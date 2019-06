‘Esto es algo que indigna al país’: Duque sobre posesión de Santrich

En un duro pronunciamiento, el presidente Iván Duque rechazó este martes la posesión del exguerrillero Jesús Santrich como representante a la Cámara y dijo que es un hecho “inadmisible” y que "indigna al país".



En medio de la presentación del reporte anual de inclusión financiera, el mandatario afirmó que esto es “ver a un extraditable, a un mafioso, con las pruebas que el país ya ha visto, de todas las formas posibles, llegar y burlarse de la sociedad colombiana”.

“A mí me parece que es no solamente inadmisible, sino que nos debe motivar a todos, dentro del marco del respeto institucional, a exigir que se haga justicia, porque lo que ha ocurrido con este señor es, no solamente la reincidencia, sino además el descaro de estar en una operación de narcotráfico después de la firma de ese acuerdo”, aseguró Duque.

El jefe de Estado afirmó que, en todo caso, hay “luces de esperanza” contra la posesión de Santrich y mencionó los procesos impulsados por la Procuraduría General de la Nación y por la Corte Suprema de Justicia.



Por los lados del Ministerio Público, en este momento la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) está estudiando una apelación que presentó ese organismo contra la decisión que permitió su libertad, y en la Corte Suprema cursa una investigación contra el exguerrillero por concierto para delinquir en narcotráfico y narcotráfico.

A @SantrichLibre no se le debe condenar. Se debe seguir el debido proceso y respetar la presunción de inocencia. pic.twitter.com/oopGz4Z4Um — Pablo Catatumbo (@PCatatumbo_FARC) 11 de junio de 2019

“Que con esa evidencia tan clara, (la Corte Suprema) también proceda a dictar la orden de captura y a que haya una sanción ejemplarizante. Todas esas cosas nos duelen, pero este país no se va dejar ni intimidar ni doblegar de ninguna organización criminal”, afirmó Duque.



En la mañana de este martes, luego de su posesión como representante a la Cámara, el propio Santrich le había pedido a Duque “sosiego” y que permita “que las cortes actúen”.



