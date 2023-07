El presidente Gustavo Petro anunció este jueves desde San Andrés, en el marco de la celebración del Día de la Independencia, que buscará un diálogo directo con Nicaragua “para negociar los derechos de pesca del pueblo raizal en el Caribe”.



"Hablaremos con Ortega y su gobierno sobre cómo estos nuevos fallos de la Corte deben prevalecer para que los pueblos del Caribe y raizales en el suroccidente del mar puedan tener el derecho a la pesca sin ser molestados", dijo el jefe de Estado.



Se trataría, de concretarse, del primer paso diplomático de un gobierno colombiano por lograr un acuerdo con el régimen de Managua desde el 2012, cuando un fallo de la Corte Internacional de La Haya le cedió a Nicaragua cerca de 75 mil kilómetros cuadrados de mar colombiano, en un polémico fallo que el Gobierno Nacional se ha negado a cumplir en la medida en que, por orden de la Constitución, los límites territoriales solo pueden modificarse mediante tratados aprobados por el Congreso y revisados además por la Corte Constitucional.



El reciente fallo de La Haya, el 13 de julio pasado, cerró la puerta a nuevas pretensiones de Nicaragua y además deja la resolución del asunto de los límites en manos de las dos naciones, sin intervención de ninguna instancia internacional.



O sea, lo que deberá ocurrir en el futuro es que Bogotá y Managua negocien directamente la definición de nuevos límites atendiendo la sentencia de la Corte pero también los intereses colombianos, entre ellos los de los pescadores raizales mencionados por Petro.



El anuncio de Petro llega un día después de que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió al fallo en el que su país perdió las pretensiones de ampliar su plataforma continental en el lecho marino colombiano. Pero Ortega no habló de limitar las negociaciones a la situación de la población raizal, sino de la negociación de nuevos límites.



"Si la Corte (de La Haya) ya falló a favor de ellos (Colombia) y la Corte ya falló a favor nuestro (Nicaragua, en 2012), ya tenemos la salida para buscar la forma de plasmar esto (sentencias) en un acuerdo", dijo Ortega en un largo discurso en ocasión del 44 aniversario de la revolución que derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza. Y el jefe del gobierno sandinista fue enfático en que cualquier negociación deberá quedar establecido "que Nicaragua ya es dueña y ejerce soberanía sobre esos 75.000 kilómetros cuadrados en el mar Caribe".

Límites definidos del mar de Colombia y de Nicaragua. Foto: Infografía EL TIEMPO

Esa situación hoy no ocurre: Colombia sigue ejerciendo presencia y soberanía sobre los 75 mil kilómetros cuadrados del Caribe afectados por el fallo del 2012, especialmente en materia de lucha contra el narcotráfico (la de San Andrés es una de las rutas más usadas por los narcos para sacar cocaína de Colombia hacia Norteamérica) y en materia de protección de la reserva de la biósfera Seaflower. Además, la Armada colombiana protege los derechos de pesca de la comunidad raizal de San Andrés.



Aunque es sobre este último tema que, según lo anunciado por Petro, centraría un eventual entendimiento con Managua, desde diversos sectores se advierte que abrir la puerta de la diplomacia desbordaría ese cálculo inicial. Ese fue el sentido de la advertencia que lanzó este mismo jueves el expresidente Iván Duque.



El exmandatario, quien a lo largo de la semana ha lanzado declaraciones al Gobierno por lo que él considera un intento por endilgarse el triunfo en la Corte Internacional de Justicia, cuestionó el anuncio de la negociación.



“Salen muy bravitos a dar discursos de soberanía y refundando la República, pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua para que garanticen los derechos raizales. Que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio. El país debe estar atento y evitar la entrega a Ortega”, dijo Duque.



Lo que señalan los analistas es que Ortega no aceptaría un diálogo diplomático limitado exclusivamente al asunto de los raizales, sino que buscaría dejarle el campo abierto a la modificación de los límites establecidos en 1928 por el tratado Esguerra-Bárcenas. Esto es, quitándole territorio a Colombia.



Para Fabián Cárdenas, experto en derecho económico e internacionalista de la Universidad Javeriana, dicha negociación es viable, aunque recordó que en 2022 la Corte no le reconoció los derechos de pesca a los raizales colombianos en la zona económica exclusiva, no porque dicho derecho no pudiera existir, sino porque Colombia “no había logrado probar con suficiencia en su momento que esos derechos históricos de pesca existían”.



“Puede negociar para que a las comunidades raizales, que son comunidades étnicas, se les pueda reconocer el ejercicio, más no el derecho, porque el derecho histórico ya lo tienen, de realizar pesca artesanal en la zona económica exclusiva de Nicaragua, que antes del fallo de 2012 era zona económica exclusiva de Colombia”, dijo.



No obstante, señaló que así como Colombia, Nicaragua también podría exigir derechos similares sobre territorio colombiano. “Podrían pedir que las comunidades étnicas nicaragüenses que comparten estas características, es decir, pesca artesanal no industrial, puedan acceder a la zona económica exclusiva de Colombia”, agregó.



Para el analista política Thierry Ways, más allá de la minucia de la negociación, se debe tener en cuenta con quién se busca negociar.



El columnista de EL TIEMPO señaló que aunque es importante dar pasos en beneficios de las comunidades raizales, se debe guardar prudencia a la hora de entrar a negociar con un régimen responsable de graves violaciones a los derechos humanos como el encabezado por Daniel Ortega.

