivos en materia de política exterior.



Lo anterior quiere decir que desde la Presidencia de la Celac se podrán estructurar las agendas de discusión regional alrededor de temas de interés para el gobierno colombiano como la transición verde, la interconexión e integración energética regional, la lucha contra el cambio climático y su financiamiento, el nuevo enfoque del problema de las drogas, la migración, la autosuficiencia alimentaria y sanitaria.



Petro ya ha dado algunas luces de lo que se podría llegar a impulsar desde la Presidencia de este mecanismo. El jefe de Estado colombiano, en cumbre de la Celac que se realizó en Argentina en enero de este año, enfatizó en que una de sus prioridades es afrontar la crisis climática porque este fenómeno tiene "el potencial" de acabar con la especie humana en cuestión de solo dos siglos: "Es la vida la que está en riesgo".

Otro de los puntos claves en el discurso del Presidente fue la necesidad de abordar un modelo económico alejado del capitalismo: "Hay que desvalorizar el capital fósil que se ha posicionado en los dos siglos y medio".



Lo anterior, para el presidente, preservará la selva amazónica: "Esa es una de las soluciones".



Petro ha planteado en escenarios internacionales que Suramérica es la región con mayor potencial de energías limpias del mundo: "Es nuestra segunda carta geopolítica de poder si nos unimos. Tendríamos seguridad y podríamos ser un motor para ayudar a Estados Unidos y Canadá en su modelo energético, ellos pueden pasar a una energía limpia".



Uno de los aspectos que Colombia podría impulsar desde su Presidencia es el fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En enero, incluso, se preguntó: "¿Por qué no fortalecemos su poder judicial, por qué debemos mantener violaciones del Sistema Interamericano, por qué presidentes elegidos popularmente están presos cuando deberían estar en esta mesa?".



"Aquí tienen que haber un pacto democrático. Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. No es para matarlas. Todo debe ser la convivencia y la pluralidad ideológica", enfatizó sobre este asunto.

Los jefes y jefas de Estado en la foto grupal durante la jornada inaugural de la VII Cumbre de la Celac en Buenos Aires. Foto: EFE

Según confirmó el embajador en la Unión Europea, Jorge Rojas, el anuncio se formalizará el 17 de julio en Bruselas en el marco de la III Cumbre. "El diálogo político UE/CELAC se reinicia en Bruselas el 17 y 18 de julio tras de 8 años de interrupción. El presidente Gustavo Petro estará presente", manifestó el diplomático.



