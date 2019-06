Duque en Londres, se reúne con primera ministra y príncipe Carlos

Una cita con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, entrevistas con los principales diarios británicos y un encuentro con colombianos residentes en el territorio inglés, hicieron parte de la agenda que sostuvo este lunes el presidente Iván Duque en Londres.

El jefe de Estado colombiano estará esta semana en tres países de Europa (Inglaterra, Suiza y Francia) en el marco de una visita mediante la cual pretende fortalecer los vínculos de cooperación y las relaciones comerciales.



Duque arribó pasadas las 5 de la mañana a Londres y apenas unas tres horas después ya había comenzado su agenda con un encuentro en el Canning Lecture.



En este centro Duque se reunió con empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación del Reino Unido, como 'The Guardian' y 'The Times'. Ante ellos recalcó que no se puede construir una paz duradera si hay una expansión de los cultivos ilegales. También les expuso su visión de gobierno y les habló de las expectativas en temas económicos



Después fue la cita con la primera ministra, Theresa May. Al término del encuentro, Duque destacó que el actual flujo comercial entre los dos países no se verá afectado, a pesar del proceso que adelanta el gobierno británico para salir de la Unión Europea. Colombia tiene exportaciones al Reino Unido por casi 500 millones de dólares.



El mandatario dijo que con May hablaron de una agenda de cooperación hacia Colombia en materia ambiental, protección de la biodiversidad y ecoturismo, al igual que en “mitigación y adaptación al cambio climático”.

Duque también contó que recibió el respaldo del Reino Unido al proceso de reincorporación en Colombia.



Pero indudablemente que uno de los temas centrales del encuentro fue Venezuela. En este punto el Reino Unido le expresó su deseo de “aportar para atender esa población migrante”.



Según Duque, se habló sobre “la posibilidad de buscar herramientas de cooperación para ayudar a mitigar” el impacto que ha generado esa migración en el sector de la salud.



Por supuesto que también se habló de la necesidad de buscarle una salida pacífica a la situación en el vecino país.



La intensa jornada de Duque en Londres continuó con una visita al Francis Crick Institute, donde se firmó convenio de cooperación en ciencia y tecnología.





Tras esto, el Presidente se desplazó al London Southbank University, donde sostuvo un conversatorio con más de 300 colombianos.



Allí unos cuantos compatriotas protestaron por su presencia y le estuvieron gritando durante un rato. Llevaron pancartas pidiéndole que cesaran los asesinatos de líderes sociales y reclamándole por el proceso de paz.

Respondió sobre los crímenes de los líderes sociales, de la implementación de los acuerdos de paz, fracking, de medioambiente y de economía, entre otros asuntos.



La jornada la concluyó el mandatario con una cena con editores del diario 'The Economist'.



El presidente Duque continuará este martes en Londres, donde se reunirá con los encargados de algunas empresas británicas, dará apertura al Colombia InsideOut 2019 (evento para promover la inversión extranjera), visitará la University of the Arts London (UAL), donde se hará un anuncio sobre cooperación en industrias creativas con el British Council.

También estará en una sesión con el Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento, sostendrá una reunión privada con el secretario de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt, y luego se reunirá con el príncipe Carlos.



Terminará su jornada de este martes con un anuncio en Partnership for Sustainable Growth (organización de crecimiento sostenible) en torno a un acuerdo bilateral para cooperación y colaboración en cambio climático y lucha contra la deforestación.



