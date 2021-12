Este domingo 5 de diciembre se realizaron por primera vez en Colombia las elecciones a los Consejos Municipales de Juventud. Durante la jornada, 1.279.961 jóvenes, de entre 14 y 28 años, acudieron a las urnas para elegir a 10.824 consejeros municipales y locales de juventud a lo largo del territorio nacional.



A pesar de que la participación fue de un 10,42 por ciento del censo electoral juvenil habilitado para votar en estas elecciones, el presidente Iván Duque calificó la jornada como "histórica para Colombia", señalando que abre un nuevo capítulo de su democracia.



(Lea también: ¿Por qué la votación fue tan baja en los Consejos Municipales de Juventud?).

“Hoy es un día histórico para la democracia y para el país. Es un triunfo de la democracia y demuestra que la juventud tiene un espíritu de acción”, dijo el mandatario al concluir la jornada electoral.



El consejero presidencial de juventudes, Juan Sebastián Arango, habló con EL TIEMPO sobre los 3 más grandes triunfos de la jornada y señaló que la participación de los jóvenes en las urnas no puede opacar los logros de estas históricas elecciones.



El primer gran logro, según él, fue que “que el mecanismo comenzó a funcionar después de ocho años de haber sido creado en la Ley Estatutaria de Juventud”. Esto teniendo en cuenta que los Consejos se establecieron en la Ley 1622 de 2013, por medio de la cual se expidió el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, pero hasta ahora no había sido posible realizarlos.



El segundo triunfo de la jornada es “que se eligieron consejeros de juventud en todo el territorio nacional, más de 10.800 de elección popular y, en total, 11.100 por las curules especiales directas que hay”.



(Le puede interesar: Duque aplaudió elección en la que jóvenes eligieron a 10.824 consejeros).

La participación de más de 1.200.000 jóvenes en los #ConsejosDeJuventud marca un hito democrático en la región, destacado por el Sec Gral de @OEA_oficial, @Almagro_OEA2015, a quien le agradecemos su presencia en esta jornada electoral en la que los jóvenes fueron protagonistas. pic.twitter.com/EcxJ9nifS1 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 6, 2021

Esto, se une precisamente a un tercer logro y es que según el consejero, “hoy el Estado cuenta con una institucionalidad para una interlocución con los jóvenes del país. Esta fue una de las grandes falencias que vimos durante las manifestaciones, todos decían que ninguno representaba a nadie”.



Sobre esto, Magda Catalina Jiménez, profesora de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado, coincide, indicando que estos Consejos van a permitir “la solidificación y estructuración de los jóvenes como un actor ya político (...) es otra instancia más en la que ellos pueden incidir en la construcción de política pública, en la construcción de valores políticos, en la crítica al sistema, así como en su cooperación y confrontación con el”.

La baja participación

El analista y estratega político, Guillermo Henao, indica que hay fallas en los procesos pedagógicos y que se trata de una cultura política instaurada en los jóvenes del país.



"Se repite un fenómeno de hace 10 años donde la participación fue mínima y se refuerza un error en nuestra cultura política cuando los jóvenes no están ingresando a los procesos de debate", señala.



Por otro lado, asegura que hay otros mecanismos para que los jóvenes de hoy, que están acostumbrados a la era digital, salgan a votar.



“Hay que repensar con urgencia el modelo, acudir a la democracia, directa y digital, porque no vale la pena que haya tan baja participación y que se asuman costos tan altos, los jóvenes participan de otra manera. Parecería que llegó la hora de montar un ejercicio digital para estas elecciones", señala.



Sobre esto, asegura que los adolescentes de 14 años a 17 años no tuvieron estímulos por parte del sistema para salir a votar, y que, por otro lado, los de 28 años no consideraban que los Consejos Municipales de Juventud fueran útiles.



(Le recomendamos leer: El país estrena hoy una jornada electoral para los jóvenes).

Hay 4 conceptos que definen las elecciones de los #ConsejosDeJuventud: participación; esperanza, cuando vemos que los jóvenes contribuirán a una democracia más sólida; responsabilidad, porque han actuado con valor democrático y acción, porque se trabajará con la institucionalidad pic.twitter.com/X0U7tWwgDi — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 6, 2021

Por otro lado, Jaime Duarte, profesor del área de Gobierno de la Universidad Externado de Colombia, aseguró que “faltó dinero del Gobierno nacional y de la Registraduría, para que fueran más visibles estas elecciones”.



A su vez, dijo que en los municipios rurales, aunque hay más motivación para participar que en las ciudades, “lo difícil es acercarse a los puestos de votación”.



Además, señaló que afectó que las campañas no fueran visibles y el hecho de que actualmente el país sigue en la coyuntura de la pandemia. “Estamos en un momento híbrido, entre lo digital y lo presencial, eso no ayuda a que se hagan campañas masivas. Los jóvenes de ahora son nativos digitales”, indica.



No obstante, desde el Gobierno creen que “1 millón 300 mil votos a pulso es un éxito” y que desde siempre tuvieron claro que “el triunfo no estaba tanto en los votos sino en el mecanismo de participación” y que “es un proceso que se debe madurar pues la participación y la democracia no se construyen de la noche a la mañana”.

¿Un alto costo?

Sobre los recursos que destinó el Estado para hacer estas elecciones, fuentes de la Registraduría aseguran que los comicios costaron 211.000 millones de pesos, algo que ha sido criticado por algunos sectores.



No obstante, el consejero asegura que “en la democracia no hay costos, sino que hay inversión. El retorno de esa inversión es que hoy tenemos 11 mil jóvenes en todo el territorio nacional que van a hacer control ciudadano, interlocutor con las autoridades, van a refrescar la administración pública con sus ideas”.



(Además: Por 1.ª vez Colombia vota este domingo los Consejos Municipales de Juventud).

Retos para las próximas elecciones

Desde el Gobierno reconocen que la jornada dejó varios aprendizajes y que ahora hay retos importantes que se deben tener en cuenta para las próximas elecciones de los Consejos Municipales de Juventud.



El primero, señala el consejero, es que para aumentar los índices de participación debe haber una “comprensión de la participación de los jóvenes en la sociedad y desde todo los ángulos en los que se mueve la juventud”.



Por otro lado, frente a la crítica de la Misión de Observación Electoral (MOE), que llamó la atención sobre un 23 por ciento de votos nulos, el consejero indica que hay varios retos en cuanto a la mecánica electoral: revisar el diseño del tarjetón, repensar las ubicaciones de menores de edad en los puestos de votación y mejorar el rol de las entidades territoriales al facilitar la votación de los jóvenes.



Finalmente, que debe haber mayor pedagogía, con el fin de “empoderar estos mecanismos para que tengan incidencia real en la administración pública”.



Así las cosas, tienen claro que el éxito de las próximas elecciones a Consejos Municipales de Juventud va a estar determinada por el rol que los consejeros electos hagan en sus cargos. “Eso es lo que va a movilizar la participación en cuatro años”, indica Arango.



POLÍTICA