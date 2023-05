Laura Sarabia, quien es hoy por hoy una de las personas más poderosas de la Casa de Nariño, está envuelta en una polémica por cuenta de la denuncia que hizo este fin de semana Marelbys Meza, su exniñera, quien fue sometida a tres pruebas de polígrafo tras ser acusada de robar 7.000 dólares de la casa de la jefe de Despacho del gobierno de Gustavo Petro.



Tanto la Presidencia de la República como el jefe de Estado han respaldado el procedimiento y aseguran que se hizo de forma legal. Pero expertos y el fiscal general, Francisco Barbosa, han cuestionado las actuaciones de Sarabia y del equipo de seguridad de Palacio, que habría sido utilizado para un asunto de índole personal.



¿Cuándo se hizo la denuncia?

Laura Sarabia presentó una primera denuncia por el robo de 7.000 dólares en su vivienda en enero y este viernes 26 de mayo amplió su versión ante la Fiscalía General de la Nación. Fue el 30 de enero cuando Meza fue sometida a las tres pruebas de polígrafo en el sótano del edificio Galán, al frente de la Casa de Nariño y adscrito a la Presidencia de la República.



Hay polémica porque el procedimiento del polígrafo no fue acompañado de ninguna orden judicial. El Gobierno asegura que se usó un procedimiento de seguridad nacional, por tratarse de una persona del círculo más cercano al jefe de Estado, pero esa explicación ha sido cuestionada por varios expertos que señalan que se trataba de un asunto judicial.



Además, la niñera de Sarabia ingresó a Palacio sin ningún tipo de registro, lo que constituye una clara violación a los protocolos de seguridad de Presidencia.



Sarabia asegura que ella presentó formalmente la ampliación de denuncia, pero ese trámite se realizó el viernes pasado, cuando ya en Palacio se sabía de la inminente publicación de la denuncia de la niñera en la revista Semana. Y la sesión del polígrafo ocurrió en enero.



El fiscal Francisco Barbosa anunció que llamará a declarar, por ese procedimiento, tanto a Sarabia como al personal de Policía y de la Casa de Nariño que estuvo al tanto de los hechos.



Laura Sarabia es la persona que le habla al oído al presidente Petro. Foto: Cristian Garavito. Presidencia

¿De dónde salieron los 7.000 dólares?

Según Sarabia, estos recursos provenían de viáticos que le fueron entregados para un viaje que realizó como funcionaria del Gobierno Nacional. Según la jefe de Despacho, el dinero corresponde "a pagos de gastos de viajes oficiales realizados durante agosto de 2022 y enero de 2023 y que nos son entregados en esa moneda extranjera".



"Es importante destacar que la trazabilidad de los recursos y la política de viáticos no reembolsables están bajo la responsabilidad del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República", dijo Sarabia.



El tema del origen del dinero no está siendo investigado en este momento por ninguna autoridad, aunque sí se anunció que será abordado en el debate de control político al que será citada Sarabia.

¿Fue legal el procedimiento que se le practicó a Marelbys Meza?

La legalidad del procedimiento es una de las almendras del escándalo. Los resultados de la prueba de polígrafo no constituyen prueba judicial. Y para que esta sea realizada se requiere autorización de la persona.



Ese permiso sí existió en el caso. Ahora bien, las condiciones bajo las que se realizó (en plena instalación presidencial y de manera casi clandestina) y el uso de recursos públicos (polígrafo, personal de la Policía y seguridad de Palacio) son los hechos que están cuestionados. La Fiscalía y otras autoridades están investigando.



Petro, Sarabia y la Presidencia de la República han insistido en la legalidad del procedimiento.



"De acuerdo con la arquitectura legal que rige la seguridad de altos funcionarios del Estado colombiano, establecida en el Decreto 2647 de 2022, cuando se presentan incidentes que vulneren su seguridad y la de su entorno, de inmediato se activan todas las acciones previstas en el Decreto 1066 de 2015", aseguró la Jefatura para la Protección Presidencial de la República.

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

"Los procedimientos de confiabilidad adelantados a todas las personas del círculo de la Jefa de Despacho Presidencial cuentan con todas las autorizaciones que exige la ley y constan de audio y video en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial, y se encuentran a disposición de todas las autoridades competentes", agregó.



El presidente Petro, por su parte, recordó este domingo que las pruebas de polígrafo son comunes en la Casa de Nariño. De hecho, compartió una noticia sobre las más de 300 pruebas que se practicaron en 2021 tras el atentado del que fue víctima el entonces presidente Iván Duque.



Pero expertos señalan, por ejemplo, que “aquí no hay una amenaza latente. Es un robo sin aplicar fuerza y aunque la señora Sarabia es de la primera línea del Presidente, se está investigando un robo que no implica que la seguridad de la funcionaria o de su familia esté en riesgo”, aseguró la fuente.



Sobre el caso, Barbosa aseguró que la Fiscalía es la "única entidad en llevar a cabo estos procesos de investigación" y agregó que el ente investigador "es la única entidad en el país que puede llevar a cabo procesos investigativos sobre hechos constitutivos de delito. Habrá un pronunciamiento en su momento sobre lo que ocurrió, toda vez que esa denuncia es demasiado compleja”.

¿Qué viene para Sarabia y Meza?

La Fiscalía adelanta investigaciones para esclarecer los hechos y citará a Sarabia y a Meza en el marco del proceso legal. Además, citarán a las personas involucradas en la prueba, como el conductor que recogió a Meza y a quienes realizaron el procedimiento.



Sarabia será citada a un debate de control político para responder "por el traslado, retención y uso de polígrafo sin orden judicial a Marelbys Meza", dijo el representante a la Cámara por el Centro Democrático Óscar Villamizar.



Meza, por su parte, tiene en este momento protección de la Fiscalía, que en todo caso deberá también investigar su eventual responsabilidad en el hurto denunciado por Sarabia.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA