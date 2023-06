En medio de su discurso en los ascensos de suboficiales, el presidente Gustavo Petro confirmó que Laura Sarabia y Armando Benedetti ya no siguen en el Ejecutivo. De acuerdo con el primer mandatario, salen para que los cargos que ostentaban no interfieran con las investigaciones por el escándalo de chuzadas y posibles acciones irregulares en el caso de Marelbys Meza.



Terminan saliendo dos personas que se convirtieron en cercanas al primer mandatario desde el comienzo de la campaña presidencial. En el caso de Benedetti, los acercamientos iniciaron desde que compartieron la Comisión Primera de Senado. Luego, fue una pieza importante en el desarrollo de la campaña presidencial de 2022.



Fue Benedetti uno de los responsables del desarrollo del esfuerzo electoral en el norte del país. Eventos como el discurso en la Plaza de la Paz en Barranquilla y el diálogo con grupos políticos de la zona tuvieron su firma. También aportó parte de sus cercanos a la campaña.



Es el caso de Laura Sarabia, que, antes de ser jefa de gabinete, fue la mano derecha de Armando Benedetti. Este último la llevó a la campaña y, tras el trabajo en esta fue que el ahora presidente designó a Sarabia como la encargada de organizar los elementos básicos de su agenda.



La salida de ambos termina siendo un duro golpe para el mandatario, que cada vez más va perdiendo aquellos apoyos que fue recolectando por el camino a la presidencia y está quedando con aquellos sectores que lo han acompañado desde el comienzo.



En el caso de Sarabia, el mandatario pierde a una de las personas que se había convertido en una de sus más cercanas. Incluso, la propia exfuncionaria lo reconoció en una entrevista con este diario, donde no tuvo problema en que la definieran como su mano derecha.



“Él me escucha y yo lo escucho. Cuando no estoy de acuerdo con determinadas cosas no trato de convencerlo sino de exponerle mis argumentos. Eso fue lo que hizo clic en nosotros. Y que ve la eficiencia. Si yo me comprometo a sacar algo adelante, lo saco. Literalmente, me convierto en su sombra y en lo que él necesita”, dijo la ahora exfuncionaria en diálogo con EL TIEMPO.



Precisamente el mandatario pierde a esa persona que incluso se había convertido en su enlace con los ministros y el resto de los funcionarios. De acuerdo con analistas, este es una de las duras consecuencia en esta crisis.



“Sarabia se ha convertido en la persona más poderosa de Palacio, la única que realmente habla con el Presidente y la intermediaria para llegar a él, por encima incluso de su gabinete ministerial”, declaró Daniela Garzón, analista de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares). Gabriel Cifuentes también expresó una opinión similar, pues sale “su más importante vocera en el Gobierno”.

Laura Sarabia le envió un mensaje al presidente tras su salida. Foto: Presidencia

Laura Sarabia era el enlace más cercano al presidente. Varias veces esta era la que le comunicaba directamente a los ministros que es lo que quería en el trámite de proyectos y en otros temas. Asimismo, como confirmaron fuente en Casa de Nariño, era la que manejaba la agenda del primer mandatario y era la que tenía la última palabra en cuanto a los eventos que estaban en ella.



Por otro lado, Armando Benedetti fue esencial para la victoria electoral de Gustavo Petro. Sin su dominio de la política tradicional, es poco probable que Gustavo Petro tuviera la amplia votación que lo llevó al poder. Este manejo electoral va a ser de suma importancia para las elecciones de octubre, donde hay temor de que no se revalide en las regiones lo ganado en el plano nacional.



Antes de confirmarse la salida de Benedetti de la representación en Venezuela, el analista Gabriel Cifuentes dio su visión sobre las posibles implicaciones si este salía: “Corre el riesgo de ganarse un poderoso enemigo que fue confidente de campaña y clave en la región Caribe. Eso sin mencionar el importante rol que juega en Venezuela, relación que para Petro es estratégica”.



Este último tema es importante. Gustavo Petro dijo en campaña que uno de sus puntos básicos era restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Para este fin destinó a Benedetti y dio resultados en varios frentes.



En cuanto a los secretos de campaña, es preciso señalar que actualmente el CNE está llevando a cabo investigaciones preliminares sobre los libros contables de la campaña del primer mandatario. No llega en buen momento la salida de uno de los que terminó conociendo con mayor profundidad el manejo del esfuerzo electoral en todo el país.



Todo esto es una muestra de que lo vivido por la revelaciones sobre Marelbys Meza no solo creó una dura situación en su administración sino que lo llevó a desprenderse, por el momento -como el indicó en su discurso- , de dos fichas importantes.

REDACCIÓN POLÍTICA

