¿Tiene futuro la moción de censura contra el ministro Carrasquilla?

La moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, promovida por algunos senadores de la oposición, no tiene despejado del todo su camino en el Congreso, donde todavía ni siquiera ha iniciado su trámite.

A esto hay que agregar que las cuentas, en la eventualidad de que el asunto llegue a la plenaria, hoy no le son del todo favorables.



Por ahora, según el presidente del Senado, Ernesto Macías, está aprobado en un debate de control político de parte senador Jorge Enrique Robledo, contra el ministro Carrasquilla, por el tema de los denominados bonos de agua.

Claro que al cuestionario que se le envió a Carrasquilla se sumaron otros congresistas.



Según Macías, la moción de censura solo se puede pedir después de que se haya dado el debate de control político.



“Mínimo tres días después del debate se puede presentar una proposición firmada por al menos el 10 por ciento del Senado (11 senadores) pidiendo la moción de censura para el Ministro”, explicó.



Según el presidente del Senado, la moción de censura es uno de los resultados del debate y solo se podrá hablar de ella cuando haya pasado el debate”.



De todas maneras hay algunos senadores, como Gustavo Petro (Colombia Humana), Antonio Sanguino (verde) y Armando Benedetti (‘la U’), que están promoviendo la moción de censura.

¡Senadores! Desde ya podemos ir pensando en LA MOCIÓN DE CENSURA para el ministro de Hacienda CARRASQUILLA https://t.co/OTCSRxJZmW — Armando Benedetti (@AABenedetti) 9 de septiembre de 2018

Invito al Partido Liberal, a Cambio Radical y a las bancadas de la oposición a discutir una posición común para solicitar la moción de censura del ministro de Hacienda Carrasquilla.



No se trata de hacer un debate ordinario sino de garantizar la votación favorable a la moción. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 9 de septiembre de 2018

Pero para que la moción sea aprobada se requiere que la mayoría del Senado la vote a favor. En este caso se cuentan 106 senadores y la mayoría serían 54.



Y en este punto las cuentas son claras: de partidos declarados de gobierno son 54 senadores, 30 son independientes y 22 de oposición. Ahí suman los 106 actuales.



Sin embargo, normalmente a las sesiones están concurriendo un promedio de 80 senadores, 39 de los cuales están en el Centro Democrático, el Partido Conservador y los movimientos cristianos.



Para algunos observadores, este grupo, seguramente, se pondría del lado de Carrasquilla, lo que dejaría a los impulsores de la moción de censura con los otros 41 senadores, los cuales no serían suficientes para imponerse.



De todas maneras los sectores de oposición van a insistir en esta herramienta contra un ministro que no propiamente es el más popular del Gobierno, pues es el encargado de tramitar, entre otros temas, una nueva reforma tributaria.



Para Yann Basset, profesor de la Universidad del Rosario, las mociones de censura son de naturaleza política y normalmente no es fácil que pasen en regímenes presidenciales como el de Colombia.



Y eso es un hecho pues no hay antecedentes de que una moción de censura haya prosperado.



"Sin embargo, este tema no es fácil para un gobierno que tiene unas mayorías precarias en el Congreso y cuando el implicado es el Ministro de Hacienda, que está trabajando en una reforma fiscal que afectará los bolsillo de los colombianos. Esto puede ser muy complicado para el Gobierno", dijo.



Para el catedrático la gran pregunta que queda es si esto puede terminar convertido en un mecanismo para que el Gobierno les dé participación a algunos sectores.



POLÍTICA