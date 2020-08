‘Queremos saber qué pasó con la cuerda y por qué se reventó’

Hace un año dos suboficiales de la Fuerza Aérea perdieron la vida al reventarse la cuerda de la que estaban sujetados a un helicóptero en Medellìn, en un espectáculo aéreo.



Hoy el proceso por su muerte, según abogados de las víctimas, está quieto porque la Judicatura lleva más de ocho meses y no ha definido si el asunto lo debe asumir la Fiscalìa o la Justicia Penal Militar. Mientras tanto Yessenia Gamboa, hermana del fallecido suboficial Sebastián Gamboa, asegura que la cuerda, que es la pieza clave de todo el proceso fue enviada para el análisis del FBI y que ahora nadie da razón de ella.

Se espera que se establezca qué fue lo que pasó, por qué se reventó una cuerda que se supone debía resistir sin problema a los hombres junto con la bandera.



(Le recomendamos: Lo que puede hacer un adulto mayor tras decisión sobre confinamiento)



Yessenia Gamboa, en medio de su dolor habló con EL TIEMPO sobre lo que ha pasado con este caso.



¿Hace un año fue el accidente en el que murió su hermano, judicialmente qué ha pasado?

En la primera semana cogieron la cuerda y la mandaron al FBI, en Estados Unidos, que para analizarla. Dijeron que en una semana habría respuestas para saber por qué se había cortado la cuerda.



¿Y cuál fue la respuesta?

No ha pasado nada. Después nos dijeron que se iba a tardar un mes, pero lo cierto es que de eso no se volvió a saber nada.



(Le puede interesar: ¿Puentes festivos de 4 días?, así es el proyecto de ley que lo propone)



Pero ¿qué pasó con la cuerda?

No sabemos nada. Sólo sabemos que la cuerda nunca volvió a Colombia. Dicen que el proceso sigue andando pero ya va un año y no nos han dado ninguna respuesta.



¿Y qué les dicen en la Fuerza Aérea?

Que el asunto está en manos de la Fiscalía. Entonces ni la Fuerza Aérea, ni el gobierno propiamente se están haciendo a cargo del tema, porque nos dicen que es un asunto que se debe tratar con la Fiscalía.

En total, cuatro soldados participaron del espectáculo, dos en cada bandera Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

¿Y qué responde la Fiscalía?

Dicen que con ellos tampoco es porque ellos no tienen la cuerda y no tienen el caso. Ahora nos dicen que es la Judicatura la que debe responder, que debe resolver si la competencia es de la Fiscalía o la Justicia Penal Militar.



Nuestros abogados no pueden hacer nada porque ellos van a la Fiscalía y les dicen que con ellos no es. Han mandado derechos de petición pero siempre les responden lo mismo. El proceso está totalmente trancado



¿Ustedes con quién hablan del asunto?

Inicialmente hablamos con la Fuerza Aérea pero después con la Fiscalía. Pero en este momento todo está trancado porque no hay quién asuma, no hay quién responda y ni siquiera quién nos dé razón de quién debe responder por lo sucedido.

Respuesta a uno de los derechos de petición de los abogados de la familia Foto:

¿Y la Fuerza Aérea qué les dice?

La Fuerza Aérea no se ha comunicado para nada.



¿Después de ocurrido el accidente qué le dijo la Fuerza Aérea?

Que teníamos que esperar la investigación, porque al principio todo eran suposiciones



¿Y qué les dijeron sobre lo ocurrido?

Que la cuerda se había cortado en el aire, que de pronto había sido un hilo de una cometa, que de pronto un dron, porque la cuerda al parecer, sí es muy resistente para cargar el peso, pero al ir tan tensionada cualquier cosa podría cortarla en el aire. Visto así nos parece una irresponsabilidad que cualquier cosa la pueda llegar a cortar. Al principio todo eran suposiciones pero después no se volvió a saber nada. Por eso es tan importante sabe qué paso con la cuerda, por qué se reventó.



¿Y ustedes que esperan?

En este momento el problema como tal no es qué fue lo que pasó sino quién tiene que decir qué fue lo que pasó. El asunto es que no se ha podido hacer nada porque no hay caso judicial que revisar, porque no hay nadie que responda quien tiene que dar la cara por esto y quién nos tiene que decir que sucedió



(Le puede interesar: ¿Por qué Colombia no podría adquirir las vacunas anticipadamente?

En total, cuatro soldados participaron del espectáculo. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

POLÍTICA

Escríbanos sus comentarios a @PoliticaET