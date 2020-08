Lo que puede hacer un adulto mayor tras decisión sobre confinamiento

Después de una disputa jurídica entre la 'rebelión de la canas' (un grupo de adultos mayores de 70 años) y el Gobierno Nacional, este martes el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en segunda instancia a favor de los adultos mayores quienes pedían tener los mismos derechos que el resto de la población, en cuanto al confinamiento se refiere.

Los demandantes, entre los que se encuentran el exministro de Hacienda Rudolf Hommes el exalcalde Maurice Armitage Cadavid y el exvicepresidente Humberto de la Calle, así como Álvaro Leyva y Clara López, argumentaban que permitirles menos salidas que a los demás resulta discriminatorio, y en esto estuvo de acuerdo el Tribunal.



(En contexto: Definitivo: se cayó la cuarentena forzada para los mayores de 70)



De este modo aquí le contamos qué cambia y qué sigue igual para los adultos mayores de 70 años.

¿Qué cambia?

A partir de ahora, recomedaron que el Ministerio de Salud no implemente a futuro una diferenciación de las medidas para alguna población "dado que vulnera los derechos fundamentales a la igualdad, no discriminación y dignidad humana de las personas adultas mayores de 70 años".



(Lea también: Estas son las 46 excepciones para salir en la nueva cuarentena)



En el decreto 1076 están contempladas 46 excepciones para salir, las cuales también aplican para los mayores de 70 años.



Entre estas se encuentran la adquisición y pago de bienes y servicios.



También la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad; bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza, y mercancías de ordinario consumo en la población-, reactivos de laboratorio, y alimentos, medicinas y demás productos para mascotas, así como los elementos y bienes necesarios para atender la emergencia sanitaria, así como la cadena de insumos relacionados con la producción de estos bienes.



(Le interesa: Mamá de piloto desaparecido dice que no era amigo de Duque ni de Uribe)



Otra de las actividades o casos exceptuados es el de la comercialización de los productos de los establecimientos y locales gastronómicos, incluyendo los ubicados en hoteles, mediante plataformas de comercio electrónico, por entrega a domicilio y por entrega para llevar.



Sin embargo, hay que resaltar que todas las personas deben cumplir las instrucciones, actos y órdenes que los mandatarios locales impongan, como el pico y cédula, horarios de funcionamiento de algunas actividades, entre otras.

¿Qué sigue igual?

Según el decreto 1076 de 2020, el aislamiento preventivo obligatorio se extiendió hasta el 1 de septiembre de este año para toda la población, incluidos los mayores de 70 años.



Como también lo contemplaba ese decreto, se permite "el desarrollo de actividades físicas y de ejercicio al aire libre de los adultos mayores de 70 años, por un período máximo de dos (2) horas diarias", en igualdad con las personas entre 18 a 69

años.



Así mismo, deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad, y, como recomendación de los expertos, evitar salir si tienen alguna comorbilidad, con el fin de proteger su salud.

