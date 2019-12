¿Qué puede haber detrás del reversazo del Partido Liberal?

¿Le sorprende el cambio de opinión del expresidente Gaviria sobre la reforma tributaria? Hace un año, el Partido Liberal la votó, y hoy, a esa misma reforma la considera peligrosa y dañina...

Más que ser intérprete de estados de ánimo, es importante mirar los resultados que ha tenido la reforma. Hace un año, muchos decían que la reforma no iba a generar más crecimiento, que no iba a traer más inversión y que no iba a aumentar el recaudo. Este año la economía colombiana va a crecer por encima del 3 por ciento, cuando América Latina solo crecerá el 0,5 por ciento. La inversión extranjera directa ha crecido, a corte del 30 de septiembre, el 24 por ciento. Y el recaudo ha tenido su mayor incremento en crecimiento en los últimos ocho años. Además, vamos a cerrar el año con el menor déficit fiscal en ocho años, y con un superávit fiscal primario, por primera vez desde que existe la regla fiscal. Todo esto se da cuando estamos viendo despegar a muchos sectores importantes para el crecimiento. Luego esta evidencia es muy contundente.



El expresidente Gaviria critica que el ICA sea descontable del impuesto de renta, algo que ya había apoyado. Critica las exenciones a sectores muy grandes, como el agrícola y el turístico, que también había apoyado. Ahora todo eso le parece malo. ¿Qué pudo haber cambiado en un año?



De nuevo. Más que interpretar cambios de opinión, debemos partir de una realidad. Antes de esta ley de financiamiento, Colombia tenía unas tasas efectivas de tributación que asfixiaban a la micro, la pequeña y la mediana y la gran empresa. Nos hacían perder competitividad, ser poco atractivos a la inversión y generábamos poco crecimiento. Hoy tenemos otra realidad: la ley de financiamiento reduce las tasas de tributación generando más inversión y haciendo al país más atractivo para atraer inversión, que se traduzca en empleo y en otro tipo de beneficios. Este año vamos a cerrar con el mejor año del turismo en la historia reciente con más de 4,5 millones de visitantes no residentes; tenemos la mejor tasa de ocupación hotelera de los últimos 15 años. Y en otros sectores, lo que está pasando con la vivienda de interés social, con las energías renovables, con las inversiones en tecnología, demuestra que todas las medidas hicieron más atractiva a Colombia para la inversión.



Me perdona que le insista, pero la última reforma tributaria de avanzada, que buscó incrementar el crecimiento precisamente reduciendo la tasa impositiva, fue la de Gaviria, que lo catapultó como ministro de Hacienda, en 1989. Las otras han sido contrarreformas, hasta esta, que se atreve a repetir la fórmula. Pero ahora ya no le gusta...



Lo que buscó esta reforma fue primero darle competitividad al país, como se hizo a comienzos de los 90. Basta con comparar las tasas de tributación efectiva con otros países de América Latina. Colombia hoy gana competitividad. Además, promueve el emprendimiento, así como la formalización empresarial con el régimen simple, y las inversiones de alto impacto en distintas regiones del país. Fortalece las herramientas de fiscalización de la Dian y el sinceramiento en la información contable. Es una reforma que ya ha mostrado sus resultados.

Según Gaviria, la reforma rebaja impuestos a sectores poderosos y adinerados, mientras que grava severamente a la clase media y a las empresas medianas y pequeñas. Sostiene que eso es alimento para la protesta social…



Primero, la reforma no afecta a las empresas micro, pequeñas y medianas, todo lo contrario. Les baja la tributación y ahí es donde se concentra la mayor generación de empleo. Segundo, no beneficia a las personas más poderosas de Colombia, sino a los que más sufren las cargas tributarias históricas que ha tenido nuestro país. Con esta ley van a poder producir más, vender más y generarle más beneficios a la sociedad. El régimen simple ya tiene más de 8.000 empresas registradas, lo que demuestra que hay atractivo para que los empresarios más pequeños se formalicen y puedan aportarle más a la economía colombiana.



¿Y la clase media?



No se está viendo gravada. Solo se han aumentado las tasas de tributación de las personas naturales que tienen ingresos de más de 40 millones de pesos mensuales, que son todo menos la clase media.

¿Y la crítica de que esta reforma ignora lo que se reclama desde las calles?



Precisamente lo que ha permitido esta reforma es aumentar el recaudo. Con esos recursos hemos podido asignarles el mayor presupuesto a la educación y a la salud, entre otros rubros. Gracias a ellos hemos podido llevar a cerca de 80.000 jóvenes gratuitamente a las universidades de Colombia. Gracias a esos recursos hemos financiado los planes de alimentación escolar, y estamos aumentando la jornada única y la doble titulación.



Gracias a ellos es que le estamos dando dinero a la gestión ambiental del país. Y además, gracias a esos recursos es que estamos aumentando la inversión en las zonas que históricamente han sido más afectadas por la violencia. Al mismo tiempo que se ha hecho esta reforma, se han eliminado muchos gastos de funcionamiento y se ha destinado más dinero a la inversión, de la mano del plan de desarrollo que más dinero le ha entregado a la justicia social en Colombia.



El presidente Gaviria amenaza con que esta reforma generará una crisis fiscal que nos hará perder el grado de inversión. Pero ¿el mal mensaje para las calificadoras de riesgo no sería más bien que se caiga esta reforma, como una muestra de ingobernabilidad?



