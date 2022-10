Desde que el presidente Gustavo Petro hizo el anuncio de la eliminación de visa de Reino Unido para los colombianos, se ha abierto una disputa en redes sociales.



La polémica radica en qué mandatario se debe llevar este reconocimiento: "El que realmente merece el logro por su gestión", dicen algunos de los comentarios de los internautas.



Lo cierto es que esta anulación parece ser un logro conjunto. Este proceso inició en el 2014 con el expresidente Juan Manuel Santos durante un encuentro bilateral con el entonces primer ministro británico, David Cameron.



En dicha reunión, Santos hizo una solicitud formal a Inglaterra para acabar con el requisito de la visa para los colombianos. Aunque en ese momento no hubo pronunciamiento o se abrió una posibilidad determinante, sí se pactó que el tema sería analizado.



Por su parte, el gobierno Duque también quiso seguir en ese proceso. Así que para seguir consolidando la relación entre ambos países, decidió trabajar "fuertemente" para firmar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Reino Unido; hecho que se dio en los últimos meses de su administración, mayo de 2022.



Quiero agradecer y felicitar a las autoridades del Reino Unido por eliminar la visa para los colombianos. En nuestro gobierno logramos el TLC post-Brexit y avanzamos hacia este paso histórico. Gracias @BorisJohnson y @trussliz”, dijo el expresidente Duque frente a la eliminación de visado.



Finalmente, con Gustavo Petro en el poder se habría concluido esta gestión.



"Agradezco al Reino Unido por su decisión de quitar la exigencia de visa de turismo a los visitantes colombianos", expresó el Presidente en su cuenta de Twitter.



Aunque Petro no ahondó en el hecho, su pronunciamiento sí generó reacciones. Una de ellas fue la del exsuperintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien fue muy crítico con la “gente incauta e ilusa que cree que ello se debe a Petro”,



"Felicito a los expresidentes Santos y Duque “por el arduo trabajo de varios años que condujo a la eliminación de la visa de turismo para colombianos”. agregó Robledo.



REDACCIÓN POLÍTICA