¿Qué pasó en la audiencia de Nicaragua contra Colombia en La Haya?

En la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, este lunes se realizó la audiencia inicial en el marco de la demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia por la supuesta violación de sus derechos en el mar Caribe.



Durante tres horas, los abogados contratados por el país centroamericano se centraron en lanzar cuestionamientos contra Colombia.



Y para Carlos Gustavo Arrieta, el agente colombiano en La Haya, "pasó exactamente lo que sabíamos que iba a pasar".



"Nicaragua se vino con toda una serie de argumentos sosteniendo que Colombia ha violado sus derechos, ha violado el derecho internacional, ha incumplido con el fallo (del 2012), no ha aplicado el fallo. Nada nuevo, todo lo que preveíamos, que ya lo había dicho en memoriales anteriores", destacó Arrieta.



Para Arrieta, esto en nada cambia la estrategia de defensa que los abogados de nuestro país llevan preparada.



"Colombia va a sostener el miércoles que está cumpliendo sus derechos, derechos que no pueden ser desconocidos por Nicaragua, y está sosteniendo, además, que Colombia tiene un mandato constitucional consagrado en el artículo 101 de la Constitución que le establece que no puede modificar sus límites si no mediante tratado", dijo.



Explicó que esa es una objeción que nuestro país le ha expresado a la Corte desde el principio.



"Pero de ahí a que se diga que Colombia ha violado derechos marítimos de Nicaragua hay una enorme diferencia. Colombia no ha violado ningún derecho, Colombia ha defendido sus derechos y ha actuado conforme al derecho internacional, ejerciendo derechos que tendría existiendo o no el fallo del 2012", señaló el agente colombiano.



"Pasó lo que era de esperarse, sabíamos que Nicaragua se vendría con toda la fuerza. No dice nada diferente a lo que ya había dicho y nuestros argumentos continúan siendo los mismos y así le presentaremos en nuestra sesión del próximo miércoles", concluyó Arrieta.



