Gobernadores piden más plata para las entidades territoriales

Algunos mandatarios seccionales del país creen que el centralismo todavía es causa de muchas injusticias con las regiones. Que alcaldes y gobernadores viven en una especie de romería a Bogotá para conseguir ayudas de la Nación.



Por eso este miércoles, en Barranquilla, en una cumbre de gobernadores, estos mandatarios le pedirán al presidente Iván Duque que convoque la Comisión de Descentralización ordenada a través del Plan de Desarrollo, para que en los próximos 18 meses determine los ajustes que deben hacerse a las finanzas del Estado.

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien oficiará como anfitrión del encuentro de gobernadores con el Presidente, habló con EL TIEMPO sobre este propósito, pero también sobre el proceso de regionalización y descentralización del que ha sido líder desde la Constitución del 91.



Verano fue constituyente y desde comenzó a dar la batalla por la regionalización que hoy avanza lentamente, pero avanza.



¿Cuál será el eje central de los gobernadores con el gobierno este martes en Barranquilla?



Es la nueva estructura de Estado que queremos darle a Colombia a través de un proceso de regiones, que es lo que está en la ley orgánica de regiones. Esta desarrolla los artículos de la Constitución que permiten la aparición de regiones, pero que no se había dado, porque no se había desarrollado la norma. Con esta nueva ley se le quita la talanquera para que las regiones puedan acceder a recursos de la Nación de regalías y del sistema general de participaciones.



¿Serán los nuevos gobernadores, a partir del año entrante, quienes pongan en marcha esta nueva estructura?



Los actuales ya lo han venido haciendo. El proceso es gradual: una primera etapa, que se llama Regiones de Administración y de Planificación, durará hasta 2022. Solamente a partir de ese año esto se transformará en entidades territoriales. Con esto podrán tener gobiernos propios, acceso a los recursos de la Nación, así como funciones y competencias propias.

¿Esto implicará una nueva ley?



Se requerirá una nueva ley cuando ya se vayan a crear las entidades territoriales. Para la primera etapa no se requiere.



Esta ley que acaba de sancionar el presidente ¿qué les permite puntualmente a los departamentos?



Iniciar el proceso como regionales administrativas de planificación y en un futuro, en 2022, convertirse en entidades territoriales. En los próximos años regirán las Regiones Administrativas de Planificaciones (RAP) y desde 2022 las Regiones como Entidad Territorial (RET)



¿El Gobierno tiene que asumir algún compromiso este martes en el encuentro que tendrán en Barranquilla?



Es más un foro de divulgación. Estarán los constituyentes, estarán unos invitados internacionales para que expliquen cómo han sido los procesos en España, Francia y Alemania, ordenamientos territoriales mucho más avsnzados. También estarán las entidades de control y habrá también un conversatorio sobre la Misión de Descentralización.



En la ley orgánica de regiones y en el Plan de Desarrollo se contempla una Misión de Descentralización, que durará 18 meses y tendrá que buscar los pactos necesarios para lograr la distribución de recursos y competencias para las entidades territoriales. Se tiene que venir co será el proceso de asignación de recursos y competencias. Se tiene que repensar la reorganización del Estado en esa misión, se tiene que replantear la función y los recursos de cada entidad territorial.



¿Se requiere una norma adicional o el Plan de Desarrollo y la ley orgánica ya son suficientes para volver a reordenar esa competencias?



Ordenan que haya una Misión de Descentralización. Lo que estamos buscando es una reorganización del Estado en Colombia, que tiene que pasar de un Estado absolutamente centralista a uno regional, lo que no se ha podido lograr hasta el momento, ha habido talanqueras.



¿Qué tipo de proyectos podrán emprender las regiones?



Los de carácter regional, porque hoy no hay nadie pensado con visión regional. O se piensan proyectos de desarrollo nacional o se piensan proyectos muy locales, pero necesitamos el nivel regional. Por ejemplo, no hay nadie que piense un tren de cercanías para el Caribe, o para el Pacífico. No hay organizaciones que estén pensando en el país de una manera regional.



¿Se abren paso los proyectos regionales ya?



Eso es lo que creemos nosotros que habrá una nueva manera de concebir el país. Hay una nueva conceptualización del ordenamiento territorial del país y del desarrollo económico y social, que sería la principal función de estas regiones.

¿Qué tipo de proyectos se vendrían para el Caribe para esta nueva realidad?



Soluciones regionales en materia de aguda. Vías transversales que le hacen falta a la Costa. Por ejemplo, no hay un solo puente entre Barranquilla y Plato Zambrano que atraviesen el Río Magdalena, lo cual es ilógico y fuera de la visión de un país desarrollado.



¿Algún pedido específico que le vayan a hacer al presidente?



Que se permita desarrollar el proceso y que se le dé la máxima importancia a la Misión de Descentralización, donde se debe dar con los técnicos contratados llegar a un acuerdo nacional de una estructura del Estado de una manera regionalizada.



¿Van a pedir más recursos para departamentos y municipios?



Yo creo que lo más importante es que haya una nueva manera de pensar el estado, con una redistribución de los recursos y las competencias. Porque cada vez más, no solamente es injusto el criterio de reparto, sino que cada vez les ponen más funciones a las entidades territoriales locales sin asignarle los recursos que corresponden y que se necesitan para cumplir con esa nueva función.



En su experiencia, ¿Por qué dice que las entidades territoriales tienen más funciones que recursos?



Son muy diminutos los recursos propios con los cuáles convivimos. Por ejemplo los departamentos conviven con unos recursos propios muy antiguos que son el tabaco, las rentas de licores, que realmente no producen. Por una parte necesitamos que se disminuya el consumo de tabaco y de licor por salud pública y por otro, tenemos que fomentarlo para tener más recursos.



¿Se debe plantear entonces una reforma tributaria o un ajuste de las responsabilidades fiscales para darle más recursos a las entidades?



Sin que dependan de unos recursos arcaicos, retrógrados, y poco funcionales.



