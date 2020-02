En el Centro Democrático no todos están cómodos con gabinete de Duque

Los nuevos cambios en su gabinete no dejaron muy bien parado al presidente Iván Duque con algunos sectores de su partido, el Centro Democrático.



En voz baja hay quienes aseguran que los nuevos ministros que llegan no le garantizarán la gobernabilidad que necesita en el Congreso. Sin embargo, hay quienes consideran que Duque movió muy bien las fichas del ajedrez político.

Hay que recordar que el pasado viernes el jefe de Estado designó a Ángel Custodio Cabrera, como ministro del Trabajo; a Fernando Ruiz para la cartera de Salud, y a Rodolfo Zea como ministro de Agricultura.



(Le puede interesar: Cambio en Ministerio de Agricultura: nombran a Rodolfo Enrique Zea)



De Cabrera se planteó que entra en representación del partido de ‘la U’, aunque él mismo, en diálogo con RCN Radio aseguró: “yo llego por el partido que encabeza el doctor Iván Duque, o sea yo soy del presidente, el partido personal del presidente Duque".



Mientras tanto, Zea se supone es la cuota conservadora en el gabinete. Pero entre los ‘azules’ hay quienes aseguran que solamente es de los senadores David Barguil y Efraín Cepeda.

Iván Duque (@IvanDuque) decidió darles cabida en los ministerios a nuevos jefes de cartera que representan banderas diferentes al uribismo. ¿Qué tanto abre presidente su gabinete con llegada de los tres nuevos ministros? #ElTiempoLeCuenta ►https://t.co/lqHAWSuHW7 pic.twitter.com/tIC0J4EhNn — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) February 7, 2020

Mientras tanto, en Cambio Radical hay quienes aseguran que el nuevo ministro de Salud es cuota del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



Por eso en el Centro Democrático hay voces que aseguran que si lo que quería Duque era ganar goberbilidad, a primera vista con los cambios que hizo, esto no se ve.



Es más, ha llamado la atención que el expresidente y senador Álvaro Uribe no se ha pronunciado públicamente sobre los nuevos nombramientos. En su cuenta de Twitter no se ha referido al tema.

Los que tienen inquietudes

Rafael Nieto, exprecandidato presidencial del Centro Democrático, dijo que parte de su preocupación radica en lo que tiene que ver con la representación regional que tiene hoy el gabinete de Duque.



Dijo que “en lo regional no hay participación”, pues hay cinco ministros que representan al suroccidente del país “donde se perdió la elección presidencial con Gustavo Petro. Y de Antioquia, el Eje Cafetero y Norte de Santander, donde obtuvo las más altas votaciones, no hay ninguno”.



Para Nieto, “donde ganamos no tenemos representación en el gabinete”.



Igualmente se preguntó a quién representa en el gabinete la nueva ministra de Ciencia y Tecnología, Mabel Gisela Torres Torres.



Pero también hay un sector dentro del partido de Gobierno que considera que dentro de los cambios que realizó Duque, el Centro Democrático fue el único partido que terminó debilitado. Aseguran que de cuatro ministros que tenían, ahora solo les quedan dos: Carlos Holmes Trujillo, en Defensa, y Alicia Arango, en Interior. Antes -dicen- tenían, además de esas dos carteras, la Cancillería y Trabajo.



El representante Gabriel Santos no comparte la decisión del presidente Iván Duque de darles participación burocrática a otros partidos, pues estima que el jefe de Estado debió mantenerse en su propósito de continuar con un equipo que no respondiera a los intereses de ningún partido.



Estima que tanto el Gobierno como las colectividades que ingresan al Gobierno deben aclararle a la ciudadanía exactamente en qué consiste el acuerdo al que llegaron.

​

“Que los partidos que aceptaron se declaren de la bancada de gobierno de manera inmediata, porque no tendría sentido que acepten burocracia y sigan como independientes”, dijo



Además, consideró que es necesario que tanto el Ejecutivo como los partidos expliquen en qué consiste el acuerdo al que llegaron.

Pero hay otros que respaldan totalmente la decisión del presidente Iván Duque.



El senador José Obdulio Gaviria dijo que se requieren ministros que sean voceros de las políticas que desarrolla el Gobierno. Y en ese sentido aseguró que los nuevos “cumplen a cabalidad” con ese requisito



Dijo que en el caso del designado ministro Cabrera, él representa al sector de ‘la U’ que está acompañando al presidente Iván Duque.

El Centro Democrático fue el único partido que terminó debilitado FACEBOOK

TWITTER

“Las condiciones y cualidades de los ministros nadie las cuestiona, son los más idóneos”, destacó Gaviria.



El senador Fernando Araújo dijo que la elección de los ministros es del fuero del presidente quien en su sabiduría toma las decisiones que considera



"Conociendo el talante de Duque y su forma de pensar, sé que todos los miembros del gabinete tienen una gran componente técnico y solvencia moral, que no los exime de tener corazón político", agregó..



Por su parte el representante Edward Rodríguez dijo que quedó “muy tranquilo” con los movimientos de gabinete que hizo el presidente Duque.



Para él el Gobierno tiene que sacar adelante unas reformas que son muy importantes, como son las de la justicia y a la seguridad social y con nuevos apoyos eso se puede facilitar.



De todas maneras así haya algunas voces en el Centro Democrático que tienen inquietudes con los movimientos de gabinete que ha hecho el presidente Duque, su partido, en cabeza del expresidente Uribe seguirá apoyándolo dentro y fuera del Congreso. Otra cosa que todavía está por verse, es qué tanta gobernabilidad consiguió con los últimos movimientos en su gabinete.



POLÍTICA