Las calificadoras vinieron este año al país. ¿Y qué pudieron ver? Que cuando nos comparamos históricamente, tenemos dos realidades. ¿Cómo estaba Colombia hace tres años? Teníamos un déficit cercano al 4 por ciento del PIB; una inflación que estaba por encima del rango meta del Banco de la República; elevadas tasas de tributación y bajos niveles de crecimiento. ¿Cómo estamos hoy? Con más crecimiento que el promedio regional, mundial y de la Ocde. Con una inversión que ha llegado a un punto muy alto en los últimos dos, tres años, que supera el 25 por ciento en inversión extranjera directa. Hemos tenido el mayor aumento del recaudo, la mayor reducción del déficit y tendremos el primer superávit desde que existe la regla fiscal. Luego las calificadoras han visto que los beneficios de la ley se traducen en crecimiento, inversión, reducción del déficit, pero además, que se ha mejorado la capacidad fiscalizadora de la Dian, que estamos avanzando hacia la factura electrónica, a mejores sistemas de control de la evasión; y fuera de eso, las calificadoras están viendo que el país mejora en posiciones de competitividad y en los índices de desarrollo humano, lo que muestra que estamos produciendo efectos positivos de equidad.



¿Cómo explicar que los congresistas liberales votaran por unanimidad la reforma en las comisiones económicas y en las plenarias hace un año, pero que ahora, después de una comida en casa de Gaviria, resolvieran quitarle el apoyo? El expresidente dice que a su gente ‘la han perseguido mucho y que tiene rabia’...



He valorado todo el ejercicio que han hecho los distintos partidos en las comisiones económicas. Ha habido un respaldo importante que no solo se vio reflejado en mantener las cosas positivas de la ley vigente, sino que tuvo un proceso importante para resolver las necesidades sociales de los colombianos. Ahora esperamos que en las plenarias los partidos puedan ver no solo los méritos económicos, sino la importancia de que no perdamos el ímpetu de crecimiento que tiene la economía colombiana y no les enviemos un mensaje equivocado a los mercados internacionales. Es gracias a los recursos que trae esta reforma que estamos pudiendo mejorar la inversión social en el país.



¿Será que el año pasado el Partido Liberal pensaba tener despejado un camino para entrar al Gobierno que no se le ha dado este año, y por eso volteó totalmente su posición frente a la reforma?



No soy intérprete de circunstancias políticas. Lo que sí creo es que valoro los esfuerzos de los partidos que han venido acompañando la reforma, el trabajo que han hecho en las comisiones económicas. Aquí no hay un interés terco por parte del gobierno de afectar ni a la clase media ni a los más vulnerables, que no se afectan con la reforma. Más bien nos permite concentrar los esfuerzos del recaudo realmente donde están los ingresos de las personas naturales más ricas, sin caer en tasas demagógicas o populistas, sino totalmente razonables. Pero le da más competitividad a la economía al reducir las tasas de tributación para que la pequeña y mediana empresa prospere en el país y podamos llevar beneficios a regiones que no habían tenido en el pasado altos niveles de inversión.

Finalmente, Presidente, la reforma tiene tres adiciones frente a su primera versión, que no son producto de exigencias del paro y que valen una cantidad de plata. La primera, vacaciones de tres días al año para el IVA. Países donde eso se ha adoptado, ya se están devolviendo…



Los tres días sin IVA no son aplicables a todos los bienes y servicios sino a los que más benefician a las familias más vulnerables, como vestido, calzado, útiles escolares y algún tipo de electrodomésticos. Tendría restricciones para que no se presenten abusos. Permite liquidar inventarios. Las fechas se sortean para que no estén predeterminadas. Eso, en muchos lugares, ha traído beneficios para el comercio.



Segundo, la rebaja a la salud de los pensionados, cuando las pensiones en Colombia las reciben muy pocos colombianos y en su mayoría están subsidiadas hasta en un 70 por ciento...



La rebaja está dirigida a los pensionados que están en un salario mínimo, que son más del 50 por ciento. Para ellos, ese 12 por ciento es muy duro. Y la medida no se está haciendo de manera irresponsable sino gradual, a medida que van aumentando los ingresos de la nación.



Tercero, la devolución del IVA. ¿Ello no va precisamente en contravía de la idea inicial del Gobierno que era la de extender la base del IVA?



Está pensado para el 20 por ciento más pobre de la sociedad para el que el pago del IVA es muy duro. Eso nos permitiría mejorar en los indicadores de equidad. Son apuestas que se están adelantando de la mano de un aumento del recaudo y de la inversión y permiten mostrar que hay una coherencia entre la política tributaria y los alivios de las familias más pobres de Colombia. De hecho, va de la mano de los tres principios que resalta la Constitución de equidad, de progresividad y de eficiencia.



¿Ninguna razón final al expresidente Gaviria?



No me gusta personalizar los grandes debates. Lo que tenemos que buscar todos es que la economía siga creciendo lo mismo que la inversión y que sigamos beneficiando a quienes más lo necesitan. Mejor aplico la máxima que le aprendí a un importante dirigente del desarrollo latinoamericano. Frente a los ataques personales en política, me decía: “Es mejor tener siempre prudencia y paciencia, verbal continencia; no mostrar mucha ciencia; presencia y ausencia, según conveniencia”.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO