¿Qué necesita un extranjero para tramitar la visa colombiana?

Por la época de fin de año las solicitudes para adquirir una visa comienzan a aumentar por el flujo de viajeros que se mueven durante estos meses. Estas son algunas de las instrucciones y requisitos generales, según la Cancillería colombiana, para presentar una solicitud de visa.



Instrucciones generales

1. Contar con un pasaporte o documento de viaje vigente, en buen estado y con espacio libre para visados.



2. Llenar el formulario electrónico de solicitud de visa.



3. Todos los documentos requisitos diferentes a documentos de identidad o de viaje deberán tener una fecha de expedición no mayor a tres meses antes del registro de la solicitud.



4. Todos los documentos provenientes del exterior deberán contar con apostilla o legalización y traducción oficial al castellano cuando no se encuentre en este idioma. La traducción oficial debe estar legalizada o apostillada según el caso.



5. En el caso de requerirse la presentación de los extractos bancarios, estos los podrá presentar sin apostilla o legalización y sin traducción al castellano, si su contenido puede ser establecido claramente por el oficial de visa.



6. En el caso de requerirse la presentación de los antecedentes judiciales, cuando la solicitud de esta visa se presente ante un consulado de Colombia con sede en el país de origen del extranjero, bastará la certificación de antecedentes judiciales o penales conforme a los procedimientos establecidos en ese país. Cuando la solicitud se presente ante el Grupo Interno de Trabajo de Visa e Inmigración, podrá presentar los antecedentes judiciales o penales certificados por el consulado del país de origen acreditado en Colombia o apostillados y legalizados según el caso.

Requisitos comunes a todas las solicitudes de visa

1. Aportar copia de la página principal (datos biográficos) del pasaporte o documento de viaje.



2. Si solicita su visa en Colombia deberá demostrar que se encuentra en situación migratoria regular y presentar último sello de ingreso, de salida o salvoconducto según el caso.



3. Si solicita su visa en un consulado de Colombia en el exterior deberá presentar copia del documento que demuestra su permanencia regular en ese país.

Requisitos generales para solicitudes de menores de edad o personas incapaces

1. Presentar Registro, acta de nacimiento o el documento que hagas sus veces, que acredite el nombre de padres o personas que ejercen la patria potestad o tutoría del menor.



2. Aportar una carta de solicitud de visa firmada por uno de los padres o por el tutor legal, donde se identifique plenamente quien tendrá a cargo el cuidado personal del menor.



3. Carta de aceptación de responsabilidad firmada por la persona autorizada para el cuidado del menor, cuando ésta no sea el padre o no tenga la patria potestad o la tutoría.

