El presidente Gustavo Petro estuvo este miércoles en Caldono, en Cauca, en la clausura de la Minga política y cultural por la defensa de la vida, el territorio y la paz. Les recordó a los nativos que si bien ya había ido varias veces, era la primera que lo hacía como Presidente.



Fue un discurso en el que hizo énfasis en que la violencia ha sido la manera como se desvió la atención del pueblo que estaba pensando en la reformas y en el que le pidió al movimiento popular que hay que avanzar en el cambio.

Y en ese sentido dijo que hay un cambio indudable que hay que analizar, que no es solamente el cambio de una persona, sino que tiene que ver una transformacional real.



Les aseguró que en el Gobierno hay funcionarios “que no piensan ni cómo ustedes ni con su corazón”, sino que están en la codicia de ver cómo se llenan sus bolsillos.



Tras esto recordó que la embajadora de Colombia en Naciones Unidas, en New York, es Leonor Zalabata, una indígena. “Si miramos con quien vive nos damos cuenta que una cosa es ella y otra los que están allá”, donde dijo que la diplomacia solo le puede pertenecer a los herederos de los esclavistas.



Luego afirmó que es necesario hacer una reforma tributaria que grave a los más ricos, pero señaló que entonces dirán que “es dañino y daña la economía", aunque no afirmaban eso "cuando le colocaban IVA a la leche”.



Enseguida mencionó la reforma pensional, de la que dijo que también será objeto de críticas y dirán que es la expropiación de los que cotizan y criticó al sector financiero.



Este tema ha sido objeto de una intensa controversia en el país, en la cual muchas voces de economistas prestigiosos han lanzado advertencias sobre los riesgos de trasladar la plata.



Sobre las puntadas que ha dado Petro para cambiar las pensiones, hay voces de preocupación porque se pondría en riesgo la posibilidad de que no haya plata para las pensiones de los trabajadores jóvenes de la actualidad. Los aportes del 97 por ciento de los afiliados actuales a los fondos privados se pasarían obligatoriamente a Colpensiones, y se multiplicarían los subsidios que salen del presupuesto nacional para financiar las pensiones más altas. De esta manera se aumentaría el déficit del Gobierno.



Según el execonomista Jefe del Banco Interamericano de Desarrollo y actual asociado del Centro de Desarrollo Internacional de Harvard, la propuesta sería un "mal negocio" con “pan para hoy y hambre para mañana”.



Ante un auditorio colmado de indígenas de diferentes partes del occidente del país, el jefe de Estado señaló que la violencia ha sido la manera como se desvió la atención del pueblo que estaba pensando en la reformas. “Es la violencia de la manera desviar la atención de los intereses del pueblo para autodestruirse”, destacó



Dijo que la violencia no es sólo entre grupos armados sino que se puede dar también en el seno del mismo pueblo, cuando los indígenas se enfrentan entre ellos mismos, cuando las negritudes ven al indígena como su rival.

“Esta vez un movimiento popular supo pasar por encima de sus diferencias y enfocarse en lo principal que era capturar el poder, el Gobierno Nacional, de manera pacífica pero también contundente. Ese es el cambio que tenemos en este momento”, destacó el jefe de Estado.



Petro dijo que el triunfo no fue en junio sino que está por construirse y que ese triunfo es la paz, la organización popular, es seducir las mayorías nacionales para ubicar exactamente las cosas que hay que cambiar y hacerlo con eficacia y lograrlo.



El mandatario hizo énfasis en que el triunfo de él se logró fue gracias al apoyo que se dio precisamente con énfasis en algunos sectores del país, particularmente en el Cauca.



“Necesitamos la contundencia del movimiento social del Cauca”, fue el llamado que hizo el jefe de Estado.





“Estamos perdiendo tiempo, tiempo que yo no tengo, si algo le falta este gobierno es tiempo, cada segundo es un segundo menos, cada segundo se pasó el tiempo. Lo que no tenemos es tiempo”, le reiteró para señalarles que hay que avanzar en la reformas.



Enseguida los invitó a pensar en cambiar en estos cuatro años lo que no se ha logrado cambiar en estos 500 años.



Ante los indígenas el jefe de Estado dijo este 12 de octubre que es el primer presidente de Colombia que por primera vez no está conmemorando el día de la raza sino el día de la resistencia.



El mandatario dijo que hay sectores que están proponiendo matarnos entre nosotros, negros contra negros, pueblo contra pueblo. “En esa trampa no podemos caer”, resaltó para insistir en la necesidad de que la gente se vincule a los diálogos regionales.



“Es el pueblo el que manda, no es el presidente el que manda y el Congreso tendrá que aceptar que en el proyecto de ley que llegue va es la voz del pueblo decidiendo”, advirtió Petro desde Caldono.



