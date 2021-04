¿Qué implica que internet sea declarado servicio público esencial?

Este jueves fue aprobado en último debate en la plenaria del Senado, el proyecto de ley que busca declarar internet como un servicio público de carácter esencial y universal.

La iniciativa, liderada por el representante libera Rodrigo Rojas, busca “garantizar el acceso a internet, con tarifas asequibles y competitivas, sin importar la localización y condición socioeconómica”, indicó el congresista.



Pero, ¿qué implicaciones tiene eso?



En primera instancia con este proyecto, al que le falta la conciliación y la sanción presidencial, se asegura la prestación del servicio de "manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentre en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas".



El proyecto también establece que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones no podrán suspender las labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes requeridas para la operación de este servicio público esencial, y garantizarán la continua provisión del servicio.



No obstante, en este punto agrega que los los suscriptores y usuarios del servicio deben cumplir deberes y obligaciones a cargo, conforme a la regulación de la

Comisión de Regulación de Comunicaciones.



Y, ¿qué pasa en casos de emergencia?



Este establece que durante la vigencia de los estados de excepción y las emergencias sanitarias que sean declaradas por el Ministerio de Salud, en los que se requiera garantizar el acceso a Internet de los habitantes del territorio nacional, que los para los planes de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad pospago cuyo valor no exceda una coma cinco (1,5) Unidades de Valor Tributario (UVT), alrededor de 55.000 pesos, si el usuario incurre en impago del servicio, mantendrá al menos los siguientes elementos:



- La opción de efectuar recargas para usar el servicio en la modalidad prepago, envío de 200 mensajes de texto gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción, la navegación gratuita en treinta (30) direcciones de Internet (URL), que serán definidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información, para acceder a servicios de salud, atención de emergencias, del gobierno y de educación.

Para los servicios de telefonía móvil (voz y datos) en la modalidad prepago se mantendrá al menos el envío de doscientos (200) mensajes de texto (SMS) gratis y la recepción de estos sin ninguna restricción.



En otro asunto, el objetivo es que se ofrezca navegación sin costo en los portales de educación dispuestos por el Ministerio de Educación y de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



En cuanto a los pequeños operadores, se busca que se amplíe la cobertura del servicio para llegar a las regiones más apartadas con estímulos como:



-La exención del pago de la contribución anual a la CRC y de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de las TIC, por 5 años.



-La simplificación de trámites, flexibilización de cargas regulatorias y reducción de tiempos para la otorgación de licencias para el despliegue de infraestructura (pasando de 3 meses a solo 1 mes).



De acuerdo con la información otorgada por el representante del partido Liberal Rodrigo Rojas, a la fecha, solo 7.6 millones de hogares en Colombia tienen acceso al servicio de internet fijo, es decir que 14 % de los hogares colombianos cuentan con ello.



En la zona rural, la brecha es mayor, ya que solo el 6,7 % de los hogares con niños estudiante entre los 5 y los 18 años cuentan con internet, lo que representa un problema si se tiene en cuenta que hoy en día el la mayoría de los colegios en Colombia están estudiando bajo la modalidad virtual.



